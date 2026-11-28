Óscar Andrade, en cambio, señala que las dificultades de representación no son “un fenómeno nuevo” y que la derrota se explica por pensar que se tenía “la vaca atada” y por “la capacidad del voto opositor”

El 10 de diciembre, la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT evaluará los resultados de las elecciones de representantes sociales en el Banco de Previsión Social (BPS). Tendrá como insumo lo discutido el martes en el Secretariado Ejecutivo de la central sindical, donde se intercambiaron las primeras valoraciones de la derrota sufrida por el PIT-CNT, que venía ocupando la representación de los trabajadores en el organismo desde 1992 y la perdió a manos de Lorena Roqueta, representante de la agrupación Hay Otro Camino (lista 15).

Los dirigentes sindicales que participaron en el Secretariado, en diálogo con medios de prensa, evaluaron las posibles causas de la derrota de la central sindical. Algunos remarcaron el malestar generalizado de la población con la política y las instituciones, otros hicieron más énfasis en la molestia con el gobierno de Yamandú Orsi y en la asociación del Frente Amplio con la central sindical. Algunas apuntaron a las nuevas formas de comunicación y a las campañas de desprestigio. También se mencionó la falta de visibilidad de la representación de los y las trabajadoras en el BPS y el despliegue de las candidaturas opositoras, en coordinación con el Partido Nacional.

Este abanico de interpretaciones incluye eventuales causas más coyunturales y otras más estructurales. A estas últimas se refirieron los sociólogos especializados en trabajo, Pablo Guerra y Marcos Supervielle, en diálogo con la diaria. Guerra consideró que los resultados de las elecciones en el BPS evidencian “algunos cambios de más largo aliento que se están expresando en la sociedad uruguaya”. Ambos pusieron el foco en lo que entienden como pérdida de confianza y de representatividad de los sindicatos.

En los últimos años se ha venido registrando una caída generalizada de la confianza en las instituciones y organizaciones tradicionales de las democracias, que abarca también a los sindicatos. Según los datos del Latinobarómetro, mientras en 2018 la confianza de la población uruguaya en los sindicatos era del 34% (esto agrupa a las personas que respondieron que tenían “mucha” o “algo” de confianza), ese porcentaje cayó a 20,3% en 2024. Sin embargo, volvió a repuntar en el informe 2026 del Latinobarómetro, y llegó al 30%. En comparación con el resto de los países latinoamericanos, mientras en 2024 Uruguay era el país de América Latina en el que había mayor confianza en los sindicatos, en 2026 cayó al tercer lugar y fue superado por Chile (34%) y El Salvador (31%).

Según el informe, los sindicatos están entre las instituciones u organizaciones que presentan menor confianza, con el 30%, solo superados por los partidos políticos con el 23%. Las instituciones u organizaciones que generan mayor confianza en Uruguay son la Policía (60%), las Fuerzas Armadas (57%), la Corte Electoral y la radio (con el 52% ambas).

Guerra evaluó que es “muy pobre la confianza de los uruguayos en los sindicatos”, lo que “no quiere decir que no sean legítimos y representativos”. Pero consideró que desde estas organizaciones deberían tener “un oído más grande para escuchar los reclamos de la gente”.

El sociólogo apuntó que una de las razones por las cuales las personas se sienten distanciadas tanto de los sindicatos como del sistema político es la percepción de que estos tienen “privilegios” de los que no goza el común de las personas. Marcó en particular que en las últimas elecciones del BPS, los ataques contra el candidato del PIT-CNT, Carlos Clavijo, apuntaban a acusarlo de no trabajar y de vivir de las horas sindicales, y consideró que desde la central sindical no hubo una réplica a esta acusación.

Guerra agregó que a partir de 2005 se consagró un marco legal que aseguró “ciertos derechos” en el accionar sindical y esto determinó la emergencia de “otros actores que cuestionan eso, y acá viene el papel de las derechas”. “Las derechas son enemigas de la acción colectiva y van a tratar de deslegitimar todo este papel justamente de actores colectivos”, alertó. Señaló que en este marco, “hay derechos sindicales que pueden ser leídos como privilegios por parte de actores de derecha, pero también del común de la gente, que los siente como alejados”.

Como antídoto, marcó la necesidad de “volver a cierta austeridad y vocación republicana”. “A mí me parece que eso está faltando y puede ser un mensaje interesante que se le puede dar a una ciudadanía que está hastiada”, consideró.

El problema de la representatividad

Para el sociólogo Supervielle, el PIT-CNT hoy “no representa bien a los trabajadores en Uruguay”. Afirmó que hay sectores enteros, como el del software, “que no están sindicalizados”, y señaló que hay empresarios unipersonales que están más cerca de considerarse trabajadores que empresarios.

