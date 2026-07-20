Vallcorba sobre las transferencias en efectivo: es “curioso” que la oposición critique una forma de pago que impulsó

El subsecretario de Economía indicó que para dejar sin efecto la resolución de la Caja de Profesionales para cobrar timbres en actuaciones médicas emitirán un decreto.

En el marco de la Rendición de Cuentas, el líder de Cabildo Abierto (CA), Guido Manini Ríos, dijo que la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia incluida en el articulado debería ser “no menos del doble de lo que está previsto”. Al respecto, el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, señaló a La mañana de la diaria que existen “otras políticas adicionales que atienden la problemática de la infancia” y sostuvo que en el presupuesto están previstas “una serie de acciones que van en la dirección” a la que apuntó el cabildante, como la extensión de la atención en centros educativos.

“La aprobación de la Rendición de Cuentas yo espero que no dependa solo de las decisiones que tome CA porque, cuando uno escucha los argumentos que ha presentado, por ejemplo, la oposición para no acompañar este proyecto, no queda muy claro cuál es la razón”, reflexionó Vallcorba, y dijo que “parecería que ellos estaban de acuerdo con todo lo que estaba planteado”, más allá de cuestionamientos “de tipo instrumental”.

En esa línea, Vallcorba recordó lo ocurrido con la Rendición de Cuentas de 2019, que se votó al año siguiente, y dijo que en ese momento se afirmó que votar el proyecto afirmativamente no implicaba avalar lo realizado por el gobierno: “Uno tendería a pensar que, en este caso, la oposición seguramente debiera –por consistencia con lo que se dijo en 2020– tener una actitud similar”.

Otro componente que también generó cuestionamientos es el medio por el que se efectivizarán los pagos a los beneficiarios de las transferencias sociales. El jerarca detalló que el texto indica que la prestación unificada “se va a pagar de acuerdo con lo previsto en la ley de inclusión financiera”, norma que a su vez plantea “que se puede realizar a través de acreditación en un instrumento electrónico –una tarjeta de débito, una tarjeta prepaga– o cobrar a través de las redes de cobranza en efectivo”, apuntó.

Sin embargo, subrayó que el texto que rige actualmente en la ley de inclusión financiera no es el original. Señaló que el primero establecía que “debían pagarse necesariamente a través de medios electrónicos”, pero se modificó en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez “a instancias de aquella oposición, la actual oposición”, con el argumento de que “no podía ser que se obligara a cobrar a través de un medio electrónico”.

“Es curioso que quienes criticaban en 2014 que los pagos se hicieran a través de medios electrónicos hoy critiquen una forma de pago que fue impulsada esencialmente por las críticas que ellos mismos plantearon en aquel momento al pago electrónico”, cuestionó Vallcorba, y reiteró que el foco está en promover la utilización de medios digitales para que, además de la prestación, los destinatarios se puedan beneficiar de “la rebaja de la totalidad del IVA” en pagos por ese medio.

“A diferencia de lo que otras veces se ha hecho en el pasado, en particular recuerdo comienzos de la administración pasada, que se establecieron recortes generalizados y desde el MEF se establecía, por ejemplo, una baja del 10%, 15% o 20% del gasto de funcionamiento, acá lo que hubo fue un trabajo quirúrgico, no hubo un corte con motosierra”, apuntó.

A su vez, agregó que “no es correcto” decir que el MEF y Presidencia de la República quedaron excluidos de las reasignaciones, sino que fue “transversal a todo el sector público con algunas excepciones que tenían que ver con aquellos organismos que implementaban esencialmente políticas sociales o temas vinculados, por ejemplo, a la seguridad”.

El gobierno emitirá un decreto para dejar sin efecto el cobro de timbres profesionales en actuaciones médicas

A mitad de junio, el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) ratificó la decisión de avanzar con el cobro de timbres profesionales en actuaciones médicas y el Poder Ejecutivo anunció que revertiría la decisión. “Nosotros no compartimos esa idea”, señaló Vallcorba. Consultado sobre el mecanismo que se utilizará, indicó que “se va a emitir un decreto que deje sin efecto lo que es esa resolución, aclarando qué es lo que se entiende por actos que corresponden estar sujetos a timbres profesionales”.

Desde la CJPPU indicaron que la resolución se ampara en la Ley 17.738 y un decreto tiene menor rango. El jerarca dijo que “por supuesto” consideran lo anterior y subrayó que “no es una decisión que se toma a las corridas y sin evaluación ni asesoramiento jurídico”.

“A quien le compete reglamentar la ley es al Poder Ejecutivo y, por lo tanto, definir los alcances que tienen las normas legales cuando están sujetas a reglamentación es materia de reglamentación del Poder Ejecutivo, que está, naturalmente, por encima de una resolución del directorio de la Caja de Profesionales”, acotó.

Finalizó el intercambio con las AFAP por las recomendaciones del Diálogo Social

Recientemente finalizó la mesa de trabajo entre el MEF y la Asociación Nacional de AFAP que se generó luego de que el Diálogo Social recomendara que las cuentas de ahorro individual sean “gestionadas de forma centralizada por un organismo público”. Aunque no adelantó los resultados del intercambio, el jerarca precisó que en el Diálogo Social “nunca estuvo planteado que sea el sector público el que administre e invierta las cuentas de ahorro”, sino que había “una noción de avanzar hacia un grado de centralización mayor del funcionamiento del sistema y del vínculo de las personas con las AFAP”.

“Han sido distintas mesas de trabajo, distintas mesas de intercambio. Ha culminado ese trabajo y ahora estamos en la etapa de pasar en limpio, sistematizar los resultados y los insumos que se fueron generando, y a partir de allí definir y anunciar cuáles van a ser las líneas de acción que el Poder Ejecutivo va a impulsar”, dijo.

Esa mejora, según Vallcorba, va “en dos grandes direcciones”. La que “más impacta en las personas” y constituye el “objetivo central” es cómo lograr que “las jubilaciones que surgen del pilar de ahorro individual sean mejores”, mientras que la otra es cómo “generar un sistema previsional que funcione de manera mucho más integrada”, en particular “el pilar de reparto y el pilar de ahorro individual”.