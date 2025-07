Guillermo Levratto (c) en el acto de asunción, el 10 de julio, en el teatro Miguel Young de Fray Bentos.. Foto: Lucía Gezn

Con la presencia del presidente Yamandú Orsi y de la vicepresidenta Carolina Cosse, el frenteamplista Guillermo Levratto asumió este jueves como intendente de Río Negro, en una ceremonia en el teatro Miguel Young de Fray Bentos. “Te queremos, Guille”, lo saludaron los presentes ni bien tomó posesión del cargo. Junto con Levratto, asumió todo el equipo de la intendencia, incluido quien será el secretario general de la comuna, Walter Cardozo.

El intendente saliente, Fabricio Tiscornia, que sustituyó en los últimos meses de gestión al nacionalista Omar Lafluf, destacó la actuación de la administración departamental anterior en la gestión de la pandemia y en la gestión financiera. Celebró la “democracia ejemplar” que tiene Uruguay: “No todos los habitantes y países del mundo tienen la suerte que tienen los uruguayos”.

“Tenemos la tremenda fortaleza y potencia para transformar a Río Negro, no tengan la menor duda”, comenzó su discurso Levratto. Agradeció y reconoció “tanto trabajo colectivo” y destacó la “fortaleza de la institucionalidad uruguaya y la fortaleza de nuestra república”. En particular, marcó que hubo una transición “en muy buenos términos con el intendente saliente”. Saludó especialmente a representantes de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos que estaban presentes en la ceremonia: “Lucharemos en cualquier ámbito por más verdad, memoria y justicia, y no descansaremos y les acompañaremos hasta encontrar al último de nuestros compatriotas”.

Levratto señaló que la primera “gran medida” de gobierno adoptada fue la conformación del equipo de gestión, caracterizado por la “renovación, capacidad de gestión, compromiso e idoneidad técnica, paridad”, pero “sobre todo por su honestidad y transparencia”. Será un equipo que buscará “escuchar, dialogar, construir con la gente” y también “con todo el sistema político”. Levratto aseguró que le tenderá la mano a la oposición.

“Queremos gobernar para transformar, no gobernaremos desde la queja”, aseguró el nuevo intendente. Afirmó que el nuevo gobierno departamental apuntará a “corregir inequidades” y que no llegó para “reinventar el departamento”, pero sí para “poner el poder en la gente, en lo colectivo”. Prometió un liderazgo “de confianza mutua entre gobierno y pueblo” y una administración “honesta y transparente”, “sensible”, que “anuncie sólo lo que va a ejecutar”.

A continuación, Levratto presentó los énfasis y principales medidas de la nueva administración. Dijo que se buscará recuperar la caminería rural, que “el interior profundo volverá a tener presencia del Estado” y que, junto con el gobierno nacional, se buscará garantizar que la vivienda sea “un derecho, no un privilegio”.

Anunció un nuevo plan de arbolado urbano, inversión en camiones recolectores y vehículos utilitarios y la concreción de un proyecto termal en un padrón contiguo al balneario Las Cañas. Afirmó que se abrirá una ventanilla única ciudadana para que se puedan presentar “casos” relacionados con el controvertido sistema de fotomultas que aplicó la administración anterior y que, a juicio de la actual, fue “injusto”. Además, “se devolverá lo cobrado por infracciones de tránsito sin amparo legal”, dijo.

Finalmente, el nuevo intendente aseguró que la cultura en su administración volverá a ser “de todos” y anunció que se creará una comisión departamental de carnaval: “Se convocará a artistas, referentes locales y actores institucionales para que esta fiesta popular cuente con respaldo estatal”.

Concluyó que el actual gobierno departamental viene “a corregir rumbos” y a “volver a poner a la gente en el centro”. La ceremonia se cerró con retiradas de la década de 1990 de las murgas Araca la Cana y Falta y Resto, cantadas a capela y haciendo palmas por artistas y por el público presente.