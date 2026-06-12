Con participación de Orsi, el gobierno dialoga con transportistas para resolver “aspectos estructurales” y apagar “crispaciones”

Tras la reunión en Suárez y Reyes del mandatario con algunos representantes del grupo autoconvocado, la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, dijo que la implementación de la guía de carga “no justifica bajo ningún punto de vista este tipo de movilización: la proporcionalidad no cierra en algo que está en diseño, que no es obligatorio, que no tiene costo”

El lunes un grupo de transportistas autoconvocados se movilizó en 31 puntos del país. Según se dio a conocer entonces, el elemento central de sus reivindicaciones tenía que ver con el rechazo a la guía electrónica de carga en la que trabaja el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para mejorar la eficiencia de los controles en el sector. Sin embargo, desde ese día y en los días siguientes, se fueron reafirmando otras preocupaciones vinculadas al escenario de costos; uno de los casos planteados fue el de los combustibles. El jueves la movilización llegó a Montevideo y algunos de sus representantes mantuvieron intercambios con distintos actores. En la tarde de este viernes algunos transportistas de Salto y Paysandú fueron recibidos en Suárez y Reyes por el presidente de la República, Yamandú Orsi.

Fuentes de Presidencia explicaron a la diaria que lo trasladado al mandatario hizo foco en la “preocupación” existente por las “dificultades de escala y costos”. Según se puntualizó, eso marcó la presente zafra, especialmente en lo que tiene que ver con los “transportistas pequeños”. En esa línea, los transportistas que se reunieron con el presidente le entregaron una serie de propuestas que, según entienden, podrían permitir superar el actual escenario de costos.

De acuerdo con lo comentado a la diaria desde Torre Ejecutiva, los 11 puntos del documento entregado “no van en contra” de lo que el MTOP viene trabajando con la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC). Por el contrario, se entiende que “es un aporte más” al análisis que se viene haciendo de la situación desde el Poder Ejecutivo. Según consignó El País, entre otros puntos, plantean la creación de un régimen de crédito fiscal para el consumo productivo de gasoil.

Además, las fuentes transmitieron que la “preocupación” de Orsi es que se sigan manteniendo las “puertas abiertas al análisis” de la situación de aquellos transportistas que manifiestan sus dificultades respecto de los costos y que se han expresado con movilizaciones en los últimos días.

El foco en “lo estructural”

Además del presidente Orsi, la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, mantuvo en las últimas horas varias reuniones con autoconvocados provenientes de diferentes puntos del país. La jerarca confirmó a la diaria que el diálogo con los distintos actores se profundizó entre jueves y viernes. Concretamente, en esas 48 horas mantuvo intercambios con transportistas provenientes de Rivera, Colonia, Artigas, Canelones, Montevideo, Paysandú y San José.

En línea con la actitud que mantiene el presidente, Etcheverry detalló que “la directiva es que vamos a seguir manteniendo instancias de intercambio” la próxima semana. “Vamos a agotar realmente todas las instancias para poder escuchar de primera mano, poder despejar temas y tratar de ir generando los mejores caminos para resolver”, explicó la ministra.

Consultada por qué lugar ocupa en este proceso de diálogo lo relativo a la guía digital de carga, la jerarca detalló que “es un tema estructural” y que lo que trasladan los distintos actores “trasciende” ese elemento. “La guía no justifica bajo ningún punto de vista este tipo de movilización, la proporcionalidad no cierra en algo que es un instrumento que está en diseño, que no es obligatorio, que no tiene costo”, puntualizó.

Por el contrario, la ministra marcó que el desafío está en encontrar “los puntos que son coincidentes” con los planteos que llegan desde los “distintos subsectores”. “No es lo mismo el transporte de grano que los transportes de ganado o forestales”, enfatizó. Asimismo, recordó que entre los manifestantes autoconvocados también se suman “situaciones de pequeños productores”, que, si bien implican análisis, ya trascienden lo que hace estrictamente al transporte.

Consultada por los planteos más reiterados, Etcheverry hizo referencia a “los aspectos salariales” que rigen en el sector transportista, así como propiamente a lo que hace a la construcción del “precio del flete”. Con relación a esto último, explicó que una de las cosas que se plantea es que no sea “solamente” el transportista el que “absorba” todos los costos que se producen a partir de “las variaciones” que se suscitan en el proceso de traslado de carga.

No obstante, la jerarca recordó que “también el pequeño” empresario muestra su preocupación por que sea en ellos en quienes recaigan estos costos, lo que implicará, por lo tanto, “analizar” los diferentes planteos que “se repiten” en esta línea. Con todo esto sobre la mesa, y en líneas generales, Etcheverry reivindicó el hecho de que “si se baja la pelota, se terminan las crispaciones y se despejan efectivamente temas que tienen que ver con aspectos estructurales, se va a poder avanzar”.

