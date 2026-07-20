A un año de su asunción, el intendente de Río Negro anunció el inicio de “una nueva etapa” en materia de inversiones

En la localidad de Bellaco, el intendente de Río Negro, Guillermo Levratto, anunció días atrás el comienzo de “una nueva etapa de gobierno enfocada en grandes inversiones”. Durante su intervención ante la comunidad, el frenteamplista dio detalles de los principales proyectos que empezarán a ejecutarse antes de que termine el año.

Levratto, que asumió a mediados del año pasado, llamó a seguir “impulsando el desarrollo del departamento” para “generar empleo y mejorar la calidad de vida de la población”. En ese marco, anunció la construcción de “una piscina cerrada y climatizada” y “un nuevo polideportivo en Fray Bentos, en conjunto con ANEP y la Secretaría Nacional del Deporte”, con el propósito de “fortalecer el deporte, la salud, la rehabilitación y la integración social”.

Asimismo, el intendente destacó la puesta en marcha de un plan de revalorización de espacios públicos, que permitirá la concreción de “nuevas plazas, equipamiento urbano, juegos, iluminación y espacios recreativos en Fray Bentos, Paso de los Mellizos, Algorta, Bellaco, Menafra, Sauce, Paso de la Cruz, Sarandí de Navarro, Young, Nuevo Berlín y San Javier”.

Levratto también anunció que habrá una “intervención integral” en las avenidas Rincón y 18 de Julio de la capital departamental, “con una inversión superior a 100 millones de pesos, transformando dos de los principales ejes urbanos de la ciudad”. También dijo que habrá un “plan integral de veredas, badenes y cordón cuneta, con una inversión superior a 1,8 millones de pesos mensuales destinada a mejorar la accesibilidad, recuperar el espacio público y generar empleo local”.

Más adelante, en Bellaco, el intendente destacó la “consolidación del anillo productivo de Colonia Tomás Berreta”, así como “nuevas inversiones en caminería rural para fortalecer la conectividad productiva y social”.

Las obras para 2027

El próximo año, en tanto, la Intendencia de Río Negro implementará un plan de recambio de las luminarias. En una primera etapa se sustituirán 1.000 luminarias led, mientras que en una segunda fase el recambio alcanzará a las 5.000 luces en todo el departamento.

Levratto también comunicó que se modernizará “la infraestructura deportiva con nueva iluminación LED y cartel electrónico para el Parque Liebig’s de Fray Bentos”, y mencionó que habrá “posteriores intervenciones en el estadio Lavalleja de Young”.

Con relación al turismo, el intendente dijo que se continuará “impulsando la estrategia Tierra de Oportunidades, que integra el sitio patrimonial, Las Cañas y el padrón 5005”, y “el desarrollo del proyecto termal para atraer inversiones, desestacionalizar la actividad y generar empleo”.

Por otra parte, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social, en el barrio Las Canteras de Fray Bentos, se instrumentará un centro barrial “para ampliar la presencia del Estado y fortalecer las políticas sociales”.

Levratto también destacó “la construcción de la planta fotovoltaica de UTE en Mbopicuá, una inversión cercana a 30 millones de dólares que contribuirá al desarrollo económico y a la generación de nuevas oportunidades para Río Negro”.

En el cierre de su intervención, el intendente manifestó: “Entramos en una nueva etapa. Después de ordenar la intendencia y recuperar su capacidad de gestión, comenzamos el tiempo de las grandes transformaciones”.