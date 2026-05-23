Legisladores del FA y la oposición solicitarán al Poder Ejecutivo una “reasignación tributaria” para el Inale

La minuta de comunicación, que en los próximos días se tratará en el Senado, plantea reasignar “ingresos tributarios provenientes del propio sector lechero” hacia el organismo para “generar una fuente genuina y directa de financiamiento”.

Está previsto que a principios de junio la Cámara de Senadores apruebe una minuta de comunicación para exhortar al Poder Ejecutivo a realizar “una reasignación tributaria destinada directamente” al Instituto Nacional de la Leche (Inale). La iniciativa, que fue tratada en la última sesión de la Comisión de Hacienda de la cámara alta, lleva la firma de senadores del Frente Amplio (FA), el Partido Nacional (PN) y el Partido Colorado.

Si bien en el texto se solicita al Poder Ejecutivo que “remita un proyecto de ley” al respecto, el senador del FA Daniel Caggiani informó en la comisión que la intención es que la reasignación tributaria pueda concretarse en la Rendición de Cuentas, la primera de la actual administración, que deberá ingresar al Parlamento antes del 30 de junio.

En la minuta de comunicación se señala que el Inale, organismo que fue creado en 2007 como persona jurídica de derecho público no estatal, con el cometido central de “asesorar al Poder Ejecutivo y a todo órgano de gobierno en materia de política lechera”, actualmente “se financia principalmente con asignaciones presupuestales”.

La Ley 18.242, de regulación, fomento y desarrollo de la producción láctea, establece como posibles fuentes de recursos del Inale, entre otras, “las sumas que le sean asignadas por disposiciones presupuestales” y “los fondos provenientes de convenios de préstamo que celebre con organismos de crédito, sean nacionales o internacionales, u otras entidades públicas o privadas”, así como “los importes de los legados, herencias y donaciones que se efectúen a su favor” y “el porcentaje que se le asigne por la ley o por contrato, por la administración de los fondos de inversión y financiamiento de actividades de lechería”.

En la exposición de motivos de la minuta de comunicación se apunta que, “a diferencia de otros institutos agropecuarios” que “se financian principalmente con fondos provenientes del propio sector”, como, por ejemplo, el Instituto Nacional de Carnes o el Instituto Nacional de Vitivinicultura, “el Inale sigue financiándose, a casi 19 años de su creación, con fondos que provienen fundamentalmente del presupuesto nacional”. Esto, se sostiene, le ha implicado al organismo “solicitar refuerzos presupuestales en más de una ocasión a los efectos de cumplir fielmente con los cometidos debidos”.

En ese marco, los legisladores del oficialismo y la oposición plantean que, “mediante el mecanismo que entienda más pertinente”, el Poder Ejecutivo “reasigne ingresos tributarios provenientes del propio sector lechero hacia el Inale”, para, de este modo, “generar una fuente genuina y directa de financiamiento para dicho instituto”. “En definitiva, y teniendo en cuenta la necesidad de sostener presupuestalmente el Inale con fondos provenientes del propio sector, es que se solicita al Poder Ejecutivo que reasigne tributos que gravan hoy en día a sectores vinculados a la lechería, redistribuyéndolos directamente al Inale”, se subraya en la iniciativa.

Falero: “Este tema quedó en el debe en el presupuesto quinquenal”

Según consta en la versión taquigráfica de la última sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, Caggiani remarcó que el Inale “es uno de los pocos o el único organismo de la institucionalidad agropecuaria cuyos recursos son asignados por el presupuesto quinquenal y no por fondos producidos por el propio sector”. El senador frenteamplista apuntó, además, que el organismo forma parte de “un sector muy importante” de la economía nacional, “que seguramente tendrá algún impacto en función de la aplicación provisoria del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur”.

Por su parte, el senador del PN José Luis Falero adelantó en la comisión que su partido acompañará la minuta de comunicación cuando se vote en el plenario de la cámara alta. “Estamos convencidos de que este tema quedó en el debe en el presupuesto quinquenal, más cuando recibimos al Inale –lo recuerdo claramente– y a distintas agremiaciones lecheras. En aquel momento ellos pretendían que un porcentaje de lo que hoy aporta el sector lácteo y está destinado al LATU se redirigiera al Inale”, recordó el legislador nacionalista.

Falero puntualizó que, una vez aprobada la solicitud, el Poder Ejecutivo deberá definir el diseño de la reasignación tributaria. “Si es un recurso genuino de la lechería que hoy está yendo al LATU, quizás pueda redirigirse para ahí y readecuar la necesidad del LATU. Es un tema que, obviamente, el Poder Ejecutivo tendrá que analizar”, recalcó.

A finales del año pasado, luego de la aprobación del presupuesto quinquenal, el presidente del Inale, Ricardo de Izaguirre, advirtió sobre la falta de recursos del organismo. “Nosotros no podríamos continuar el año que viene con este presupuesto que se asignó”, afirmó en su momento a la diaria. Por la diferencia entre los recursos asignados en el presupuesto quinquenal y los gastos proyectados, se estimaba un déficit de 25 millones de pesos para 2026. Sobre esto, Caggiani aseguró en la comisión que el gobierno ha garantizado “los recursos necesarios para el Inale para este año”.