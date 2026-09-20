“Hoy por hoy Casupá es un hecho”, afirmó Carlos Enciso tras las críticas del presidente de la ARU

El presidente del Congreso de Intendentes también consideró como “muy liviano y superficial” el cuestionamiento de la gremial a los gobiernos departamentales por el estado de la caminería rural.

Aunque valoró positivamente varias acciones del gobierno, como la presentación de un proyecto de ley sobre competitividad y los avances en materia de inserción internacional, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, cuestionó este sábado en su discurso de cierre de la Expo Prado algunos aspectos tanto del Poder Ejecutivo como de los gobiernos departamentales.

Con relación a las intendencias, Ferber definió a la caminería rural como “un buen ejemplo” de la necesaria “reconversión” del Estado. “La producción agropecuaria trabaja todo el año y la infraestructura tiene que acompañar esa realidad. Si el sistema actual no funciona, habrá que implementar uno que sí lo haga. No es aceptable que cada vez que llueve haya productores que no puedan entregar el producto de su esfuerzo”, expresó.

Consultado al respecto, el presidente del Congreso de Intendentes, el nacionalista Carlos Enciso, consideró que resulta “muy liviano” y “muy superficial” tratar de “cargarleS todo a las intendencias”, cuando hay caminos rurales con más de 100 años. “Las plantas forestales muchas veces se preocuparon mucho, [con] todos los gobiernos de turno, en cómo sacar la celulosa al puerto, pero se olvidaron muchas veces que ya es imposible con las arcas municipales mantener caminos de balastro donde pasan por día decenas y decenas de camiones con 40 toneladas promedio de madera”, expresó el intendente de Florida, en declaraciones consignadas por Telenoche. Enciso, que estuvo presente en la Expo Prado, también mencionó otros rubros como el grano, el arroz y la carne.

Enciso: “Hoy por hoy, Casupá es un hecho”

Por otra parte, Ferber criticó la decisión del gobierno de construir una represa en Casupá para reforzar el suministro de agua potable en la zona metropolitana. El presidente de la gremial dijo que se trata de “una decisión que condiciona la gestión de toda la cuenca de Santa Lucía” y planteó “evaluar con urgencia una fuente alternativa para el sistema metropolitano”, de modo de “complementar la cuenca de Santa Lucía con un sistema de bombeo desde Juan Lacaze que permita llevar agua desde el Río de la Plata hasta Aguas Corrientes”.

Enciso sostuvo que “hoy por hoy Casupá es un hecho”, ya que “las decisiones institucionales de los organismos nacionales ya están interviniendo en el territorio”. Señaló que hay resoluciones que “hay que tomar”, como, por ejemplo, definir “por dónde se van a desviar algunas rutas departamentales que van a estar afectadas”. “Entonces, ¿qué postura hacemos nosotros? ¿Nos ponemos sentados a quejarnos o tratamos de minimizar las dificultades para la producción de la zona?”, expresó.

En tanto, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, también presente este sábado en la Expo Prado, recalcó que la actual administración se ha comprometido a “garantizar el acceso al agua potable a partir de lo que es la represa de Casupá”. “Para nosotros es un proyecto estratégico que está avanzando como debe avanzar, donde ya está la licitación armada y se están haciendo los estudios de impacto ambiental”, señaló en una rueda de prensa.

Sánchez: “No todas las opiniones de la ARU son compartibles”

Acerca del conflicto que desde hace meses mantienen la empresa y el sindicato en la terminal especializada del puerto de Montevideo, Ferber dijo que “resulta inaceptable que el país permanezca rehén de un conflicto entre una empresa concesionaria y un sindicato”. Si bien puntualizó que la reciente decisión del Poder Ejecutivo de establecer “servicios mínimos” en la operativa portuaria mientras continúa la negociación de un convenio colectivo “va en el camino correcto”, el presidente de la ARU expresó que a la gremial le hubiese gustado que “se hubiera tomado bastante antes”, ya que “hace tiempo que resulta evidente la falta de criterio de las partes involucradas”.

Al respecto, Sánchez dijo que el gobierno hizo “todo el esfuerzo para que hubiera diálogo” y “cuando entendimos que era necesario establecer un criterio de servicios mínimos, lo hicimos”. Adelantó que la próxima semana habrá nuevas reuniones tripartitas para intentar solucionar el conflicto.

En términos generales, el secretario de Presidencia consideró que el discurso de Ferber, que precedió al discurso del ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, “es un punto de encuentro para pensar el Uruguay productivo”. “Naturalmente, no todas las opiniones de la ARU son compartibles”, agregó.

“El gobierno vino a dar cuenta de cuáles son nuestros compromisos y cuáles son los avances, pero creo que la mayor coincidencia es que nosotros precisamos invertir más, abrir más mercados y crear más producción, y en eso creo que estamos alineados”, destacó Sánchez.