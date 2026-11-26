La diputada del FA Inés Cortés consideró “contradictorio” que en la oposición “hablen de reinserción” cuando no acompañan el proyecto para modificar artículo de la LUC sobre microtráfico.

La primera vez que la representante electa de los trabajadores en el Banco de Previsión Social (BPS), Lorena Roqueta, habló sobre su procesamiento en 2012 por un delito continuado de transporte de estupefacientes fue en declaraciones a El Observador, que informó en primera instancia la noticia. Consultada al respecto por el medio, Roqueta dijo que había sido sobreseída. Sin embargo, horas más tarde, en diálogo con Montevideo Portal, cambió su respuesta y expresó: “Me condenaron, cumplí la sentencia, que eran tareas comunitarias, y terminaron extinguiendo el delito”.

Este jueves, Roqueta, que es abogada, escribana y funcionaria de la Intendencia de Colonia desde 2012, fue entrevistada por el programa En clave país. Allí fue consultada sobre las distintas versiones que ha dado sobre su situación. Según contó, el lunes por la noche, ante la pregunta de El Observador, no quiso “ser descortés” y contestó “totalmente sin pensar”: “Te olvidás que sos abogada, te olvidás cómo te llamás, te olvidás dónde estás. Quise cumplir con ese mensaje y por supuesto que entiendo el término” de sobreseído.

La candidata ganadora, que se postuló por la lista 15 de Hay Otro Camino, dijo que “fue un error específico”, en el que “en lugar de decir que se extinguió el delito”, dijo “sobreseída” porque quedó “impactada” por la pregunta. “Obviamente reconozco el error”, agregó.

Sobre si debería haber informado sobre este caso durante la campaña de las elecciones del BPS, Roqueta opinó que no, puesto que “nadie habla de su vida privada, nadie tiene por qué hablar de su vida privada a todo Uruguay”. “Para mí, es un hecho que pasó en 2012, que en Tarariras –que es el lugar de donde soy– resonó porque obviamente somos todos conocidos ahí, todo el mundo se conoce”, señaló.

Además de Roqueta, su hermano y su pareja de ese momento fueron procesados por un delito continuado de suministro de estupefacientes. En la entrevista con En clave país, Roqueta comentó que comenzó a “tener conocimiento” de la situación cuando un policía la fue a buscar a su casa en Montevideo para decirle que su hermano estaba detenido. “En Colonia sale todo un procesamiento para mi hermano y para mi expareja, y a mí me condenan por transporte. La situación se dio porque mi pareja muchas veces viajó conmigo a Colonia y él en su equipaje llevaba droga, que es algo que lo ataron conmigo”, afirmó.

Roqueta dijo que su pareja “no consumía”, sino que “transportaba”, mientras que su hermano “la comercializaba en Colonia”, y que con “el tema del transporte” de Montevideo a Colonia “lo ataron a eso”. “Me adjudicaron el delito como que había elementos de convicción suficiente y ahí me condenaron”, expresó.

Sobre si entiende que fue “injustamente condenada”, dijo que no. Sostuvo que asumió “una responsabilidad para salvar” a su hermano. Dijo que cuando su hermano fue detenido y “lo iban a llevar a la cárcel”, “fue un shock tan grande” para ella que dijo que sabía de la situación, “porque, si no, la pena se acrecentaba en él”. “Ese era el concepto que yo tenía cuando tenía 28 años”, agregó. Además, aseguró que el hermano y su expareja le habían ocultado las actividades ilícitas y que ella “no sabía nada”.

Es “contradictorio” que se hable de “reinserción” cuando no se acompañó cambio a la LUC

Roqueta consideró que el caso por el que fue condenada, a su juicio, “es un tema de superación”. En ese sentido, con respecto a las declaraciones de apoyo por parte de dirigentes del Partido Nacional (PN), la diputada del Frente Amplio (FA) Inés Cortés dijo en X que espera que “los que justifican el delito de Roqueta como traficante de drogas por su ‘dura historia familiar’ voten para modificar el artículo 74 de la LUC [ley de urgente consideración], que tiene a un montón de mujeres presas con hijos por haber entrado pocos gramos a la cárcel”.

En la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley presentado por el FA para bajar la pena mínima de cuatro años por ingresar droga a las cárceles fue solo votado por el oficialismo. En diálogo con la diaria, Cortés consideró que es “contradictorio” que dirigentes de la oposición “hablen ahora de la reinserción, de la recuperación de las personas, de las segundas oportunidades” cuando no acompañaron el cambio propuesto por el oficialismo.

Por su parte, el diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, escribió en X que “hay que ser un cretino importante para creer en la redención por cumplimiento de pena de quienes atentaron, secuestraron y asesinaron (incluso hicieron desaparecer a un peón rural luego de matarlo), y escrachar a una muchacha que terminó condenada por proteger, como pudo, a su hermano adicto”.

Por su parte, en declaraciones a Búsqueda, el presidente del FA, Fernando Pereira, manifestó: “¿Vos ayudás a un hermano que consume trasladando drogas? Supongo que va a significar un negocio, porque si no, no lo hubieran procesado”. A su vez, Pereira consideró que las explicaciones de Roqueta fueron “extremadamente frágiles” y que debió buscar una clínica para su hermano en lugar de ayudarlo a “vender drogas”.

Este miércoles, el diputado cabildante Álvaro Perrone consideró que Roqueta “no debería asumir en el BPS”. En ese sentido, el senador del FA Eduardo Brenta dijo en X que la directora electa “deberá evaluar si haber ocultado su vínculo con el narcotráfico amerita su renuncia”. “Somos de los que creen y aspiran a la redención de quienes cometen delitos, pero no sobre la base del ocultamiento y la mentira”, afirmó.

“Es claro, además, que el PN tiene que explicar por qué, según la declaración del presidente del directorio [Álvaro Delgado], la Comisión de Asuntos Sociales del PN hizo un excelente trabajo para lograr este resultado, de claras implicancias políticas”, subrayó Brenta.

A su vez, Brenta aseguró que “hay más cuestiones que aclarar para que la transparencia predomine”, y señaló que Roqueta fue presupuestada por la Intendencia de Colonia en 2012, es decir, “justo el año en que la Justicia constató su delito vinculado al narcotráfico”. “Esperaremos en calma las decisiones de la candidata electa, del Partido Nacional y, especialmente, de quienes impulsaron su campaña”, concluyó.

Consultado por el periodista Leonardo Sarro, el diputado de Identidad Soberana Gustavo Salle dijo que no ha “profundizado sobre el tema”, por lo que estudiará la situación y cuando tenga “el panorama claro”, tomará posición. “Es una situación con cierta gravedad, sin ninguna duda que amerita un estudio profundo desde el punto de vista técnico y jurídico”, apuntó.