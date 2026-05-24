Oposición critica que el Mides no haya dado explicaciones sobre la muerte de una persona en situación de calle en Flor de Maroñas

“El silencio alimenta las suspicacias y fortalece cualquier presunción de que no se estuvo a la altura de lo que correspondía”, afirmó el diputado nacionalista Pablo Abdala; el legislador colorado Felipe Schipani hará un pedido de informes sobre el tema.

Luego de que en la noche del viernes se constatara la muerte de un hombre de 42 años que se encontraba en situación de calle en el barrio Flor de Maroñas, en Montevideo, el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque, reconoció en rueda de prensa que la persona “no fue abordada por toda la estructura del Estado que está volcada en esto” y admitió que “está fallando la captación”.

Enseguida esta respuesta fue criticada por dirigentes de la oposición. En declaraciones a Telenoche, el senador del Partido Nacional (PN) Javier García lamentó “la tristeza de la circunstancia” y sostuvo que le “sorprendió cómo el gobierno se lavó las manos”, porque “no apareció” el titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Gonzalo Civila. “Los gobiernos son electos para hacerse cargo y enfrentar los problemas, no hay que esconderse. Acá veo que se escondieron el ministro del Mides y el gobierno, y se dio salida al Sinae”, sostuvo.

Para García, este hecho muestra “la incapacidad que tiene el gobierno para enfrentar uno de los problemas más serios que tiene Uruguay en este momento”. Es “como que han dejado el tema”, que “los ha superado”, finalizó.

Esta crítica fue compartida por el diputado nacionalista Pablo Abdala, quien dijo a la diaria que las autoridades “tienen que dar la cara y explicar siempre, lo bueno y lo malo”, porque eso “aventa cualquier tipo de duda”. Sostuvo que las autoridades deben explicar “qué medidas se tomaron” y “si era una situación que el ministerio conocía”. El diputado subrayó que el Sinae no es el Mides, sino un sistema que integra la Presidencia de la República, por lo tanto, con este tema, “el Mides ha permanecido en silencio”, pero el ministro, “más tarde o más temprano, va a tener que expedirse”, y “sería bueno que lo hiciera cuanto antes”.

A su vez, Abdala dijo que con este tema deben ser “muy cuidadosos”, sobre todo cuando hay una muerte de por medio, en relación a “sacar conclusiones políticas”. Mucho menos, añadió, se debe sacar “rédito político”, algo que “no está en el ánimo de nadie”. “De momento, lo que corresponde es lamentar el episodio y llegar hasta el reclamo de que las autoridades se expidan”, acotó.

Por último, Abdala insistió con que “el silencio alimenta las suspicacias”, y consideró que el hecho de que las autoridades del Mides no hablen “fortalece cualquier tesis o presunción en el sentido de que no se estuvo a la altura de lo que correspondía y de que el ministerio no hizo lo que debió haber hecho”. Sostuvo que por eso resulta indispensable que las autoridades se expidan y, “con más razón”, dado que el director del Sinae reconoció que “está fallando la captación” de personas en situación de calle. “A medida que el tiempo transcurre [y no hablan sobre el tema], las autoridades del Mides debilitan su posición”, subrayó.

En tanto, la también diputada del PN Fernanda Auersperg, quien en el período pasado se desempeñó como directora de Protección Social del Mides, escribió en su cuenta de X que “el gobierno blinda a los ministros poniendo al director del Sinae a dar explicaciones por fallecimiento de una persona en calle”. “El presidente y sus ministros son quienes deben estar en primera línea y dar la cara”, agregó.

Por su parte, el diputado colorado Felipe Schipani dijo a la diaria que, “obviamente, es un hecho preocupante que ocurra la primera muerte” de una persona en situación de calle “cuando empiezan los fríos”, y adelantó que este lunes presentará un pedido de informes “para conocer las circunstancias de esta muerte”. “Porque Palomeque declaró que no había ningún registro de esta persona, y eso resulta llamativo si es una persona que estaba en situación de calle desde hace un tiempo”, señaló. Por último, Schipani también subrayó que “debería haber hablado alguien del Mides” sobre el tema.