Señaló que a la salida de la Segunda Guerra Mundial aparecieron los sindicatos de obreros y empleados, apuntando a “hacer una especie de –y hablo en términos marxistas– alianza de clases a nivel popular”. “En los últimos años, y creo que fundamentalmente debido a la crisis del trabajo industrial, el PIT-CNT empieza a hablar mucho más de clase obrera que de clase trabajadora, que era el término que se había inventado en la década del 40 para esta idea de aglutinar el mundo sindicalizado entre empleados, trabajadores, obreros”, y esa insistencia del PIT-CNT, a juicio de Supervielle, hace que “una enorme cantidad de trabajadores se sientan bastante desligados de esta retórica”.

Al mismo tiempo, hay “otro cambio sociológico” del que habla en particular la sociología alemana, que es la denominada “singularización”: la gente “quiere ser singularizada, es decir, quiere proyectos propios, quiere desarrollarse” y “esto no quiere decir que sea egoísta o sea individualista, por lo menos en un sentido más fuerte”. “Aun en colectivos de trabajo quieren destacarse en tanto que individuos. Este es un fenómeno bastante notorio en muchas áreas” y choca con una “visión de clase a la antigua” que concibe a los trabajadores como “todos iguales, homogéneos, porque a partir de ahí se construía la fuerza para derrotar al enemigo que era el burgués”, indicó Supervielle. Afirmó que “esto está cambiando y muy fuertemente”, porque “la gente quiere tener su proyecto propio, más allá de que este proyecto propio puede ser absolutamente solidario con otros”.

“Si vos querés representar a los trabajadores, de alguna forma tenés que entender qué son y cómo piensan y qué quieren los trabajadores. Eso es lo que yo creo que un poquito se ha perdido”, concluyó el sociólogo.

Óscar Andrade, quien además de ser senador del Partido Comunista fue secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y secretario de Organización del PIT-CNT, dijo que es cierto que hay problemas de representatividad y que es necesario “aumentar la representación sindical en un montón de áreas donde es débil, como el trabajo rural, el trabajo doméstico, la forestación, los frigoríficos”, pero consideró que eso ya era así en la década del 90, cuando había “una dificultad gigantesca” para lograr la sindicalización de trabajadores, en tiempos de nuevas formas de tercerización y cambios tecnológicos, y había “muchos gremios en el CTI”.

“La central tuvo tasas de sindicalización raquíticas del 90 al 2005. Ahí teníamos un problema de crisis de representación, resistimos, sobrevivimos como pudimos”, recordó Andrade. Después, “el movimiento sindical pegó un salto del 2005 al 2009”, y luego, “aun con gobiernos del Frente que uno puede decir que tienen condiciones más favorables para avanzar en la sindicalización, la sindicalización se planchó”, apuntó. “O sea, no hay un fenómeno nuevo, no me parece que ahí está el centro de la cosa”, valoró. Insistió en que no considera que estas elecciones del BPS expresen “una crisis” en este sentido porque el problema es “previo a esto”.

Por último, y en un sentido más coyuntural, Supervielle evaluó el plebiscito de la seguridad social incidió en estas elecciones. Consideró que el PIT-CNT “cometió un grave error en eso” y “no se hizo ninguna autocrítica”, y señaló que “también dentro de la izquierda hay gente que está cuestionando al PIT-CNT por estas posiciones, que considera que son demasiado soberbias”.

Movilización de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines. (Aarchivo, setiembre de 2023) Foto: Ernesto Ryan

El miércoles, entrevistada por Panorama informativo de la diaria Radio, la vicepresidenta del PIT-CNT, Carolina Spilman, dijo que no cree que el plebiscito haya incidido. “Yo no sé cuál es la evidencia empírica que tienen esas lecturas. Yo creo que en realidad, tanto la juntada de firmas de la LUC [ley de urgente consideración] como el plebiscito fueron procesos de acumulación de militancia”, consideró, y agregó que el plebiscito, si bien no ganó, “tuvo un gran respaldo, de casi un millón de votos”.

La articulación de las derechas y las campañas de odio

“Sindigarcas”, “ladrones”, “corruptos”: estos son algunos de los adjetivos que utilizaron varias cuentas de derecha en redes sociales para referirse a los dirigentes del PIT-CNT durante la campaña para las elecciones del BPS. En el primer comunicado que emitió tras conocerse los resultados, el PIT-CNT se refirió a “la persistente campaña de deslegitimación del movimiento sindical, promovida por operadores mediáticos y sectores importantes del sistema político”.

Guerra afirmó que “muchos actores políticos están tratando de deslegitimar” al sindicalismo, sosteniendo que “hay que sacarlos de estos lugares porque no sirven para nada, porque se roban todo, porque no representan los intereses de las mayorías”, y lo hacen “con un gran componente de odio”, “con un discurso muy preocupante” que se vio también en las últimas elecciones en Brasil. “La derecha en Brasil no solamente quería ganar el gobierno porque pensaba que tenía un mejor programa. Quería ganar el gobierno porque quería sacar de ahí a Lula, que era un ladrón, que era un corrupto, etcétera, y esto se replica a nivel de los microdiscursos en este cambio de época”, advirtió Guerra.

