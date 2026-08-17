Rivera: autoridades toman medidas ante “escenario climático complejo” para los próximos meses

El intendente de Rivera, Richard Sander, brindó detalles este lunes de la reunión que tuvo a finales de la semana pasada con el presidente de la República, Yamandú Orsi, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque. Durante el encuentro, que se concretó en el marco de la mesa del Congreso de Intendentes, se abordaron los pronósticos meteorológicos previstos para la región, que vaticinan un panorama crítico: agosto con precipitaciones continuas, un setiembre complicado y la fase más severa entre octubre y diciembre, con abundantes lluvias.

El encuentro tuvo como objetivo analizar y coordinar las medidas que adoptarán el gobierno nacional y las intendencias para mitigar los posibles efectos asociados al fenómeno climático de El Niño. Ante las proyecciones de entre ocho y nueve meses marcados por tormentas torrenciales, Sander exhortó a la población a respetar estrictamente los días y horarios para la recolección de residuos extraordinarios, para evitar la obstrucción de los desagües pluviales.

El intendente de Rivera confirmó que la comuna mantendrá tareas de limpieza en cañadas y solicitó a los vecinos comunicarse con las áreas de Obras e Higiene ante cualquier eventualidad. Si bien el arroyo Cuñapirú ha resistido de manera adecuada hasta el momento, el jefe comunal enfatizó que la prevención de inundaciones requiere un esfuerzo conjunto entre el equipo municipal y la ciudadanía.

Asistencia por daños causados por vientos fuertes

Respecto a los eventos meteorológicos de mayo, julio y agosto, que incluyeron tres episodios de vientos intensos, Sander informó que existen más de 200 viviendas afectadas en el departamento, de las cuales muchas requerirán intervenciones más complejas que la reposición de chapas.

Para acceder a los materiales de reconstrucción de techos, los damnificados deberán gestionar la solicitud formal a través de las plataformas digitales del Sinae. El intendente remarcó la importancia de documentar los daños mediante fotografías “para agilizar el trámite”. Por último, indicó que los vecinos que todavía no han sido atendidos deberán radicar la denuncia policial correspondiente y presentar la constancia ante el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales.