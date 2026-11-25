La iniciativa va en línea con el planteo de la patronal, que rechaza que las aplicaciones de transporte “puedan despachar el servicio de taxímetro”; el PN condiciona su voto a que la IM otorgue nuevos permisos de aplicaciones.

La Junta Departamental de Montevideo (JDM) tratará este jueves en sesión un proyecto que busca impedir que taxis y remises operen por medio de aplicaciones de transporte como Uber y Cabify. La iniciativa fue presentada el viernes por el edil frenteamplista del Movimiento de Participación Popular (MPP) Gonzalo Sánchez ante la Comisión de Movilidad Urbana de la JDM, para su tratamiento con carácter de grave y urgente.

En su artículo 1, el proyecto incorpora el artículo D.860.15 del digesto departamental, que habilita el transporte de pasajeros en vehículos privados contratados por aplicaciones, un inciso que establece que “las plataformas electrónicas que intervengan en la contratación del servicio regulado en esta sección no podrán ofrecer, procesar, intermediar ni adjudicar viajes” del “servicio de transporte privado de interés público de taxímetros” ni del servicio de remise.

A su vez, “los permisarios y conductores de vehículos con taxímetro no podrán aceptar ni realizar viajes ofrecidos, procesados o adjudicados por plataformas electrónicas que operen en la modalidad de transporte oneroso de pasajeros en vehículos privados”, plantea el artículo. En el segundo inciso se aclara que lo anterior no comprende “los sistemas de radiotaxi ni otros servicios de despachos de viajes de taxímetro que no operen en dicha modalidad, siempre que apliquen exclusivamente la tarifa oficial y cumplan las condiciones que establezca la reglamentación”.

El proyecto prevé sanciones por incumplimiento y establece un plazo de 90 días, desde su promulgación, para que la Intendencia de Montevideo (IM) reglamente el decreto.

La regulación de las aplicaciones de transporte –que ya tiene diez años– ha estado en la agenda de los ediles desde hace un tiempo. El edil nacionalista Rafael Seijas y el frenteamplista Gonzalo Zuvela presentaron un proyecto de decreto para actualizar la normativa, en el entendido de que “quedaron muchas situaciones desiguales y había muchas cosas que se podían mejorar para que el sistema de movilidad funcionara mejor”, dijo el nacionalista a la diaria.

El planteo de la patronal y la postura de la oposición

El problema que da origen al proyecto, reconocido tanto por los ediles como por la IM, es la asignación de taxis a usuarios que solicitaron un vehículo particular a través de las aplicaciones, principalmente en Uber. “Por un tema de disponibilidad, a veces le manda un taxi a la gente sin avisarle y se lo cobra a precio de Uber, no a precio de taxi”, explicó Seijas, quien consideró que esa práctica es violatoria de la norma, “porque el taxi tiene una tarifa especial que se tiene que respetar”.

Seijas señaló que, en la comisión, se había alcanzado “cierto consenso” en cuanto a que se regularía esa situación, pero sin prohibir el despacho de taxis por parte de las plataformas de vehículos privados, hasta que se presentó la nueva iniciativa.

El proyecto del MPP recoge el espíritu de un planteo de la Gremial Única del Taxi (CPATU). CPATU envió unas tres notas a la JDM, una de ellas dirigida a Sánchez y su bancada. A fines de octubre, una delegación de la patronal, encabezada por su presidente, Óscar Dourado, concurrió a la Comisión de Movilidad Urbana para plantear, entre otras cosas, su rechazo a que “las aplicaciones puedan despachar el servicio de taxímetro”, dijo Dourado en declaraciones consignadas por la web de la gremial. “El mayor reclamo que hoy tiene la intendencia es de todos los cobros indebidos que suceden porque llaman a un auto de aplicación y les llega un taxi o un auto cualquiera que no sabemos ni cómo se generó”, señaló.

En comisión, la iniciativa no fue acompañada por los ediles Joaquín Campos, uno de los dos ediles de la lista 22 del Partido Nacional (PN), y Federico Paganini (Partido Colorado). En X, este último señaló que el decreto “va a complicar aún más la movilidad en Montevideo”, ya que “la gente va a tener menos opciones para trasladarse y va a sufrir un aumento de tarifa abrupto en los viajes de aplicaciones”. La lista 22 y Paganini tampoco votarán a favor en el plenario.

En línea con el argumento de Paganini, el resto de la bancada del PN condiciona su voto a que la IM dé “una respuesta y no quede la gente rehén de esta normativa”, indicó Seijas. El edil señaló que los taxis representan “el 30% de los vehículos que usan las aplicaciones para despachar cuando la gente pide un vehículo”. En ese sentido, entienden que, si se retiran, el usuario se verá perjudicado en los tiempos y el costo del servicio.

De cara al jueves, el PN negocia con el Frente Amplio que la comuna se comprometa a, rápidamente, otorgar “nuevos permisos de aplicaciones para compensar los que se pierden”. La IM tiene un tope de hasta 4.000 autorizaciones, pero normalmente no supera los 2.000 permisarios. Al mismo tiempo, los blancos plantearon algunos cambios en la redacción de la norma.

Cabify analiza acciones legales

Cabify manifestó preocupación por el proyecto y adelantó que analiza “las acciones legales pertinentes” tanto ante la discusión del proyecto, que considera “ilegal”, como ante su eventual aprobación. En el texto, al que accedió la diaria, la empresa sostuvo que la iniciativa, “de aprobarse, vulneraría la normativa nacional vigente”.

“Esta grave modificación no solo limitaría la libertad de elección de los pasajeros, sino que también privaría a miles de taxis (no representados directamente por los intereses del CPATU) de la posibilidad de acceder a una mayor demanda y, por ende, a mejores ingresos”, señaló.

En ese marco, la aplicación se refirió a “los antecedentes de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que recientemente indicó que son ilegales las exigencias de exclusividad impuestas por la gremial del taxi”.

“Cabify reafirma su posición a favor de una regulación que promueva la competencia y la libertad de elección, en lugar de prohibir alternativas que ya forman parte de la movilidad de la ciudad”, sostuvo la plataforma.