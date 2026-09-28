Informe de la Ursea recomienda la suba de los precios de venta de todos los combustibles

Los incrementos recomendados van del 3,34% y 3,55% para las naftas Súper 95 y Premium 97, respectivamente, y alcanzan el 30,9% en el caso del gasoil 50S.

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó este lunes la última actualización de su informe de precios de paridad de importación (PPI) para los combustibles, correspondiente al período que va del 26 de agosto al 25 de setiembre, junto con una serie de precios sugeridos de venta al público de referencia. En ambos casos, todos los combustibles observaron valores al alza.

El reporte es uno de los insumos de los que se sirve el gobierno para fijar los precios de venta de los combustibles, tal como lo hace de forma excepcional desde marzo, producto de la guerra entre Estados Unidos e Irán. En ese sentido, y aunque la Ursea recomendaba subas para todos los combustibles, el Poder Ejecutivo decidió mantener incambiados los precios por el segundo mes consecutivo en setiembre.

En esta oportunidad, la Ursea recomendó al Poder Ejecutivo un aumento de 3,34% para la nafta Súper 95, con respecto a los 88,67 pesos uruguayos por litro que vale hoy en día, así como de 3,55% para la Premium 97, que actualmente cuesta 94,43 pesos por litro. En el caso del gasoil 50S recomienda un aumento del 30,9% de su valor actual, que es de 76,85 pesos.

Según el informe de la Ursea, el organismo observó “un comportamiento generalizado al alza” para los PPI de todos los combustibles analizados con respecto al mes anterior. En esa línea, y sin contabilizar impuestos, la nafta Premium 97 registró un aumento de 11,12%, que en el caso de la Súper 95 fue de 10,72%. Asimismo, se registraron subas similares para ambos tipos de gasoil: fueron de 13,23% y 13,22% para el 50S y el 10S, respectivamente.

El documento atribuye el incremento “significativo” del PPI de las naftas a “un fuerte aumento” del precio free on board –correspondiente a los costos totales de fabricación y transporte hasta el puerto de origen–, que “fue parcialmente compensado por la estabilidad de los costos de los fletes y seguros respecto al mes anterior”. En el caso del gasoil, si bien reconoce que “se presentó una estabilidad en los costos de los fletes y seguros”, explica que el incremento en los costos free on board fue “muy pronunciado”, lo que se trasladó a los PPI observados dentro de dicha categoría.