De todos modos, consideró que más que “una oleada de derecha en nuestras sociedades”, lo que hay es “un caldo de cultivo para todo lo que sea antisistema, y en este momento la derecha tiene un discurso antisistema más logrado que la izquierda”.

Para Supervielle, es necesario distinguir la acción colectiva, que apunta a “un proyecto de orden social”, de la “acción común”, que supone “estar en contra de algo”. Considera que esto último es lo que mejor se aplica a la lista opositora al PIT-CNT en el BPS, que se propuso “juntar broncas de las más diversas”. “Atrás de eso hay una bronca de decir ‘no nos sentimos representados’”, indicó.

Spilman dijo en la entrevista citada que “hubo toda una estructura, un aparato político del Partido Nacional que hizo un buen trabajo en los departamentos, un trabajo constante”, repartiendo listas de la 15, que llevó a Roqueta como candidata. Dijo que vio al intendente de Cerro Largo, Christian Morel, repartir listas de la 15, y también a ediles nacionalistas de Cerro Largo y Treinta y Tres.

Supervielle evaluó que el Partido Nacional “está tratando de juntar a todo el que está en contra del Frente Amplio”, pero acotó que “el problema es que después hay que darle coherencia a eso”. “Fijate que juntan cosas increíbles, como los tipos que están metidos en la droga, etcétera, porque están contra el Frente Amplio. Entonces, a corto plazo puede tener efecto, pero a mediano plazo es un lío”, opinó.

Andrade evaluó que las campañas de deslegitimación “pesan”, pero son “más viejas que el agujero del mate”. “O sea, me voy a las huelgas del siglo XIX y tenías a toda la prensa hablando de lo perverso de los agitadores. Pedro Denis, dirigente sindical, fue el primero que encabezó en 1895 una huelga de la construcción, y ves las campañas de prensa y eran de una agresividad increíble; era el peor enemigo de los trabajadores”, recordó.

El senador comunista agregó que, por otra parte, el “intento de dividir al movimiento sindical es el sueño húmedo de la dictadura”, y recordó que una de las primeras acciones que tomó el régimen fue intentar crear una estructura sindical afín a los golpistas, en julio de 1973. “O sea, los sectores más reaccionarios y más conservadores llevan 60 años tratando de construir algo paralelo. Pero eso tampoco es nuevo, siempre se intentó”, afirmó.

“Nunca se tuvo arriba de la mesa la posibilidad de perder la representación”

Andrade entiende que lo sucedido se explica mayormente porque se consideró que la elección estaba ganada y también por “la capacidad del voto opositor”.

En primer lugar, afirmó que las elecciones del BPS “siempre le costaron” al PIT-CNT, entre otros factores, porque hay sindicatos, como el bancario y “menos de la mitad” de los trabajadores del Sunca, que no votan porque están afiliados a la Caja Bancaria en el primer caso o porque no llegan a acumular un año entero de aportes, en el otro.

Andrade hizo notar que en esta última elección, el PIT-CNT sacó más o similar cantidad de votos que en todas las anteriores, con excepción de la elección del 2021, que fue “muy especial” porque sucedió unos meses después de la recolección de firmas contra la LUC y durante un gobierno de derecha; en aquella instancia el PIT-CNT llegó a los 400.000 votos aproximadamente, y en estas tuvo cerca de 375.000.

Al mismo tiempo, el senador señaló que en esa elección de 2021 se pasó por alto el dato de que el voto opositor en activos pasó de cerca de 140.000 en 2016 a 260.000 en 2021. Y en estas últimas elecciones superó los 450.000. Por lo tanto, “lo más difícil de explicar no son los 375.000 votos del PIT-CNT”, sino “este salto que tuvo” la “capacidad del voto opositor”, consideró.

Por otra parte, evaluó que la militancia sindical “no visualiza la elección del BPS con la misma importancia que las elecciones” en los sindicatos, donde ponen “diez veces más militancia que para la campaña de la representación”. “La acción por la representación del BPS es una acción que queda muy en la espalda de la Comisión de Seguridad Social, del equipo de representación de los trabajadores, y el resto acompaña, pero no le va la vida”, indicó Andrade.

A esto se suma que “nunca se tuvo arriba de la mesa la posibilidad de perder la representación”, “hubo una circunstancia de tener la vaca atada, porque era una elección que se ganaba de callado”, afirmó el senador, y enfatizó que “todos esos factores juegan”.

También pesó, a su entender, la falta de información que tiene la población sobre lo actuado por la representación de los y las trabajadoras en el BPS, que promovió sumar un año de servicio a las mujeres por cada hijo que tuvieran, bajar de 35 a 30 los años de aportes necesarios y ampliar la jubilación por edad avanzada. “Todas esas propuestas son de la representación de los trabajadores. Ahora, ¿en algún momento se logró sintetizar que algunos de esos resultados tenían que ver con la representación social? Muy poquito. Ese es un problema”, marcó Andrade.

Concluyó que “un elemento a favor” de la derrota es que puede “ayudar a visualizar la importancia” de este cargo.