El gobierno decidió mantener sin cambios los precios de los combustibles en setiembre

Finalmente, el Poder Ejecutivo resolvió mantener sin cambios los precios de venta al público de todos los combustibles en el mes de setiembre, según informó Subrayado. La decisión del gobierno implica que, por segundo mes consecutivo, el costo de la nafta Súper 95 continuará siendo de 88,67 pesos uruguayos por litro, mientras que el litro de gasoil 50S permanecerá en los 58,68 pesos y el kilo de supergás, en 93,56 pesos.

El último informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) sugería un incremento de 25% en el precio final de venta del gasoil que, de haberse concretado, habria llevado el precio a 73,18 pesos por litro. También recomendaba un aumento de menor proporción para la nafta: de 88,67 a 89,54 pesos por litro. Además del reporte de la Ursea, el Poder Ejecutivo tiene en cuenta la situación financiera de Ancap para ajustar el valor de los combustibles.