Sunca respaldó el proyecto del FA sobre los monoambientes y cuestionó el “ataque de algunos especuladores inmobiliarios”

El sindicato de la construcción sostuvo que la iniciativa “no solo va a mejorar la calidad de vida respecto a lo habitacional, sino que también va a mejorar la cantidad de metros cuadrados”.

Inmerso en el cierre de la negociación de un nuevo convenio colectivo con las cámaras empresariales, en el que se incluyó la reducción de la jornada laboral, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) concurrió a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado para pronunciarse y fijar su posición con respecto al proyecto de ley sobre monoambientes. Según consta en la versión taquigráfica de la sesión, a la que tuvo acceso la diaria, lo hizo en apenas siete minutos.

La iniciativa, que es impulsada por el senador socialista Gustavo González y cuenta con el apoyo del resto de la bancada del Frente Amplio, plantea retornar a una redacción anterior del Plan Nacional de Viviendas y establecer que la superficie habitable de cualquier vivienda no pueda ser inferior a 35 metros cuadrados. La disminución de 35 a los actuales 25 metros cuadrados se dio durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, a través de una modificación introducida en la Rendición de Cuentas de 2021. El proyecto, además, propone impedir el otorgamiento de los beneficios tributarios dispuestos en el régimen de vivienda promovida (Ley 18.795) a las construcciones que no cumplan con este mínimo previsto.

“Nosotros recibimos el proyecto de ley. En general, estamos de acuerdo como sindicato. Vamos a apoyar el proyecto de ley y venimos a la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial a reafirmarlo”, manifestó ante los legisladores Marcelo Cardozo, secretario de Relaciones Laborales del Sunca.

El secretario de Seguridad Social del sindicato, Gabriel Nanches, agregó que la iniciativa “no solo va a mejorar la calidad de vida respecto a lo habitacional, sino que también va a mejorar la cantidad de metros cuadrados”. “Esto también significa mano de obra para nosotros”, afirmó.

Nanches apuntó que el acuerdo alcanzado con las gremiales de la construcción para reducir de manera gradual la jornada laboral “viene de la mano de las exoneraciones fiscales”. “De alguna manera, se busca financiar un cómputo jubilatorio especial para los trabajadores de la construcción. Va todo de la mano. Venimos a reafirmar la propuesta”, subrayó. “Bienvenida sea la iniciativa del Senado de cambiar de 25 a 35 los metros cuadrados mínimos”, expresó.

Cardozo puntualizó que el Sunca está siguiendo con atención “todo lo que pasa con este proyecto”. “Si bien nosotros somos constructores de vivienda, los trabajadores y trabajadoras de la construcción nos cuesta mucho llegar a una vivienda propia y digna”, añadió.

Por último, el dirigente sindical cuestionó algunos comentarios que ha suscitado el proyecto. “Lo que estamos viendo en las redes y en la prensa es un ataque de algunos sectores inmobiliarios, de algunos especuladores inmobiliarios hacia el proyecto de ley y hacia la organización sindical, en el sentido de que ya están abriendo los paraguas anunciando que no va a haber inversión”, expresó, y agregó: “Nosotros también estamos en defensa de este proyecto”.

En sesiones anteriores, la Cámara Inmobiliaria afirmó en la comisión que “la inversión privada requiere previsibilidad” y sugirió enfocarse en mitigar el déficit habitacional “antes de restringir tipologías que hoy constituyen una solución efectiva”. Por su parte, la Asociación de Promotores Privados de la Construcción sostuvo que el proyecto “va a tender a generar menos inversión y menos empleo”. “En un momento en el que se cierran fuentes de trabajo, en el que tienen que votarse seguros de paro especiales, no vemos que esto ayude a la actividad económica”, afirmó su presidente, Alfredo Kaplan.

En cambio, el proyecto fue valorado de manera positiva por la Sociedad de Arquitectos, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, el colectivo “La vivienda en diálogo” y la arquitecta especializada en urbanismo Alicia Artigas.

Está previsto que en la próxima semana comparezca ante la comisión la Agencia Nacional de Vivienda. Los legisladores pretenden cerrar la etapa de delegaciones con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial.