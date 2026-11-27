El organismo sugirió descensos del 3,7% y 3,8% para las naftas Súper 95 y Premium 97, respectivamente, y un ajuste al alza de 21,8% para el gasoil 50S.

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) difundió este viernes su informe de precios de paridad de importación (PPI) de los combustibles, correspondiente al período comprendido entre el 26 de octubre y el 25 de noviembre, así como los nuevos precios de venta al público de referencia sugeridos para diciembre.

A diferencia de meses anteriores, para los que había sugerido subas para todos los combustibles, en esta oportunidad recomendó una baja de 3,8% en el precio de venta del litro de nafta Súper 95, que pasaría a costar 87 pesos, poco más de tres pesos menos que su valor actual. En el caso de la Premium 97, sugirió un precio de venta de 89,5 pesos por litro, 3,7% menos que su valor actual –una diferencia que también se aproxima a los tres pesos–. Sin embargo, aconsejó una suba de 21,8% para el gasoil 50S, que pasaría de 62,79 pesos a 76,5 pesos por litro.

El informe de la Ursea es utilizado por el Poder Ejecutivo a la hora de fijar los precios de los combustibles, que actualiza de forma mensual desde abril, ante los efectos en el mercado internacional del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Sin embargo, no es el único insumo del que se sirve el gobierno, que el mes pasado resolvió mantener sin cambios los precios de venta todos los combustibles para noviembre, a pesar de que el informe de la Ursea en aquel entonces apuntaba a subas de entre 3,35% y 31,34%. Resta por conocerse cuál será la decisión que adoptará para diciembre, a falta de pocos días para que concluya el corriente mes.

Según indica el reporte de la Ursea, durante el mes móvil analizado se constataron “descensos considerables” en los PPI de gasolinas y gasoils, ante cambios en los precios internacionales. Es así que, a la hora de analizar los cambios en los PPI sin contabilizar impuestos, la nafta Súper 95 registró una caída de 15,65%, mientras que la Premium 97 experimentó una caída incluso superior, y que se ubicó en 16,35%. El informe atribuye dicha baja a una “fuerte caída” de los precios free on board (FOB), aun cuando se constató un “leve aumento” de los costos de fletes y seguros.

En tanto, y si bien no alcanzaron una variación de dos dígitos, ambos tipos de gasoil también fueron a la baja, con cifras similares: fueron de 9,24% y 9,26% para el 10S y el 50S, respectivamente. Tal como en el caso de las naftas, la Ursea vincula dicho cambio a “una caída también importante de los precios FOB, aunque inferior a la de las gasolinas, acompañado por un leve incremento de los fletes y seguros”.

Contabilizando impuestos, sin embargo, la ecuación se revierte y, en ese caso, la caída en los PPI es mayor en el caso de estos últimos: se registra una variación de 8,75% y 8,76% para los gasoil 10S y 50S; mientras que los precios de las naftas Súper 95 y Premium 97 cayeron -8,25% y -8,45%, respectivamente.

Además, el fueloil experimentó una “caída leve”, y en ese caso ambos tipos experimentaron variaciones negativas de 1% y 0,56%, sin importar si se contabilizan impuestos. Finalmente, el reporte de la Ursea consigna “aumentos moderados” en el gas licuado de petróleo y el propano: fueron de 2,51% y 2,18% al alza, respectivamente.