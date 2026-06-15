Daniel Caggiani: algunos actores de la oposición están “corriendo ciertos límites de lo permitido, lo acordado y lo convenido”

El senador frenteamplista advirtió que se vive un tiempo de “cambios civilizatorios y cambios también en el pacto político”, con una “derecha carnívora” que “está canibalizando cierta forma de hacer política en Uruguay”.

En el análisis del senador frenteamplista Daniel Caggiani sobre las encuestas de aprobación del gobierno, el oficialismo atraviesa una coyuntura “normal” porque “todos los gobiernos tienen momentos de más apatía o menos simpatía” por parte de los ciudadanos. A su criterio, el primer año fue como “cruzar un desierto” a causa de las “deudas heredadas, una situación fiscal desordenada y un presupuesto que se estaba ejecutando y que ya venía con algunas dificultades”, lo que ameritó “un reacomodo a esa nueva realidad con prioridades claras”, dijo en La mañana de la diaria.

Según Opción, una de cada cinco personas aprueba la gestión. El legislador dijo que en los últimos tiempos las encuestas “le vienen un poco fallando a la realidad” porque las sociedades “tienen mechas cortas” y “una necesidad muy urgente de resolver sus problemas”. Por otro lado, opinó que “la principal encuesta es el último domingo de noviembre del 2029”, ya que “hoy es una realidad concreta”, pero “si nos quedamos solamente en la foto y no vemos la película, muchas veces tenemos una visión parcializada”.

Sobre el episodio que marcó la agenda en los últimos días, en relación a los vehículos personales del presidente, Yamandú Orsi, Caggiani dijo que es un tema “recontra cerrado”. Sin embargo, consideró que algunos actores “van corriendo ciertos límites de lo permitido, lo acordado y lo convenido” a través de “formas de hacer política que tienen como un costado de denuncia periodística”, pero, a su vez, “una utilización política” al “tratar de –mediante información algunas veces cierta y a veces incierta– generar un estado de conmoción en la sociedad sobre determinados hechos, sobre todo, rozando los temas de la ética pública e incluso los temas penales”. Esto lo comparó con la denuncia falsa a Orsi mientras era precandidato.

En esa línea, calificó a algunos políticos opositores como “los reyes de la manija”, de los que dijo que “se escondían en el periodo pasado”, cuando “los estándares morales y éticos eran que, si no hay establecimiento de un delito penal, no pasa nada”. “Tenés que tener un cierto equilibrio. No podés ser un avestruz y esconder la cabeza en el pozo en el período pasado y ahora ser el más sagaz de los parlamentarios pidiendo información”, aseveró Caggiani, sin nombrar a nadie, y también aseguró que sobre el expresidente Luis Lacalle Pou “se podrían haber dicho muchas cosas”, pero “nunca se lo acusó de hechos de corrupción sin tener ninguna prueba”.

Por otro lado, el legislador valoró positivamente la reunión entre los senadores frenteamplistas y Orsi por este tema, ya que “debe ser el presidente que más se reúne con las bancadas”. “La derecha le pegaba por eso, siempre lo intentó reducir. Primero le decían ‘tibiorsi’, después le decían ‘tribilín’, siempre lo intentan reducir a problemas de debilidad cuando en realidad yo creo que dialogar es una fortaleza. El tiempo que vivimos –para el FA en particular, pero también para Uruguay en general– es de cambios civilizatorios y cambios también en el pacto político”, acotó.

Caggiani afirmó que, además de haber recuperado el gobierno, se encuentran “recreando nuevos liderazgos” mientras ambas bancadas se paran como “defensoras acérrimas de los derechos conquistados”, pero también con el compromiso de avanzar en que el gobierno “mejore los niveles de igualdad posible en nuestro país, genere mayores niveles de cohesión social y disminuya los niveles de violencia”. En simultáneo, es necesario “lidiar con la realidad concreta” y una “derecha carnívora” que “está canibalizando cierta forma de hacer política en Uruguay”, más precisamente “algunos actores liderados por Lacalle Pou”.

En suma, dijo que las explicaciones de Orsi ante el episodio de la camioneta “terminaron cerrando” el tema. Sobre el manejo comunicacional, destacó que “venimos de un presidente anterior que daba conferencias de prensa que parecían de Luis XIV”, mientras que el mandatario actual “se reúne con los periodistas y les da información de sus cuentas públicas”, elementos a valorar junto con el hecho de que este sea “el gobierno que más transformaciones ha hecho en los últimos años”, aunque “no hace propaganda sobre eso”.

La guía electrónica de carga es un “buen indicador para diseñar políticas específicas”

El viernes, Orsi recibió a transportistas de Salto y Paysandú, que le entregaron una serie de propuestas para el sector en el marco de las movilizaciones que grupos autoconvocados desarrollaron en distintos puntos del país. Caggiani dijo que “hay varias cosas raras” en torno a estas movilizaciones y una de ellas es “quién representa los autoconvocados”, puesto que es “un grupo muy reducido de empresas que se organizaron”.

Sobre una de las propuestas elevadas al máximo mandatario, el senador señaló que la libre flotación del dólar “de la crisis de 2002 hasta acá eso es una política que se ha implementado” y si el señalamiento alude al llamado ‘atraso cambiario', habría que “hablar con la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos y no con el gobierno de Uruguay”.

Respecto a la guía electrónica de carga que impulsa el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a la que los transportistas movilizados se oponen, cuestionó que se vea como “un estorbo”, dado que es “un buen indicador para poder diseñar políticas específicas para un sector que sin duda es muy diverso”. La discusión apunta a cómo “algo que está fuera de los márgenes de lo legal vuelva a ingresar al mundo legal y pueda tener dispositivos o políticas públicas que puedan incentivar al sector”.

Sobre los combustibles, afirmó que Uruguay “tiene hoy el combustible –por lo menos en relación con Brasil, sobre todo el gasoil– más barato y eso no pasa hace muchísimos años”: “ANCAP y todos los uruguayos estamos haciendo un esfuerzo muy importante para que el gasoil valga 9 pesos menos de lo que tendría que valer si transfiriéramos a precio el incremento del precio del barril del petróleo”, dijo.