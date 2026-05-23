Intendencia de Canelones inauguró un museo a cielo abierto en el sitio donde funcionó el centro clandestino Los Vagones

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, reafirmó que el gobierno departamental trabajará hasta “encontrar hasta el último de los desaparecidos” y reconoció que se necesita “potenciar mucho más” la defensa de la memoria histórica.

La Intendencia de Canelones (IC) inauguró este viernes un museo a cielo abierto en el sitio del excentro clandestino de detención y tortura Los Vagones, en el Barrio Olímpico de la capital departamental. El lugar había sido declarado sitio de memoria por una resolución de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria (CNHSM) de noviembre de 2019, aunque la placa conmemorativa que da cuenta de ello recién fue desvelada en esta oportunidad.

El proyecto de museo a cielo abierto estaba comprendido en un fideicomiso que la Junta Departamental aprobó en 2022 e involucró el trabajo conjunto de la IC con la asociación civil local Ágora, una de las organizaciones que dio cuenta del uso que tuvo el recinto a partir de diferentes testimonios de personas que fueron detenidas allí durante la dictadura cívico-militar. El centro funcionó a lo largo de la segunda mitad de la década de 1970 y se lo denomina así porque consistía en tres vagones de ferrocarril en desuso que la Policía departamental usó para llevar adelante torturas de presos políticos en el departamento.

Participaron del acto de inauguración el intendente de Canelones, Francisco Legnani; el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía; el presidente de la CNHSM, Martín Prats; representantes de Ágora, y expresos y expresas políticas detenidos en el centro durante la dictadura.

En su discurso, Legnani destacó el simbolismo que el excentro guarda para la capital departamental y apuntó a la necesidad de trabajar en la defensa de la memoria histórica, una línea de trabajo que, si bien recordó que forma parte de las políticas del gobierno departamental hace varios años, se necesita “potenciar mucho más”.

Foto: Intendencia de Canelones

En ese sentido, el intendente canario afirmó que se presentan dos “peleas”: una que pasa por “encontrar hasta el último de los desaparecidos”, y que lleva a la otra, una “pelea eterna” que resumió bajo la tradicional consigna del “nunca más”. Así, sostuvo que resulta necesario no solo llevar adelante acciones, sino mantener vivo el relato en torno a lo sucedido durante la última dictadura, de manera que perdure en futuras generaciones.

Legnani identificó la inauguración del museo como una de estas acciones, pero apuntó también a otras, como un convenio que el gobierno departamental suscribió en la semana con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo para “dar vuelta hasta el último centímetro” de las hectáreas cauteladas para la búsqueda de restos de detenidos desaparecidos en el Batallón de Infantería 14, en la localidad de Toledo. “Vamos a encontrar hasta el último desaparecido; que no les quepa la menor duda: lo hará este gobierno, lo hará el que viene o lo hará el otro”, reafirmó.

También anunció que el gobierno departamental trabaja en la refacción del memorial a los Fusilados de Soca, en la ruta 70, algo que reconoció no cuenta con la suficiente difusión, al igual que otras iniciativas en pos de la memoria, y que constituye “un debe” para su administración. “Por lo pronto, quienes lo vivieron, a sus hijos, a sus nietos; los que hoy nos pueden acompañar y los que hoy no nos acompañan, es para ellos: para mantener vivo siempre ese nunca más”, concluyó.

Francisco Legnani (D), durante la inauguración. Foto: Intendencia de Canelones

En diálogo con la diaria, el presidente de la asociación de expresas y expresos políticos Crysol, Gastón Grisoni, manifestó su alegría con la concreción del proyecto. Señaló que la iniciativa pretende “mantener viva la memoria de lo ocurrido, pero no con una perspectiva nostálgica hacia el pasado, sino de seguir trabajando hacia el futuro”, lo cual permite “generar las condiciones” para que las situaciones de vulneración de derechos que se dieron durante la última dictadura no vuelvan a suceder.

Grisoni consideró que, además de la placa de memoria, el “mantener la estructura viva y armar un museo a cielo abierto” es importante, en tanto permite recrear las condiciones del excentro de reclusión, que tildó de “inconcebibles”. En esta línea, destacó que gracias al trabajo arduo de Ágora –el cual insumió alrededor de una década– se puede conocer más sobre el sitio, que hasta 2005 era conocido únicamente a partir de los relatos de las personas que pasaron por allí. “Canelones tiene muchos circuitos de memoria y señalizaciones, y ahora da un paso adelante con la inauguración de este museo”, afirmó.

El presidente de Crysol expresó su satisfacción con la labor continua del gobierno departamental en la efectivización de políticas de memoria, desde la gestión de Marcos Carámbula hasta el día de hoy. Recordó que la IC “fue el primer organismo estatal” que efectuó denuncias que llevaron al procesamiento de represores de la época, y que su impronta de relacionamiento con las organizaciones abocadas al tema es “muy positiva”.