Nuevo Espacio celebró su XIV Congreso Nacional y pidió “iniciar a la brevedad el estudio de una renta básica, universal y justa”

A través de la declaración de cinco “acciones inmediatas”, el sector frenteamplista propuso “evaluar en forma periódica el impacto de las medidas impulsadas por el gobierno para atender la situación de calle, aplicando los correctivos que sean necesarios”.

El viernes, el Nuevo Espacio, sector frenteamplista liderado por el exsenador Rafael Michelini, celebró su XIV Congreso Nacional. En el documento final del encuentro, además de analizar la coyuntura nacional e internacional, la agrupación “exigió” cinco “acciones inmediatas”, entre ellas, que se inicie “a la brevedad el estudio de una renta básica, universal y justa”.

“La disrupción tecnológica, los cambios en la organización del trabajo y la profundización de las contradicciones entre capital y trabajo nos exigen avanzar decididamente en el análisis de herramientas que nos permitan garantizar una distribución de la riqueza con equidad”, señala la agrupación, que, en ese sentido, propone convocar a “actores sociales, políticos y académicos para un intercambio responsable que permita elaborar una propuesta viable desde el punto de vista económico y sostenible en el tiempo”.

El Nuevo Espacio se pronunció, en primer lugar, acerca de “la paz mundial”, sobre la cual reafirmó su “compromiso inquebrantable”. En su declaración, repasa hechos que exigen “un posicionamiento claro en defensa del derecho internacional humanitario y de la protección de la población civil”, tales como “la dramática situación en Gaza, el genocidio contra el pueblo palestino cometido por el gobierno de [Benjamin] Netanyahu; la guerra contra Irán, incluido el asesinato de su referente espiritual; el secuestro del presidente de Venezuela y su esposa, y las amenazas y el acoso sistemático contra el pueblo cubano, perpetrados por el gobierno de [Donald] Trump”. En diálogo con Info Capital de TV Ciudad, Michelini afirmó: “Queremos un Uruguay más incisivo en defensa de la paz”.

Otra de las acciones que declaró el sector fue “evaluar en forma periódica el impacto de las medidas impulsadas por el gobierno para atender la situación de calle, aplicando los correctivos que sean necesarios a efectos de cumplir con los objetivos”. Hace unos meses, previo a la presentación de la estrategia nacional para personas en situación de calle, Michelini le pidió al gobierno que actuara. Al respecto de la problemática, el Nuevo Espacio expresó que “la situación de calle no puede seguir siendo naturalizada como paisaje urbano” y, por lo tanto, “es imprescindible desplegar una política integral que combine atención inmediata, acceso a vivienda digna, acompañamiento en salud mental y adicciones, inserción laboral protegida y redes comunitarias de sostén”.

Por otro lado, reivindicó “con la misma fuerza” el “derecho de la gente a vivir segura, con garantías”. El sector consideró que “los esfuerzos destinados a mejorar la convivencia deben tener como destinatarios finales a los millones de uruguayos y uruguayas que salen a trabajar todos los días y que han visto vulnerados sus derechos por la inseguridad, el vandalismo en los barrios y la ocupación del espacio público, incluso con campamentos que afectan la privacidad de vecinas y vecinos”.

En cuanto a la erradicación de la pobreza infantil, consideró “imprescindible monitorear y obtener datos precisos que permitan demostrar una reducción significativa de los índices actuales en el corto y mediano plazo”.