Tras denuncia a Cipriani, desde el PN tildaron a Danza de “delincuente” y el FA respondió que se presenten “en la Justicia”

El diputado nacionalista Federico Casaretto anunció que a partir de la “primera semana de junio” se buscará “investigar todo” en la órbita de Diputados; más allá del caso Danza, hizo referencia a hechos que involucran al subsecretario de Salud Leonel Briozzo y al director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar.

Luego de negociaciones frustradas en la órbita legislativa para conformar una comisión investigadora sobre la administración de ASSE encabezada por Leonardo Cipriani, el oficialismo presentó el viernes una denuncia penal. El actual presidente del prestador público de salud Álvaro Danza se hizo presente en Fiscalía General de la Nación para presentar formalmente la acción y subrayó que “la expectativa” es que se “investigue y verifique si hay mérito o no para otras acciones”.

Sin mayoría en Diputados, el Frente Amplio (FA) fue notificado por parte del Partido Nacional (PN) de que su bancada “no negocia más” de cara a una eventual comisión investigadora sobre ASSE. De acuerdo con lo que dijo a la diaria el martes el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, en filas blancas no se buscará más un consenso en relación con el objeto o la fecha para la conformación de esta herramienta legislativa. Por el contrario, se buscará que en junio se voten los informes elaborados en las comisiones preinvestigadoras para dejar conformada la comisión si se obtienen los votos necesarios.

El principal punto de discordia entre oficialismo y oposición es el caso del actual presidente de ASSE, que el PN pretende incluir en la investigadora, pero que para el FA es un tema que ya está resuelto. La presencia de Danza en la presentación de la denuncia penal reavivó las diferencias de la oposición, y particularmente del PN, con su actuación. “Hoy asistimos a un hecho totalmente inusual, y es que el presidente de ASSE, el doctor Danza, haya ido en persona a presentar una denuncia penal; en el Estado, quienes cumplen esa función son los servicios jurídicos, no los jerarcas”, cuestionó el diputado nacionalista Federico Casaretto a través de un video difundido en sus redes sociales.

El representante apuntó a que la máxima autoridad del prestador público de salud tuvo como “objetivo fundamental” con esa acción “generar un hecho político”. “El hecho político es tratar de tapar las irregularidades manifiestas en la gestión de la doctora [Cristina] Lustemberg, que todos los días se enreda más, en este caso de la anestesista —a la cual le quiso bajar la sanción de 5 a 3 años— que terminó con la muerte de una colega”, sumó Casaretto, involucrando a la ministra de Salud Pública.

El diputado nacionalista apuntó a que Danza “ha sido de los presidentes de ASSE más cuestionados de los últimos tiempos” y, por tanto, es “insólito” que se haya encargado de la denuncia penal. En ese sentido, el diputado volvió a poner sobre la mesa el hecho que tuvo al jerarca de ASSE en el centro del debate público, recordando que “tuvo cinco trabajos durante ocho meses” y que “cobró una partida por dedicación permanente”.

En declaraciones a Noticias 5, el diputado nacionalista Rodríguez también cuestionó el rol de Danza en el marco de la presentación de esta denuncia penal. “Lo que sí puedo opinar es sobre un delincuente que le ha robado al Estado uruguayo”, contestó el representante al ser consultado por los señalamientos de la denuncia penal y haciendo referencia al presidente de ASSE. Siguiendo su razonamiento, el dirigente blanco preguntó “qué es lo que esconde el doctor Danza que no quiere ser investigado” en el Parlamento a través de una comisión investigadora.

Los dichos de Rodríguez y en particular el término “delincuente” para referirse a Danza generó repercusiones en filas frenteamplistas. El diputado Sebastián Valdomir apuntó: “Uno no tiene otra alternativa que quedarse perplejo”. Remarcó que el hecho de que “una persona que tiene fueros llame a un funcionario público delincuente” implica que, por lo menos, se “tendrá que presentar en la Justicia para hacer alguna denuncia en concreto”. “Me parece que otra vez es un uso irresponsable de las facultades parlamentarias”, complementó.

En lo que tiene que ver con la investigadora, Valdomir aseguró que “la oposición fue hacer una pantalla de humo presentando cosas para otra investigadora, para tapar la denuncia que hizo el Frente Amplio”. “No hay otra lectura posible para hacer algo que lo podrían haber hecho antes y no lo hicieron”, agregó.

La comisión investigadora, más allá de Danza

“Nosotros queremos ir en la primera semana de junio a investigar todo, queremos investigar nuestra gestión, igual que el Frente Amplio, pero el Frente Amplio no quiere que se investigue su gestión”, planteó Casaretto en línea con lo que días atrás había dicho el diputado Rodríguez. El representante agregó que “no es cierto” que desde filas nacionalistas se quiera investigar entre 2015 y 2020, sino que más bien se quiere “comparar lo que hoy se denuncia con lo que pasaba” en ese período “con las ambulancias de traslado especializado, con el Casmu y con el Círculo Católico”.

Más allá de la comparación, el dirigente blanco señaló que no es necesario avanzar más en ese período porque ya “se investigó y rodaron las cabezas de todo el directorio de ASSE”.

En cuanto a lo que hace específicamente a incorporar a la investigadora en el caso de Danza, Casaretto señaló que en los últimos días se han recibido “los planteos más insólitos” de parte del oficialismo “para evitar” el avance en ese sentido.

“Hay un vínculo que supuestamente cesó y que nosotros tenemos información –que pretendíamos someter a la consideración de la comisión investigadora– donde hay elementos que acreditan que el señor Danza sigue cobrando por algún empleo privado”, planteó el diputado Rodríguez en referencia al eventual tratamiento de la situación del presidente de ASSE en la órbita parlamentaria. “Es mentira que renunció, el sobre le sigue llegando”, aseguró.

Más allá de la comparación con el período 2015-2020 y el tratamiento del caso Danza, Casaretto dejó claro que se buscará incorporar a la investigadora e “ir a fondo” con “cuatro temas que nunca pasaron por el Parlamento”. Concretamente, se refirió a la destitución del doctor Leonel Briozzo, subsecretario del Ministerio de Salud Pública, del Hospital de la Mujer del Pereira Rossell. Según el legislador, la salida del actual jerarca de ese cargo en 2022 tuvo que ver con que cobró “una partida indebida por cirugías” ginecológicas.

El otro tema que el diputado nacionalista señaló que se buscará investigar es “la gestión del doctor [Álvaro] Villar en la reforma del Hospital Maciel”. El legislador recordó que ese caso “hoy está teniendo instancias judiciales”. El legislador anunció también que se buscará investigar la situación anterior al 2020, cuando la fundación Plenario de Mujeres del Uruguay [Plemuu] “perdiendo las licitaciones de limpieza en el Pereira Rossell, igual se la contrataba directamente, costándole más recursos al Estado”. Remarcó que se trata de una “organización amiga” del FA.

Por último, Casaretto comentó que los temas que su partido sumó a la eventual investigadora son los que tienen que ver con los dos “aceleradores lineales” -equipos de radioterapia- que se compraron en 2018 por parte de ASSE y que se lograron poner a funcionar recién en 2023 tras lograr firmar un “acuerdo de mantenimiento preventivo” y tras superar “un defecto del pliego de la licitación”, según informó entonces El Observador. Según el diputado, esto implicó una pérdida de 3.000.000 de dólares para el Estado.