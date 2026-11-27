Sandra Libonatti marcó “la necesidad de mejorar esa performance” de cara a “una futura evaluación” del Gafilat en 2030; desde la oposición se apunta hacia la responsabilidad de la comisión coordinadora liderada por Jorge Díaz.

La Comisión de Lavado de Activos de la Cámara de Diputados recibió el jueves a una delegación de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), encabezada por su titular, Sandra Libonatti. La instancia tenía como objetivo que la jerarca y sus asesores –entre ellos el extitular del organismo Daniel Espinosa– explicaran los detalles del decreto reglamentario de la ley de lavado de activos, que se espera que entre en vigencia a la brevedad. No obstante, la contadora también realizó un diagnóstico sobre la situación del país a nivel de lavado de activos que “sorprendió” a la oposición.

Al término de la sesión, Libonatti dijo a la diaria que el decreto reglamentario entrará a estudio del Poder Ejecutivo “en los próximos días”. Asimismo, comentó que, ante las consultas de los legisladores sobre la realidad del sistema, plasmó su “perspectiva” de “preocupación” en relación con las “investigaciones paralelas” y los “números de casos” que se investigan en materia de lavado de activos. En ese sentido, puntualizó que desde su rol marcó “la necesidad de mejorar esa performance, no solo porque el país así lo requiere, sino para una futura evaluación” del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) en 2030.

En diálogo con la diaria, el diputado nacionalista Pablo Abdala, integrante de la comisión, valoró la “gran franqueza” de Libonatti y reconoció que “sorprendió de manera procupante” lo que se informó en la comisión. Según detalló el legislador, lo transmitido por la jerarca da cuenta de que, si la situación no se corrige “prontamente”, la evaluación en 2030 terminará “siendo negativa” e implicará la inclusión del país en una “lista negra” a nivel internacional.

¿Qué afecta el trabajo en el control del lavado?

Según dijo a la diaria el presidente de la Comisión de Lavado, el diputado colorado Conrado Rodríguez, los señalamientos hechos por Libonatti a las “investigaciones paralelas” y a los bajos “números de casos” que se investigan van en línea –entre otras cosas– con la intención del oficialismo de eliminar la Fiscalía de Lavado de Activos. Esto se había propuesto en el proyecto de ley que introdujo un conjunto de modificaciones a la normativa vigente, pero fue descartado durante el tratamiento parlamentario.

Al respecto, Rodríguez defendió la especialización del Ministerio Público en esa materia, en el entendido de que las sedes que investigan “delitos precedentes” pueden también “formalizar e investigar” dentro de ciertos parámetros. “No es cierto que haya pocas condenas porque existe una Fiscalía especializada que no avanza sobre las condenas”, subrayó.

El diputado colorado señaló que, desde su punto de vista, “se ha avanzado mucho en legislación”, pero todavía “se hace más necesario una coordinación entre todos los agentes” vinculados al control del lavado. Remarcó que los trabajos de coordinación deben profundizarse “para que los mecanismos de información y de interoperabilidad sean mucho más fluidos y logren perseguir los delitos precedentes al lavado y el lavado propiamente”.

A su vez, Rodríguez apuntó que quien debería encargarse de eso es la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, encabezada por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz.

Abdala compartió esto último y subrayó que la “interinstitucionalidad” es la clave para revertir la situación. Afirmó que “generar cultura e involucrar al sector privado” es una parte de lo que se debe hacer para el combate del lavado de activos, aunque “la novedad interesante” que surge de la comparecencia de Libonatti es el espacio para avanzar sobre el “involucramiento de los actores públicos”.

“Esto es un tema del país que nos va la vida a todos y que involucra al gobierno anterior, al actual y al que viene”, expresó el diputado nacionalista. “Quienes tienen que tomar las medidas para revertir esta situación son los poderes públicos y particularmente la competencia está en la Comisión Coordinadora para la Lucha contra el Lavado de Activos”, puntualizó Abdala, y comentó que ya le transmitió al resto de la comisión la necesidad de que se convoque, “sin esperar a marzo”, cuando termine el receso parlamentario, a Díaz.

La falta de recursos

Abdala también mencionó que existe un “deterioro progresivo” a nivel de la “dotación de recursos humanos”. Dijo que luego de la comparecencia de la Senaclaft quedó en evidencia, no solo la “carencia de recursos humanos notoria” que tiene el organismo, sino otras dependencias clave, como la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central.

“Se necesitan mayores recursos humanos que asistan a los fiscales; es un problema del Poder Ejecutivo que no ha querido darle más dotaciones presupuestales a la Fiscalía; nosotros hemos presentado artículos creando fiscalías, dotándolas de mayores recursos, y no fueron votados por el oficialismo”, resaltó Rodríguez.