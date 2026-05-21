Orsi participó en homenaje a víctimas del operativo de mayo de 1976: “Muchas cosas invaden el alma y la razón”

El acto lo organizaron la Legislatura de Buenos Aires y la Embajada de Uruguay; terminó con el descubrimiento de una placa que será colocada en la sede diplomática y un tributo a la memoria entregado a los familiares.

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Embajada de Uruguay en Argentina organizaron el jueves una actividad de homenaje a Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo. En el acto se descubrió una placa que será colocada en la sede diplomática uruguaya. También se les entregó a sus familiares un tributo a la memoria de estas víctimas del Plan Cóndor a los 50 años de sus asesinatos, en mayo de 1976. Estuvieron Rafael Michelini, Facundo Gutiérrez, Santiago Gutiérrez y Gabriela Schroeder Barredo.

El diputado porteño Leandro Santoro y el embajador uruguayo Diego Cánepa encabezaron la instancia, en la que estuvieron presentes como representantes del Poder Ejecutivo el presidente de la República, Yamandú Orsi; la vicepresidenta, Carolina Cosse; y el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz. Desde Uruguay también estuvieron en la ceremonia en Argentina el expresidente de la República Julio María Sanguinetti; el presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira; y el líder del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres.

Terminado el homenaje, el presidente Orsi señaló en rueda de prensa: “Muchas cosas invaden el alma y la razón”. Aseguró que “las instituciones y la rica historia” del país “se quebraron” y remarcó que en ese marco estos homicidios “fueron emblemáticos”. El mandatario también destacó que es una instancia para dar “un agradecimiento enorme al pueblo argentino, que cuidó tanto a los uruguayos” en esa etapa histórica. “Hubo gente que se salvó gracias a la solidaridad del pueblo argentino”, aseguró.

Orsi recordó “todo lo que hizo Raúl Alfonsín” y apuntó a lo que hicieron los argentinos “cuando empezó la democracia para reencontrar a nuestra gente”. “Para los que estamos del lado de la vereda de la democracia no hay ni gobierno ni oposición”, subrayó el mandatario sobre la presencia en el acto de dirigentes de los distintos partidos políticos de Uruguay. En relación con el posicionamiento del país como una referencia de democracia en la región, el presidente indicó que hay que “cuidarlo y mucho”.

El diputado Santoro destacó que los asesinados “tenían en común su vocación democrática, su lucha contra el autoritarismo, la búsqueda de la verdad, de la dignidad humana y la defensa de los derechos humanos”. En ese marco enfatizó que “es muy importante el acto como una forma de hacerle un homenaje a la democracia uruguaya, que tanto tiene para enseñarle a la democracia argentina”.

“Al presidente Sanguinetti acá lo hemos reconocido, y en memoria de Pepe Mujica quiero hacer un homenaje a los valores que ustedes representan del diálogo, de la coherencia y de la civilidad”, reforzó Santoro. “Pudieron construir una democracia consolidada, adulta, madura, donde la gente, a pesar de las diferencias, se puede encontrar, saludar, y ese es el desafío que tenemos por delante los demócratas en el siglo XXI: despolarizar las sociedades, que el odio no nos gane”, concluyó el diputado porteño.