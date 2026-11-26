El presidente afirmó que, “en esta fragilidad de la economía, tenemos que ser muy cuidadosos, muy prudentes, muy sobrios y querernos entre nosotros un poco más”

El presidente Yamandú Orsi participó este jueves como expositor en un desayuno organizado por el medio especializado en empresas Somos Uruguay. Ante un público de empresarios y políticos, el presidente destacó algunas actividades recientes en las que participó, como la inauguración del centro logístico LACC MOVA en el aeropuerto de Carrasco, el encuentro empresarial al que asistió en España, y la colocación de la piedra fundamental del parque industrial de Zonamérica. “Es apenas una muestra”, “no hay que detenerse; cada iniciativa cuenta”, expresó Orsi.

La coyuntura mundial y regional formó parte importante del discurso del presidente. Dijo que el mundo “no está fácil”, que el multilateralismo “atraviesa una de sus peores etapas, las reglas internacionales pierden fuerza, las instituciones tienen cada vez más dificultades para dar respuestas y las relaciones de poder vuelven a ocupar espacios que antes procurábamos reservar al diálogo y los acuerdos”. En ese marco, Orsi reivindicó “el valor del diálogo, la cooperación y el respeto por el derecho internacional”. “Para un país como el nuestro, no es una declaración de principios, es la herramienta para proteger nuestra soberanía, reducir la incertidumbre y ampliar las oportunidades de desarrollo”, destacó.

Sobre la región, comentó que en algún momento se preguntaron si seguiría existiendo la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y si seguiría avanzando el Mercosur, “con estos ruidos de la región”, pero destacó que “por ahora se viene manejando con prudencia y con tranquilidad”.

Consideró que el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea fue “un paso histórico”. “Menos aranceles, más previsibilidad, reglas modernas y una señal clara de que el Mercosur puede abrirse y actualizarse, y ya hay resultados. Entre mayo y setiembre exportamos a la Unión Europea 860 millones de dólares en bienes, un 12% más que en el mismo período del año anterior”, destacó Orsi.

El presidente agregó que se sigue “avanzando” en el Acuerdo Transpacífico, “un proceso exigente con estándares elevados y, justamente por eso, valioso, porque puede ampliar nuestra presencia en Asia-Pacífico”, y al mismo tiempo se está “profundizando la relación con la OCDE” (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), “sometiéndonos a evaluaciones entre pares para identificar lo que nos separa de las mejores prácticas; cómo hacer las cosas mejor”.

Uruguay: la “confianza” y el rumbo del gobierno

Orsi afirmó que, en este marco global y regional, Uruguay “ofrece confianza” apoyado en tres pilares. En primer lugar, sus instituciones. “En Uruguay, la democracia, el Estado de derecho, la independencia de poderes y la alternancia forman parte de la normalidad. Las reglas del juego son claras y estables, la inversión extranjera recibe el mismo trato que la nacional, los compromisos se honran y los cambios se procesan dentro de la institucionalidad”, remarcó. Agregó que en el país “hay debate” y “está bien que lo haya”, porque no se trata de “ausencia de conflicto” ni “de unanimidades artificiales”, pero “las tensiones, los líos se procesan dentro de un sistema de partidos sólido”. “Los gobiernos cambian, como corresponde, pero Uruguay no empieza de cero cada cinco años”, destacó el presidente.

El segundo pilar que mencionó es la macroeconomía. En particular, señaló que Uruguay mantiene el grado inversor desde 2012 y “accede con fluidez a los mercados”. Además, 2025 cerró “con la inflación más baja en tres décadas”. Orsi afirmó que hace una semana hubo “una prueba muy concreta” de la confianza que se le tiene al país, y es que después de 20 años Uruguay volvió a emitir deuda en euros, 1.250 millones a ocho años, “con una demanda que llegó a 3.500 millones”. “Casi tres veces lo que salimos a buscar. Los mercados confían en Uruguay. Y esa confianza no es abstracta, es financiamiento en mejores condiciones, son fuentes más diversas”, enfatizó.

Finalmente, mencionó como tercer pilar la cohesión social: la educación pública gratuita, un sistema de salud universal y “una amplia cobertura de seguridad social”. De todos modos, agregó que esto no significa que “está todo resuelto, ni cerca”, porque “la pobreza infantil nos sigue interpelando” y porque “el aumento de la criminalidad y el avance del crimen organizado exigen respuestas cada vez más firmes”.

Orsi también se refirió a las acciones del gobierno en materia de desburocratización, fomento de la inversión, digitalización de trámites y promoción de la competitividad, así como a la inversión que se destinará a rutas, infraestructura educativa y vivienda. “No queremos un Estado ausente ni un Estado omnipresente. Queremos un Estado ágil, coordinado, capaz de regular mejor, que cuide el interés general y que al mismo tiempo no convierta cada permiso en un recorrido interminable”, expresó.

En particular, el presidente se detuvo en el vínculo del gobierno nacional con los departamentales. Resaltó que estos últimos recibieron en este quinquenio “la mayor transferencia de la historia” y aseguró que “ese trabajo de articulación está bastante lejos de los conflictos que a veces ocupan tanto tiempo en conversaciones que no conducen a nada”.

Finalmente, el presidente destacó que en momentos “complicados para la región”, con países vecinos que “tienen dificultades” y una región que “está un tanto alborotada”, sumado a la incertidumbre global, en Uruguay “no estamos tan mal”. “Ahora, también tengamos claro que, en esta fragilidad de la economía, tenemos que ser muy cuidadosos, muy prudentes, muy sobrios y querernos entre nosotros un poco más”, expresó.

Orsi señaló que “el rumbo es claro” y destacó la caída del desempleo y el hecho de que 10.000 uruguayos pasaron a la formalidad: “Son indicios de que el camino es este”. “Nuestro compromiso es escuchar, responder y sostener las reglas, crecer sin dejar de ser lo que somos, crecer y cuidar, innovar e integrar, competir y mantener la cohesión social. Ese es el Uruguay que proponemos”, concluyó.