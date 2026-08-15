El FA defendió el acuerdo con Cabildo: “Blancos y colorados intentaron impedir que haya Rendición de Cuentas”, afirmó Sánchez

En un acto de la fuerza política, el secretario de Presidencia pidió tener “más unidad que nunca”: “Cuando las cosas están difíciles, los frenteamplistas nos tenemos que juntar”.

“Un país con el rumbo justo” fue el título que el Frente Amplio (FA) eligió para su “informe a la ciudadanía sobre la Rendición de Cuentas”. La fuerza política, que ha reconocido errores en la “gestión política” y enfrenta bajos niveles de aprobación entre sus propios votantes, reunió este sábado a su militancia en el teatro El Galpón, en un acto lleno de evocaciones a la historia frentista, arengas y llamados de unidad.

El FA llegó al acto de este sábado con la seguridad de contar con los votos para aprobar en general la Rendición de Cuentas; en ese sentido, se defendió el acuerdo alcanzado con Cabildo Abierto (CA), se destacaron los ejes del proyecto presupuestal y se apuntó contra el Partido Nacional y el Partido Colorado, que “intentaron impedir que haya una Rendición de Cuentas”.

En el hall del teatro estaba dispuesto un stream para la transmisión en vivo, por el que pasaron varios dirigentes, entre ellos, los tres encargados de la oratoria del acto: el presidente del FA, Fernando Pereira, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse. En el escenario –improvisado delante de una escenografía del teatro– estuvieron solo ellos tres. Desde abajo, junto a la militancia, presenciaron el acto varios de los ministros, senadores, diputados, ediles y dirigentes del FA.

“La resistencia de un continente”

Pereira, Sánchez y Cosse iniciaron sus oratorias con referencias a los cambios en el escenario internacional, aunque sin aludir a ninguna de las controversias del gobierno en esa materia. El presidente del FA arribó al tema luego de recordar a los dirigentes históricos del FA y sus luchas, desde Líber Seregni hasta José Mujica. Sobre este último, dijo que “pueden hablar sus compañeros, puede hablar su sector político, puede hablar su compañera de vida y esposa, Lucía Topolansky”, pero a quien “no le damos el derecho a que hable por Pepe Mujica es al señor [Luis] Almagro”.

El excanciller y exsecretario general de la Organización de los Estados Americanos dijo esta semana en Desayunos Informales que Mujica pensaba como él en torno a la situación de Venezuela, aunque “públicamente dijera que era otra cosa”.

“No le damos el derecho porque no merece ese derecho. No tiene ese derecho. No queremos que lo tenga. Nosotros no lo sacamos del Frente Amplio: él se fue porque abandonó los valores y principios del Frente Amplio, sobre todo los valores antiimperialistas”, continuó Pereira. “No vacilamos: nos definimos antiimperialistas, no solo porque en el 71 nos definimos antiimperialistas, [sino] porque somos antiimperialistas”, enfatizó.

Pereira señaló que el FA se define “solidario con el pueblo de Cuba” y ve “con mucho dolor” la intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones de la región, así como también el genocidio en Gaza. “Cuánto dolor nos produce todavía lo que pasa en Palestina”, expresó, y puntualizó que “eso no implica, en absoluto, transformarnos en antisemitas”.

Cosse describió el “humanismo” que, sostuvo, está en “el corazón de la ideología” del FA. “Por eso para nosotros es tan importante, por ejemplo, la autodeterminación de los pueblos”, apuntó. También mencionó a “la paz” y el rechazo de “la fuerza como elemento para resolver conflictos”. “El insulto y la descalificación es una forma de violencia que horada, que pretende matar la esperanza en que el mundo pueda ser un poquito mejor”, expresó.

Por su parte, Sánchez llamó a “reconocer, mirando nuestra América Latina, que el contexto en el que nos toca gobernar hoy no es el más fácil”. Señaló que “lamentablemente, por distintas circunstancias”, América Latina “está girando a la derecha”. “Pero no es cualquier derecha: es una derecha reaccionaria que viene a los gritos, no solo a destruir ministerios, sino a recortar derechos, a generar condiciones terribles”, afirmó. En contraposición, señaló que el gobierno del FA es “la resistencia de un continente” y sostuvo que “no se puede hacer grandes transformaciones sin pensar en la patria grande”.

“No se puede pensar en grandes transformaciones en este rinconcito del Uruguay si no vemos el dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos latinoamericanos y cómo se pierden derechos en el continente”, recalcó. Y llamó a “valorar lo que estamos construyendo, no para justificarnos, no para resignarnos al posibilismo, sino para volver a levantar la bandera de que la resistencia en este momento es clave para seguir pensando y construyendo futuro”.

