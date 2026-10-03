Falleció Ubaldo Aita, exdiputado del Frente Amplio y dirigente del PCU en Canelones

La fuerza política lo recordó como “un constructor de unidad” en “todos los ámbitos en los que militó”.

Con “profundo dolor”, el Frente Amplio (FA) comunicó el fallecimiento de Ubaldo Aita, exdiputado de la fuerza política y dirigente del Partido Comunista del Uruguay (PCU). Aita murió a los 66 años de edad, “luego de luchar contra una grave enfermedad”.

“Ubaldo fue militante social y político desde joven en el movimiento sindical, el Frente Amplio y el Partido Comunista de Uruguay. Contribuyó a levantar la izquierda en Sauce y en toda la zona de Canelones”, destacó el FA en la declaración.

Aita fue secretario político de la departamental de Canelones del PCU y también integró tanto el Comité Central como el Comité Ejecutivo del partido. Entre 2015 y 2020, fue edil en la Junta Departamental de Canelones, cargo que ya había ocupado como suplente entre 2005 y 2015. En el período pasado, en tanto, fue diputado del FA por Canelones.

Desde su banca, junto con el diputado del Movimiento de Participación Popular Christian Mirza, Aita fue particularmente crítico con el proceso de apertura de la oficina uruguaya de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) en Jerusalén, un compromiso que había asumido el entonces presidente, Luis Lacalle Pou.

En enero del año pasado, días después de que se concretase la apertura de la oficina, Aita le solicitó públicamente al gobierno ya electo de Yamandú Orsi el cierre de la oficina. En la misma se pronunciaron más de 20 organizaciones de la sociedad civil.

En diálogo con la diaria, Aida, entonces diputado del FA, subrayó en aquel entonces la dimensión ética del tema, dado que “en Gaza se está produciendo un verdadero genocidio, con niños y niñas que se mueren diariamente”. “Yo vivo en el municipio de Sauce, que tiene una población de 17.000 personas; si toda la población del municipio de Sauce fueran niños, hubiesen muerto todos”, comentó en ese momento.

Meses después, en agosto de 2025, el gobierno de Orsi pausó el acuerdo firmado entre la ANII y la Universidad Hebrea.

El FA destacó que, “en toda su militancia”, Aita “promovió iniciativas vinculadas a la producción, el uso del agua, los pastizales, la tierra, al cooperativismo y mantuvo siempre un fuerte compromiso solidario internacionalista, en particular con el pueblo palestino”. “Ubaldo fue un constructor de unidad, en todos los ámbitos en los que militó”, expresó la fuerza política.