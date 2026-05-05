El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, recibió este lunes en la sede de la cartera a representantes de República AFAP y de la Asociación Nacional de AFAP (Anafap), que nuclea a las tres administradoras privadas que operan en Uruguay –Itaú, Sura e Integración–, con motivo de las orientaciones y recomendaciones para el régimen de ahorro individual incluidas en el documento final del Diálogo Social, presentado la semana pasada. También participaron en el encuentro de este lunes el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim.

Al término de la reunión, Oddone reiteró que para la actual administración “el sistema de capitalización obligatorio forma parte del sistema”, y afirmó que “el esquema previsional va a seguir estando organizado en relación con administradoras de fondos de pensiones públicas y privadas”. Manifestó, además, que “los fondos de ahorro individual son propiedad de los individuos”.

En concreto, la recomendación que figura en el documento definitivo del Diálogo Social para las AFAP es que “las cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público que se encargará de administrarlas de manera integrada con las prestaciones de los restantes pilares”. En este escenario, se señala que las AFAP mantendrían “la función de inversión y rentabilización” de los fondos previsionales. El presidente de Anafap, Sebastián Peaguda, dijo a la diaria días atrás que este cambio “es claramente un retroceso” y sostuvo que “no hay un número que sustente” la modificación.

Oddone sostuvo que la reunión de este lunes tuvo como propósito “iniciar un proceso de trabajo” sobre “algunos temas que surgen como consecuencia del Diálogo Social”. El ministro dijo que este ámbito de intercambio se prolongará “durante 60 días” y transcurrirá “de manera reservada” para “encontrar espacios de mejora de acuerdo a lo que el Poder Ejecutivo entiende que es necesario”.

Oddone dijo que el gobierno está evaluando introducir modificaciones en “temas relacionados con costos y con comisiones del sistema”, así como también en “aspectos regulatorios respecto al portafolio [de inversiones] y a las formas en las que las AFAP compiten con relación a la gestión del fondo de ahorro previsional”.

El ministro añadió que estos temas se discutirán “sin ningún condicionamiento de ningún tipo con relación a los resultados que queremos llegar, con agenda totalmente abierta y con la posibilidad de que las AFAP agreguen otros temas”.

La agenda de trabajo entre el gobierno y las AFAP

En un comunicado divulgado después del encuentro, el gobierno informó que este lunes se acordó con las administradoras crear una mesa de trabajo para evaluar “mejoras en el funcionamiento del régimen de ahorro individual obligatorio, de forma de lograr una mayor rentabilidad neta acumulada para los trabajadores afiliados al sistema”. Esto incluye el estudio de “los costos operativos y el nivel y estructura de las comisiones”; “el marco regulatorio para la competencia de mercado entre las AFAP y su gestión de los portafolios de inversión”; y “la organización de la relación entre afiliados y administradoras”.

Según el Poder Ejecutivo, también se evaluarán distintas “acciones para desarrollar el mercado de valores doméstico, desarrollando su profundidad y liquidez, especialmente en moneda local, en línea con los objetivos del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central del Uruguay”.

“Todas estas iniciativas se orientan a maximizar la rentabilidad neta acumulada para los afiliados y, por ende, una mayor prestación jubilatoria en el pilar de capitalización individual. Asimismo, buscan promover mayor competencia, transparencia y diversificación de portafolios de las AFAP en un marco de prudencia regulatoria y protección al afiliado”, informó el gobierno.

Por último, se señala que dentro de 60 días se presentará un documento con las “conclusiones preliminares” del espacio de intercambio.