“Hay algunos que intentaron poner el palo en la rueda”

“Es cierto que vivimos un momento de dificultades en el continente y también en Uruguay, porque no tenemos mayorías parlamentarias”, expresó Sánchez, para aterrizar finalmente en el tema de la Rendición de Cuentas. El secretario de Presidencia dijo que “no se trata de ganar o perder dentro del sistema político”, sino de tener “la responsabilidad de levantar la mano” para acompañar las iniciativas propuestas, más allá de “tener un discurso enorme de solidaridad y de preocupación por la pobreza infantil”.

Pereira, en tanto, resaltó que la negociación de los diputados del FA y del gobierno “le dio al Uruguay la posibilidad de seguir avanzando”. “Hoy no ganó el Frente Amplio, no ganó Cabildo Abierto, hoy ganó Uruguay”, destacó.

“Hay algunos que intentaron poner el palo en la rueda y hubo que trabajar muchísimo para acordar, porque una democracia es la gestión de las diferencias, no de las unanimidades”, agregó Sánchez. Con respecto del acuerdo alcanzado con CA, expresó: “Si alguno alguna vez dudó de que el Frente Amplio iba a poner arriba de la mesa para negociar los derechos humanos o el pasado reciente, se equivocó”. Dijo que la negociación “será siempre sobre la base de nuestros valores y nuestros principios, porque hay cosas que en la historia no se regalan, porque costaron mucho”.

En alusión al discurso de Luis Lacalle Pou en el acto por los 190 años del Partido Nacional, Pereira dijo que “es muy lindo hablar de poder y de autoridad”, pero puntualizó que el poder y la autoridad “también se ejercen para haber colocado los votos para aprobar la Rendición de Cuentas”. En ese sentido, cuestionó a los dirigentes de la Coalición Republicana, quienes “hubieran podido dejar al país sin 31 millones de dólares para la infancia, sin presupuesto para la educación, sin poder llenar vacantes de policía, sin poder tener recursos para las personas en situación de calle”. “Es muy lindo hablar de autoridad y poder y olvidarse del control”, sentenció.

No fue la única referencia al discurso de Lacalle Pou este sábado en El Galpón. Sánchez también hizo alusión al concepto de libertad ligado a la justicia que el expresidente desarrolló el pasado fin de semana. “Uno puede tener mucho discurso sobre la libertad y de que no se puede ser libre sin trabajo, sin vivienda y sin educación, pero en los últimos cinco años, más allá de los discursos, 30.000 compatriotas más engrosaron la fila de los asentamientos en el gobierno de la Coalición Republicana”, afirmó.

El llamado a tener “más unidad que nunca”

En su discurso, Cosse planteó que “no todos los problemas vienen de afuera ni vienen de quienes piensan distinto a nosotros”, porque “no podemos solo ver la paja en el ojo ajeno”. “Nuestro único adversario es la dura realidad”, dado que “hay aspectos de la realidad que nos tienen que doler”, afirmó. “Tiene que ser parte de nuestra sabia, tiene que ser parte de nuestro latido que los más infelices sean los más privilegiados”, añadió.

Por eso mismo, señaló la vicepresidenta, “es tan importante lograr aprobar la Rendición de Cuentas”, porque el proyecto “pone el eje en la realidad y lo hace con un rumbo justo”.

Cosse dijo que el oficialismo tiene que “criticar todo lo que haya que criticar” y “mejorar todo lo que haya que mejorar”, pero “lo que no podemos hacer es retraernos como frenteamplistas”. “Lo que es importante es tener claro el rumbo, quiénes somos y a dónde vamos, porque un árbol sin raíces no aguanta parado el temporal”, señaló.

Cosse sostuvo que “para transformar la realidad no alcanza con el gobierno” ni con el Parlamento. “Se necesita mucho pueblo convencido de un rumbo, mucho pueblo atrás empujando y mucho pueblo adelante marcando el camino”, expresó. Ese pueblo, acotó, también tiene que tener “ganas de ser parte” y, para ello, debe poder “formar parte, porque las soluciones importantes sólo son transformaciones cuando son colectivas”.

En la misma línea, Sánchez sostuvo que se necesita “más unidad que nunca”, porque “cuando las cosas están difíciles, los frenteamplistas nos tenemos que juntar”. Más adelante en su discurso, el secretario de Presidencia volvió a llamar a los militantes a sumarse “nuevamente con esperanza a la lucha por seguir transformando el Uruguay, apoyando al gobierno, criticando cuando nos parece que las cosas están mal, pero, por sobre todas las cosas, respaldando los avances, porque si no estás tú, no habrá milagro”.

A su turno, Pereira dijo que, si bien se gobierna “para todos los uruguayos”, a la hora de hablar “a los primeros a los que les tenemos que hablar son a quienes nos votaron, porque a ellos les debemos el lugar en donde estamos: gobernando el Uruguay”.