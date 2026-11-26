Eduardo Brenta señaló que para el oficialismo ya es suficiente con la serie de artículos que se aprobaron en la Rendición de Cuentas y el decreto del Poder Ejecutivo relativos al tema.

La Comisión Especial de Seguridad y Convivencia del Senado tiene a estudio tres proyectos de ley relativos a la regulación de la tenencia de armas: uno redactado por el senador nacionalista Carlos Camy, otro por su correligionario Sebastián da Silva y otro firmado por varios senadores del Frente Amplio (FA), que originalmente fue presentado en la legislatura pasada. El martes, en el marco del tratamiento de estos proyectos, la comisión recibió a representantes de la Federación Uruguaya de Tiro Práctico y de la Unión Nacional de Cazadores, Tiradores y Coleccionistas.

Apenas iniciada la sesión, según consta en la versión taquigráfica, el senador del FA Eduardo Brenta señaló que, si bien el oficialismo compartía continuar escuchando a las delegaciones que estaban convocadas para esa jornada, la bancada del oficialismo ya había analizado este tema y había llegado a la conclusión de que se había aprobado “una serie de artículos en la Rendición de Cuentas al respecto y que el Poder Ejecutivo ha emitido un decreto”. “Por lo tanto, según nuestro punto de vista, estaríamos proponiendo el archivo de los proyectos de ley que están a consideración, más allá de que se promueva alguna otra iniciativa por parte de los partidos que integran la comisión, algo absolutamente legítimo”, agregó.

El proyecto del FA a estudio de la comisión declara de interés general “las actividades orientadas a la prevención, disuasión y erradicación de la violencia armada, así como a la disminución de la proliferación de armas de fuego entre la sociedad civil”, e introduce un conjunto de modificaciones, algunas de ellas vinculadas al Título de Habilitación para la Adquisición y Tenencia de Armas (Thata).

La iniciativa de Da Silva, en tanto, dispone un plazo adicional para la regularización de armas de las personas que residen en la zona rural; el proyecto de Camy propone una serie de cambios que abarcan, entre otras cosas, la importación y el comercio de armas.

Por su parte, el senador frenteamplista Óscar Andrade dijo que la valoración que hizo la bancada del FA “respecto de ambos proyectos de ley es ponerlos a consideración, votar en forma negativa, archivarlos y en este período avanzar en forma reglamentaria y no por la vía legal, hasta por la dinámica que tiene el tema que está en tratamiento”.

“El decreto deja un punto bastante complicado”

Gregorio Suárez, presidente de la Unión Nacional de Cazadores, Tiradores y Coleccionistas, dijo en la comisión que “la situación ha cambiado desde las otras comparecencias de las otras delegaciones, porque entró el nuevo decreto, que controla el tema de la munición”, sobre el que tienen “diferentes inquietudes y reparos”. “Ese decreto reglamenta un montón de cosas con el objetivo de controlar las municiones en manos de delincuentes, pero se enfoca siempre en los usuarios legales. El contralor se dirige a los que estamos legalmente registrados, que pasamos por obtener una tenencia. Vamos al médico, al psicólogo, a Jefatura; renovamos el título de propiedad, que es la guía del arma, cada diez años. Sin embargo, nos controlan a nosotros”, subrayó.

Además, Suárez sostuvo que “el decreto deja un punto bastante complicado, que es el tema de la trazabilidad y el traspaso legal de la munición entre particulares”. Puso como ejemplo que, al comprar un arma legalmente en la armería, así como también la munición, “si por cualquier eventualidad” se deshace del arma, no se puede deshacer de la munición que compró legalmente. “La única posibilidad que hoy habilita la ley es que vaya al Servicio de Material y Armamento del Ejército y la entregue para la distribución. Si le vendo a usted un arma y le cedo, le regalo, le vendo la munición, estoy incurriendo en un delito”, sostuvo.

En cuanto a los proyectos, Suárez dijo que es importante aprobar una ley que cubra a su colectivo específico, es decir, a “los tiradores, los cazadores, etcétera”. Señaló que la Ley 19.247 “engloba toda la conducta legal referente a las armas dentro de una conducta delictiva, que es el tráfico internacional o nacional de armas”. “Entonces, ante cualquier eventualidad o cualquier pie fuera de la normativa por negligencia, por omisión o por comisión de delito, la única posibilidad que le deja al juez es procesar a una persona como traficante de armas”, agregó.

Puso como ejemplo que “se han dado casos de personas que por vender la munición son consideradas como traficantes”, y también conoce el caso de una persona que, “teniendo sus armas reglamentadas, registradas y todos sus accesorios, fue procesada por una diferencia de criterio entre lo que dice a título expreso el texto de la ley y la interpretación del magistrado”. “Entonces, creo que es importante que de una vez se redacte una ley que nos englobe y nos deje seguros y cubiertos en esta pasión que tenemos por el uso legal de las armas. Ninguno de nosotros compramos, coleccionamos ni estamos en esto con otro fin”, finalizó.

En tanto, el secretario general de la Unión Nacional de Cazadores, Tiradores y Coleccionistas, Carlos Troche, apuntó que cuando se habla de las causas de las armas sobre los temas de la delincuencia, se hace “una inversión de la carga en cuanto al efecto y la causa”, porque “se presenta a las armas como causantes del aumento de la delincuencia”. “Podríamos decir, en un pensamiento análogo, que se presenta a los paraguas como causantes de la lluvia, porque cuando veo más paraguas, veo más lluvia. Pero vamos a entender una cosa: el aumento de armas, en este caso de armas ilegales, es un subproducto de la delincuencia. El delincuente, para cumplir su misión, o sea, cometer un delito, necesita una variedad de herramientas y entre ellas recurre a las armas porque le facilitan mucho el trabajo”, finalizó.