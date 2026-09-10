OSE completó la adquisición del área donde se instalará el obrador de la presa de Casupá

El presidente de OSE, Pablo Ferreri, informó que este jueves la empresa estatal concretó la expropiación de seis fracciones de terreno en el departamento de Florida, que abarcan una superficie aproximada de 61 hectáreas. La adquisición completa el área donde se instalará el obrador de la presa de Casupá.

A su vez, el martes, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) acreditó un segundo desembolso de 5,69 millones de dólares, en el marco del préstamo por 130 millones de dólares destinado a financiar el proyecto. Sumado a los 4,31 millones de dólares desembolsados el pasado 21 de agosto, en total, los fondos acreditados alcanzan los 10 millones de dólares. Según informó OSE, “los recursos serán destinados al pago de las expropiaciones previstas y a los honorarios de los consultores que trabajan en esta etapa”. “La disponibilidad de los terrenos para el obrador y la ejecución financiera del préstamo constituyen dos hitos concretos en el proceso de construcción de la presa de Casupá”, resaltó la empresa estatal.

“Seguimos avanzando según lo previsto y de acuerdo al cronograma con los pasos concretos”, dijo Ferreri a la diaria. Sostuvo que “contar con todos los terrenos que implican el área donde estará el obrador” permite “avanzar ya con paso más firme”. Al mismo tiempo, consideró que el nuevo desembolso de la CAF “demuestra con hechos concretos el compromiso” del organismo.

La semana pasada se conoció que la CAF catalogó a la obra como de “alto riesgo ambiental y social”, bajo la clasificación de tipo “C”. Este miércoles, en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, señaló que, “lejos de ser algo excepcional esa categorización, es la que le han puesto por lo menos a uno de cada tres de los proyectos que ha financiado la CAF últimamente”, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió la diaria. Además, aclaró que la clasificación fue adjudicada en 2017, cuando se solicitó el financiamiento. “No supone cuestionamiento alguno a la solidez del proyecto, a la seguridad del proyecto y, por lo tanto, no contradice la aprobación del proyecto que hizo CAF y la asignación del préstamo, que, dicho sea de paso, ya se está ejecutando; y la CAF acaba de hacer un desembolso de 4,5 millones de dólares para la construcción de ese proyecto. Así que mal pueden tener dudas sobre las garantías que brinda el mismo”, sostuvo el ministro.

Por otro lado, Ferreri aseguró que la licitación pública internacional “no se va a adjudicar, y muchísimo menos empezar las obras, hasta que no esté la autorización ambiental previa”, la cual “está dentro también de los plazos previstos; se está trabajando y suministrando la información al Ministerio del Ambiente”. En la comisión, el Director Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, Alejandro Nario, informó que OSE “está finalizando y entendemos que estará por presentar” la “adecuación de una serie de estudios” solicitados por el equipo técnico del Ministerio de Ambiente, y que serán analizados posteriormente. En paralelo, señaló que los equipos técnicos, en conjunto con el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, “vienen desarrollando la modelación de lo que sucede y lo vienen haciendo con datos actualizados, en particular, la base del mapa de cobertura y uso del suelo del año 2023”.