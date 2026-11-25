La ministra de Industria dijo que, en materia de telecomunicaciones, el principal desafío que tiene Uruguay es “convertirse en un motor activo de innovación tecnológica, inteligencia artificial y servicios de alto valor agregado”.

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, disertó este miércoles en un evento organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, en el hotel Radisson de Montevideo. Allí, entre otros temas, se refirió a la instalación de centros de datos en Uruguay y los desafíos que enfrenta Ancap en un escenario de mayor movilidad eléctrica.

Este último asunto se reflotó a principios de 2024, cuando el entonces presidente de la empresa estatal, Alejandro Stipanicic, planteó en una entrevista con el semanario Búsqueda avanzar hacia “una empresa sola, coordinada, de energía”, en referencia a UTE y Ancap. “Siendo que el dueño de las dos empresas públicas es el mismo, es absurdo que no haya un acuerdo óptimo entre Ancap y UTE; estamos lejos de lograr todos los acuerdos que deberíamos lograr en la práctica”, expresó en aquel entonces Stipanicic, a propósito de la negociación con HIF Global, la empresa que prevé construir una planta en Paysandú para producir combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde. Consultado al respecto, el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Isaac Alfie consideró en su momento que “hay que analizarlo”.

Este miércoles, Cardona sostuvo que “Ancap está tomando las decisiones correctas para su diversificación”, porque también está atravesando la etapa actual de transición energética. “Me han escuchado decir que tenemos un gran desafío en pensar empresas públicas energéticas, es decir, que tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para trabajar de manera conjunta y mancomunada una política energética única en nuestro país, que no divida a la electricidad del resto de las energías”, manifestó. Al ser consultada sobre si esto significa la conformación de una sola empresa pública de energía, la ministra asintió.

Las industrias del futuro “se instalan donde hay energía y conectividad rápida”

Por otra parte, Cardona dijo que en materia de telecomunicaciones el principal desafío que tiene Uruguay está en “pasar de ser un país con cobertura universal de infraestructura a convertirse en un motor activo de innovación tecnológica, inteligencia artificial [IA] y servicios de alto valor agregado que mejoren su producción”.

La ministra señaló que el “auge” de la IA “atrae grandes inversiones en centros de datos”, y apuntó que, mientras que en el siglo pasado las industrias “se instalaban cerca de los puertos o de las minas de carbón”, en la actualidad las industrias “del presente y del futuro” –entre las que mencionó la IA, los centros de datos, la biotecnología y la manufactura avanzada– “se instalan donde hay energía y conectividad rápida”.

Según Cardona, la principal ventaja competitiva que tiene el país es “haber construido una plataforma física y tecnológica única en la región”, sobre la base de “telecomunicaciones de vanguardia, energía limpia e industria con valor agregado, junto con las capacidades humanas e institucionales con las que cuenta Uruguay”.

En cuanto a los proyectos de inversión, la ministra mencionó el centro de datos que Antel construirá en Las Piedras, con capacidad para alojar servidores que procesan IA, el de Google y los centros de datos incluidos en la propuesta de Solaria, la empresa española que semanas atrás firmó un memorándum de entendimiento con el gobierno uruguayo.

Por último, con respecto a la regulación de la IA, Cardona manifestó: “Así como defiendo que las políticas públicas deben ser soberanas, también creo que no debemos ceder la capacidad de tomar decisiones. Mientras se discute en el mundo entero lo que sí puede resolver o no la inteligencia artificial, lo que tenemos que tener claro es que lo que nos hace más humanos es la capacidad de decidir, y ese debe ser un criterio de límite a la inteligencia artificial”.