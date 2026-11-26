El intendente de Paysandú dijo que Orsi le hizo saber su voluntad de avanzar con el proyecto y que “le consta que en la Torre Ejecutiva se está trabajando intensamente” por ello.

Este jueves, en diálogo con la diaria Radio, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, se refirió a la instalación del proyecto de la empresa chilena HIF Global, que implica la producción de combustible sintético a partir de hidrógeno verde. En ese sentido, manifestó su expectativa de que el gobierno avance en las definiciones necesarias para concretar la iniciativa y sostuvo que “Uruguay tiene que dar la señal de estar a la altura de esta inversión”.

“Sé que es de interés del presidente de la República”, afirmó y contó que días atrás, durante la inauguración de la operativa del Grupo RAS, conversó con el CEO de HIF Global, César Norton. Según expresó, en ese intercambio quedó de manifiesto “el interés que se tiene de avanzar en este proceso”.

En ese sentido, el intendente aseguró que le consta que desde el gobierno se está trabajando “intensamente” sobre ello. No obstante, reparó en el tiempo que ha llevado concretar la inversión y apuntó: “Uruguay es un país chico y en la selva el chico tiene que ser rápido para comer si no, te quedás sin comer”.

De todas formas, aclaró que la firma de un acuerdo no supone la concreción definitiva del proyecto, sino que establece “las condiciones para que la iniciativa continúe avanzando en los permisos medioambientales” y el posterior cierre financiero para considerar la liquidez.

Consultado sobre el cierre de un proyecto de producción de amoníaco verde que tenía previsto desarrollar la empresa TotalEnergies en Chile, sostuvo que “la empresa nos explicó que se trata de un negocio diferente al que se proyecta para Uruguay”. Por lo que aclaró que “no representa una preocupación” en ese sentido.

Sobre la agenda del Congreso de Intendentes

Por otro lado, se refirió a los consensos y las diferencias entre los gobiernos departamentales y la discusión por el congelamiento en el precio de las patentes de vehículos a combustión. Olivera defendió el criterio tomado en el congreso y sostuvo que “la patente técnicamente va a bajar”, y agregó que la decisión busca cuidar los equilibrios y evitar aumentos. No obstante, reparó en que “cuando la expectativa de la población es pagar menos, es una batalla perdida”.

Asimismo, señaló que en los últimos días los intendentes de los departamentos del norte mantuvieron una reunión con el objetivo de avanzar en la conformación de una regional que integre a Artigas, Salto, Río Negro, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo y Paysandú.

Según explicó, la iniciativa no tiene ánimos de ser “separatista”, en cambio, apunta a coordinar respuestas frente a preocupaciones comunes de la diaria gestión. Entre los temas planteados mencionó la posibilidad de realizar compras conjuntas, fortalecer el circuito turístico y promover propuestas culturales y artísticas entre los departamentos.

También señaló la importancia de abordar asuntos vinculados a la caminería interdepartamental y a las particularidades que afectan especialmente a los departamentos fronterizos.