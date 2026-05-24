Bergara dijo que el estacionamiento tarifado en Pocitos, Carrasco y Punta Carretas “se está evaluando”, pero “no está definido”

El intendente de Montevideo sostuvo que “lo importante en esos barrios es que haya espacio efectivo para el estacionamiento y para la circulación”; edil nacionalista advierte sobre “un fin recaudatorio”.

En el marco de la primera reunión de la agrupación nacional de gobierno de Seregnistas, este fin de semana, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, fue consultado en rueda de prensa sobre la posibilidad de que la comuna capitalina implemente un sistema de estacionamiento tarifado en Pocitos, Punta Carretas y Carrasco.

En primer lugar, Bergara dijo que “eso todavía no está definido”, aunque aclaró que “se está evaluando”. Señaló que el planteo entró a consideración del gobierno departamental a partir de una propuesta que hizo el “sector privado”. Se trata de “una idea que no estaba en los planes iniciales nuestros”, remarcó.

“Lo importante en esos barrios es que haya espacio efectivo para el estacionamiento y para la circulación”, afirmó el intendente, y recordó que, “cuando se instaló el estacionamiento tarifado en Ciudad Vieja, no era que no se podía estacionar, [sino que] no se podía circular prácticamente por Ciudad Vieja, y el tarifado terminó siendo una una solución”. “¿Está siendo analizado? Sí, [pero] todavía no hay ningún tipo de definición”, subrayó Bergara.

Por su parte, en declaraciones a radio Carve, el edil del Partido Nacional Diego Rodríguez señaló que días atrás las autoridades del Departamento de Movilidad de la comuna capitalina comparecieron ante la Junta Departamental y “confirmaron que está a estudio” la extensión del tarifado a estos tres barrios. “Confirmaron que en dos meses van a dar una resolución al respecto y, por lo tanto, están confirmando que el tarifado se viene”, expresó. “No hay que decir gre gre para decir Gregorio”, agregó.

Según Rodríguez, la eventual aplicación de esta medida tiene “un fin recaudatorio”. “Porque cuando le consulto al director de Movilidad [Germán Benítez] si las empresas y personas migraron del Centro, Cordón y Ciudad Vieja hacia estas nuevas zonas donde quieren poner tarifados, la pregunta obvia que se caía de cajón era, entonces, ¿van a quitar el tarifado del Centro, Cordón y Ciudad Vieja? Y la respuesta fue condundente: no”, reconstruyó el edil nacionalista.

“Por lo tanto, lo que nosotros vemos aquí es un nuevo manotazo al bolsillo del contribuyente de Montevideo a efectos de hacer caja porque tienen una intendencia fundida”, sentenció Rodríguez.