En este marco, la ministra pidió ser recibida por la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Senadores, lo que se va a concretar el jueves. También pidió ser recibida por el Congreso de Intendentes, dado que, por ejemplo, en los intercambios de los últimos días otro de los temas que se puso sobre la mesa tiene que ver con la caminería rural. La jerarca también mantendrá en la semana entrante encuentros con transportistas en Colonia y trabaja también en cerrar otra instancia con representantes de Artigas.

“En la crispación es muy difícil escucharse, no solamente entre el gobierno y estos actores, sino entre los propios”, volvió a reiterar la ministra, quien remarcó que la solución de esto “es una responsabilidad del gobierno”, pero también “es una responsabilidad de otros actores del sistema político” que deben “colaborar”.

El Parlamento, la oposición y las soluciones

El lunes, en las primeras instancias de movilización, fueron actores de la oposición los primeros en acercarse a las concentraciones de transportistas. Ese mismo día los senadores del Partido Nacional Sergio Botana y Sebastián da Silva estuvieron presentes a los márgenes de distintas rutas y manifestaron su apoyo en las redes sociales.

A partir de allí, y luego de algún intercambio al respecto con legisladores oficialistas, el tema llegó al Parlamento el miércoles. Durante esa jornada, la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado recibió a la ITPC. Presentes en el ámbito parlamentario, dirigentes de la organización manifestaron que comparten la mayoría de los puntos planteados por los autoconvocados, pero aseguraron que se decidió dejar en libertad de acción a sus agremiados en cuanto a participar en la manifestación.

Según consta en la versión taquigráfica, entre varios planteos, el presidente de la ITPC, Ignacio Asumendi, reconoció ante los legisladores: “Necesitamos ayuda”. En concreto, el dirigente gremial explicó que la “percepción” que se tiene es que “el 80% o el 90% de las empresas de transporte liquida por sistemas alternativos al laudo”, por lo que existe “un problema estructural” y se necesita que “todo el sistema político dé una mano para solucionarlo”.

En el mismo pasaje, Asumendi dijo que lo de la guía de carga quizás “sea la parte más sencilla de solucionar”, dado que en el marco de la mesa de trabajo que existe con el MTOP se podrán abordar los “aspectos más prácticos” que en principio dificultan la implementación.

El tema volvió al Parlamento el jueves, cuando senadores de la oposición y el presidente de la Cámara de Diputados, el nacionalista Rodrigo Goñi, recibieron a los autoconvocados en el Palacio Legislativo. En el encuentro, además de Da Silva y Botana, estuvieron el también nacionalista Javier García y el colorado Tabaré Viera.

La reunión provocó cuestionamientos desde el oficialismo. Algunos actores, como el diputado frenteamplista Sebastián Valdomir, o incluso el representante de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, cuestionaron que Goñi, como presidente de la Cámara de Representantes, haya decidido recibir a la delegación de autoconvocados acompañado “solo de sus propios correligionarios”. El propio dirigente blanco argumentó que siempre mantiene las “puertas abiertas” en línea con la “responsabilidad institucional”, en encuentros que en “muchas” ocasiones se dan acompañado por dirigentes de “todos los partidos”.

Más allá de esto, el senador Viera dijo a la diaria que en la reunión del jueves quedó claro que “la guía es la punta de un problema mucho más profundo” que “tiene que ver con los altos costos que tiene el sector”, por ejemplo, en materia de combustibles. “Todos somos conscientes de que en ese precio hay una parte importante que tiene que ver con el petróleo y todo lo que está pasando en el mundo, pero hay otra parte, que es casi el 50% del precio final, que tiene que ver con otras cosas, con impuestos, con subsidios”, señaló el dirigente colorado.

“No aguantan más, no aguantan el costo del gasoil, porque el costo del gasoil les pega en la producción que ellos transportan y les pega a ellos transportando esa producción; ellos, a su vez, no pueden trasladar el costo de transportar”, sumó Botana a la diaria. “El cambio de política [de fijación de los combustibles] los embromó muchísimo, se empezaron a sentir los 100 millones de dólares por año que va a recaudar de más Ancap por el nuevo sistema”, planteó el legislador con base en una cifra que se conoció para 2025.

“Quizás en la solución de estos temas tengamos que hacer algunas acciones parlamentarias”, adelantó Viera, que como integrante de la Comisión de Transporte de Senadores adelantó que, además de recibir a Etcheverry el jueves, el miércoles recibirán a representantes del movimiento de transportistas autoconvocados.