Un informe de la consultora Ágora consigna que los niveles de interés superan a los de desinterés únicamente en el área metropolitana y el centro del país.

Poco más de la mitad de los uruguayos están interesados en la política, de acuerdo con una encuesta realizada por la consultora Ágora. El reporte recoge que del total de la población entrevistada, el 36% se encuentra bastante interesada y el 14,6% dijo estarlo mucho, mientras que 34,1% reconoció que le preocupa poco y un 15,2% no tiene interés en lo absoluto.

Según la encuesta, hay dos zonas para las que el interés sobrepasó al desinterés ligeramente: los departamentos del área metropolitana (Montevideo, Canelones y San José), con 52%, y los del centro del país (Tacuarembó, Durazno, Lavalleja, Florida y Flores), con 51%.

Con respecto a las demás zonas, el desinterés superó al interés: fue mayor en el litoral del país (Colonia, Soriano, Río Negro, Salto y Paysandú), donde se registró una apatía del 54%. Le siguieron en indiferencia los departamentos del norte (Artigas, Rivera y Cerro Largo), con 52%, mientras que aquellos del este (Maldonado, Rocha y Treinta y Tres) completan la lista un punto por detrás, con 51%.

Asimismo, el informe señala que la variable con mayor incidencia en los niveles de interés es el nivel educativo alcanzado por los encuestados, y consigna que “cuánto más hayan avanzado en la educación formal más interés demuestran” y viceversa. En ese sentido, mientras que solo un 34% de quienes completaron la educación primaria dicen estar interesados, dicho número asciende al 45% entre quienes finalizaron la educación secundaria, y alcanza el 61% con la educación terciaria. Por su parte, solo tres de cada diez personas que terminaron la universidad dicen no tener interés en la política.

En lo que respecta a los grupos etarios, la encuesta de Ágora recoge niveles similares de inclinación a la política en los dos extremos: 52% de las personas de entre 16 y 29 años manifestaron estar interesadas, así como 57% en el caso de quienes tienen 66 años o más. Esto los diferencia del grupo que comprende a las personas de entre 30 y 49 años, entre quienes el interés fue de 39%, y de las personas de entre 50 y 65 años, para quienes fue de 44%.