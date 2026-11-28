“Fue una declaración de estilo para quienes entendieron que el lujo residía en lo simple, lo auténtico y la conexión con el entorno”, decía el comunicado de Ueno Bank sobre la experiencia Mar Adentro, un exclusivo evento que el banco organizó en enero de este año en Narbona, Punta del Este, Uruguay, donde invitados exclusivos estuvieron tomando cócteles y whiskies caros, de primer nivel.

Nada, aparentemente, hacía suponer que apenas diez meses después Miguel Vazquez, CEO de Ueno Bank y anfitrión de esta fiesta, estaría preso. Nada, aparentemente, hacía suponer que el colapso de Ueno Bank traería un descalabro político, social y económico en Paraguay que arrancó con la destitución del presidente de la República, Santiago Peña, y hoy sigue con una lenta actuación fiscal, y se refleja todos los días en los millones de afectados que todavía no saben cómo pasó todo tan rápido.

La conexión uruguaya

Los directivos de Ueno no solamente tenían en Punta del Este el lugar común con Uruguay. Bernardo José Algorta Rey es un empresario uruguayo que aparece dentro de todo el esquema del grupo Vázquez —dueño de Ueno Bank—, como directivo, socio o también como accionista. El grupo Vázquez llegó a tener hasta 37 empresas —al menos las registradas— y en varias de ellas aparece la firma de Algorta Rey en anuncios de llamados a asambleas, informes oficiales a entidades bancarias, etcétera.

Oficialmente, hasta el viernes, Algorta Rey no aparece entre los ocho directivos del grupo Vázquez o de Ueno Bank investigados por la Fiscalía. Tampoco entre los 19 empresarios representantes de firmas vinculadas con el grupo Vázquez, que el Ministerio Público cree que fueron usadas como una parte del gigantesco esquema para mover el multimillonario dinero que finalmente desapareció.

También en el escándalo Ueno aparece María Silvia Vázquez de Carvallo, una ciudadana uruguaya que, según documentos publicados por el diario ABC Color, cobró un total de 165 millones de guaraníes (unos 27.500 dólares) por servicios como consultora económica financiera a este banco. No tendría mayor relevancia si no fuera porque el apellido Carvallo se refiere a su esposo, Carlos Carvallo, expresidente de Ueno Bank y que fue nombrado titular del Banco Central del Paraguay (BCP) por Santiago Peña, apenas asumido como presidente de los paraguayos, en agosto de 2023.

Carvallo estaba al frente del BCP cuando explotó el caso Ueno con la intervención. Hoy está preso, imputado por lesión de confianza y producción de documento público de contenido falso. Los cobros de María Silvia se produjeron cuando su esposo era presidente de la banca matriz de Paraguay.

Algunas conexiones más profundas también se dieron a conocer por medio del diario paraguayo Última Hora, que reveló operaciones financieras entre empresas investigadas en el operativo A Ultranza Py para capturar a Sebastian Marset en 2022 en Paraguay, que posteriormente terminaron siendo parte de Ueno Holding. Compras de acciones o llamativas transacciones o transferencias entre firmas que hacían parte del esquema criminal vinculado con Marset, principalmente del lado del lavado de activos, terminaron finalmente dentro del holding de firmas de Ueno Bank.

En la corta vida de este banco aparece otro vínculo uruguayo. Se trata del estudio jurídico Ferrere, que en su propia web anunció que asesoró legalmente a Ueno Bank en dos momentos esenciales: cuando logró la absorción o fusión con Banco Visión —un tradicional banco paraguayo— y para que dicho banco se convierta en un banco digital. Sin embargo, estos asesoramientos no constituyen vinculación alguna con todo lo que sucedió con el banco posteriormente.

Cuando se daba aquel evento en Punta del Este, en la directiva de Ueno ya sabían que la cosa estaba mal financieramente. Mucho antes de esta pomposa fiesta, internamente entre los directivos de Ueno Bank circulaba un informe tan demoledor como demencial en el nombre: “Delirio colectivo”. El documento, de unas 20 páginas, se dio a conocer a los principales directivos entre setiembre y octubre de 2025. Es un muestreo a grandes rasgos de números y datos que evidencian, casi en su totalidad, la operativa en saldos negativos que venía arrastrando el banco. El análisis, incluso, hace un anuncio clarificador: proyectó que los 300 millones de dólares que el banco tenía pensado emitir durarían apenas ocho meses si no se hacían cambios estructurales urgentes para salvar la situación. Esos cambios nunca se hicieron.

Un hervidero constante: imputan a exministro de Economía

Desde el 3 de noviembre, Paraguay es un hervidero. Santiago Peña, a quien le gustaba presentarse como “un aliado estratégico de Donald Trump”, no aguantó la indignación de la gente y, si bien intentó mediante una jugada estratégica renunciar y quedar con fueros, el Congreso Nacional —copado de sus aliados políticos— finalmente lo destituyó, lo que permitió que fuera procesado por el Ministerio Público.

Para la Fiscalía, Peña fue un actor principal de todo el esquema; desde aflojar o eliminar leyes hasta forzar a sus ministros a invertir dinero público en Ueno Bank. La última actualización sobre su imputación ampliada habla de lavado de activos, un elemento que se suma a las demás investigaciones en su contra por cohecho pasivo agravado, asociación criminal, administración (de la cosa pública) en provecho propio y lesión de confianza.

Pese a esto, hay muchos cuestionamientos a la labor de la Fiscalía. Justamente, la queja generalizada hizo que el 17 de noviembre el entonces fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, terminara renunciando a su cargo. Ahora en su lugar está Alba Cantero con la difícil misión de encaminar la investigación. El viernes, finalmente la Fiscalía dio otro golpe: también fue imputado el exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos, otro de los hombres de mayor confianza que tuvo Peña en su gobierno.

Los ahorristas siguen en vigilia permanente. Hasta ahora, miles no han recuperado todo su dinero. A ellos se suman los miles de trabajadores cesados. Un informe del Ministerio de Trabajo calcula en casi 4.000 las personas que de manera directa se quedaron sin un puesto laboral.

Hace apenas poco más de un mes, el 13 de octubre, un hombre clave de la política paraguaya, Horacio Cartes, le anunciaba a Pedro Alliana —hoy presidente en ejercicio, tras la salida de Peña— que ya no sería el candidato del Movimiento Honor Colorado para las elecciones de 2028. Alliana y Peña tomaron distancia de Cartes, y a ellos se sumaron todos los gobernadores y la mayoría de los senadores y los diputados colorados. Se quedaron con Cartes apenas tres o cuatro leales. Parecía el fin del cartismo y el nacimiento del peñismo, pero no duró ni dos semanas. Hoy, Cartes tiene a esos cuatro leales que se quedaron con él en los puestos clave del gobierno, mientras que él sigue como presidente del Partido Colorado.