El 45% de la población considera que los gobiernos pueden cambiar “nada” o “muy poco” su situación actual

Según una encuesta de la Usina, al igual que el gobierno, la oposición es valorada negativamente con palabras como “nefasta” y “lamentable”; también aparece con frecuencia la calificación de “tibia”, aunque al mismo tiempo figuran opiniones positivas.

La Usina de Percepción Ciudadana difundió el jueves una encuesta que arroja que 49% de la población desaprueba la gestión del gobierno de Yamandú Orsi. El mismo sondeo arroja que las palabras utilizadas con mayor frecuencia para definir al gobierno fueron “desastre”, “tibio”, “decepción” y “nefasto”.

Las mismas palabras son utilizadas para definir a la oposición, según otro sondeo difundido por la Usina. Las palabras más frecuentes son “nefasta” y “tibia”, aunque, a diferencia del gobierno, aparecen también con bastante frecuencia palabras positivas como “buena”, “positiva” y “correcta”. Esto indica “un apoyo perceptible” y marca “que una parte significativa del electorado ve a la oposición con aprobación activa, no solo con tolerancia”, indica el análisis de la Usina.

También advierte que “la tibieza”, término que también fue utilizado en el anterior sondeo para cuestionar al gobierno, “se considera una crítica general, no solo de los opositores al FA, sino también de votantes insatisfechos con la falta de firmeza”. Este término se asocia con palabras como “sumisa”, “pasiva”, “floja” y “mansos”, que refuerzan una imagen de “debilidad”.

Pocas expectativas de cambio

Al mismo tiempo, 45% de los consultados tiene pocas expectativas de que su situación actual pueda modificarse con un cambio de gobierno, según el relevamiento. Ante la consulta “¿cuánto crees que tu situación actual puede cambiar gracias a decisiones de un gobierno, sea cual sea?”, 19% respondió “nada”; 26%, “muy poco”; 25%, “algo”; 16%, “bastante”; 9%, “mucho”, y 5% no supo o no contestó.

Quienes tienen menos expectativas son las personas de nivel socioeconómico bajo y medio y los hombres. El análisis de la Usina señala que “los hombres tienden a ser más polarizados: concentrándose en los extremos (poco o ningún impacto y bastante o mucho impacto), mientras que las mujeres responden en mayor medida hacia la posición intermedia”. Por otra parte, las expectativas disminuyen a medida que aumenta la edad: mientras 36% de los y las jóvenes cree que un cambio de gobierno no cambiaría “nada” o lo haría “muy poco” su situación actual, ese porcentaje llega a 55% entre las personas de 60 años y más.