En el marco de País Industrial, la CIU y el PIT-CNT lanzaron el Foro de Referentes Industriales

El ámbito de intercambio entre el sector sindical, la academia y los trabajadores estará operativo hasta julio de 2027 y el proceso finalizará con la presentación de un documento con propuestas.

Este lunes por la mañana, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y el PIT-CNT –con el apoyo técnico del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop)– pusieron en funcionamiento el Foro de Referentes Industriales en el marco del proyecto País Industrial, iniciativa que se lanzó a principios de abril y representó el primer proyecto conjunto entre trabajadores y empresarios que busca incidir en el diseño de políticas públicas.

El encuentro fue en la sala Maggiolo de la Universidad de la República y contó con la participación del presidente de la CIU, Leonardo García; el director de Inefop, Miguel Venturiello, y el titular de la central sindical, Marcelo Abdala. Es un espacio de intercambio para analizar los desafíos del sector y generar propuestas entre empresarios, trabajadores y académicos, integrado por unos 20 actores, entre los que figuran Washington Corallo y Cecilia Casulo por el empresariado; Julio Perdigón, Richard Read y Danilo Dárdano como referentes del movimiento sindical; Luis Bértola, Sebastián Torres y Roberto Kreimerman desde la academia, y Álvaro Padrón por el Centro de Formación para la Integración Regional.

Su funcionamiento se extenderá hasta julio de 2027 –con una reunión prevista para noviembre y tres más durante el año que viene– y el proceso finalizará con la presentación de un documento con propuestas. “Actores que históricamente han estado enfrentados, que están en contraposición por intereses muy inmediatos, hoy, por primera vez en la historia, se juntan para pensar qué los puede unir a pesar de las diferencias que tienen y pensar políticas públicas de largo plazo que puedan favorecer al sector industrial”, dijo Rodrigo Alonso, coordinador académico de País Industrial por el Instituto Cuesta Duarte.

Para García, es una forma de trabajo que no se estaba implementando en Uruguay y se plantea identificar conjuntamente en qué líneas de trabajo es preciso avanzar con la idea de que sirva como insumo para la “política industrial y cualquier otra política de desarrollo que quiera implementar” el país. “La industria no pide subvenciones, la industria pide igualdad de oportunidades para poder competir en un mundo cada vez más competitivo y en un mundo que se dio cuenta de que para poder desarrollarse necesita cada vez más industria. Eso es lo que nosotros tenemos que entender como país”, señaló.

Por su parte, Abdala dijo que es “absolutamente relevante” que existan espacios de convergencia entre sectores para pensar en la construcción de propuestas en dimensiones como la inserción internacional, los mecanismos de “acople” entre el conocimiento científico y la producción industrial, y los procesos que “lleven por el camino de elevar la productividad genuina en el sector”, listó. “Este proyecto, País Industrial, al organizar la convergencia entre el sector empresarial y la parte trabajadora puede ser recontra importante en afinar propuestas específicas que ayuden a las políticas públicas en el diseño de una política industrial”, acotó.

La iniciativa tiene el “diálogo social como eje central”, según la CIU

La directora de País Industrial por la CIU, Carola Saavedra, dijo a la diaria que el proyecto tiene el “diálogo social como eje central” y, al complementarse con el resto de las propuestas del proyecto, buscará generar iniciativas. “Simbólicamente es muy fuerte, porque es una mirada de una mesa de diálogo constructiva entre los representantes del sector industrial y con una mirada justamente desde la sociedad civil”, señaló.

A su interna, Saavedra indicó que la delegación empresarial definió varios ejes de trabajo que todavía están pendientes de discusión. Entre ellos, listó la “innovación” –entendida como “motor de desarrollo, palanca para la mejora competitiva, la mejora de la productividad de las empresas y justamente la generación de empleo de calidad”–; la “sostenibilidad en sentido triple impacto: ambiental, social y económica”; el acceso a escalamiento, mercados y financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector; la “facilitación de trámites y regulaciones” junto con la posibilidad de “competir en igualdad de condiciones” en la importación, y la “importancia de la formación”.

Tras la primera jornada de trabajo, valoró que hubo una “una buena recepción”. Además, dijo que durante el trabajo en la mesa también surgió el tema de la “integración regional y la importancia del mercado ampliado” debido a la falta de escala de Uruguay. Precisamente, consultada respecto a la mirada que aportará el Cefir a través de Padrón, subrayó que uno de los ejes de trabajo en País Industrial es “el fomento de la integración productiva regional” para vender a un tercer mercado y la “generación de alianzas entre empresas”.

En esa línea, el presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, Danilo Dárdano, dijo a la diaria que, aunque pueden existir contadas excepciones, hay que ver la industria uruguaya “en clave regional”. Señaló que el Mercosur “tiene un problema histórico” y que hay que tener “autocrítica” sobre el bloque porque “ha venido funcionando mal”, pero resulta necesario porque hacia allí se dirigen los productos con mayor valor agregado y más innovación tecnológica de la canasta exportadora de Uruguay.

Consultado por los contenidos que prevén plantear en el ámbito, primero reparó en la “urgencia” que representan los trabajadores –particularmente del “interior profundo”– que “se han quedado sin trabajo en la industria nacional”, lo que catalogó como una “espada de Damocles”: “Ese es el principal desafío que tenemos y lo mencionamos en cada núcleo al que vamos, en los Consejos de Industria, con los diferentes ministros, ese tema siempre está arriba de la mesa. Nosotros estamos de acuerdo en discutir para adelante, sí, pero ojo que no somos humanidad sobrante”, afirmó.

Por otro lado, señaló que todo lo que se logre concretar en el ámbito debe insertarse en la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Consejo de Industria y los Núcleos Productivos, debido a que el país tiene el problema de estar “muy compartimentado” y que los mismos actores se desempeñen en diferentes ámbitos, siendo que es preciso “trabajar en conjunto todos con el mismo objetivo”. Finalmente, sobre la necesidad de mejorar la competitividad, dijo que para los trabajadores “no es igual a destrozar los brazos, trabajar a destajo y el no cumplimiento de la normativa ambiental”, sino que debería apuntar a “mejorar la organización del trabajo cuidando al trabajador especialmente”.