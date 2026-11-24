El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, fue consultado este martes en una rueda de prensa sobre la baja en la tasa de desempleo conocida en las últimas horas. El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó el lunes que este indicador registró una baja de seis décimas con relación al mes anterior y de ocho décimas con relación al mismo mes del año anterior.

“Es un muy buen dato. Estamos hablando de la tasa de desempleo más baja en mucho tiempo”, destacó el ministro. Agregó que además están “muy satisfechos” porque se crearon 25.000 puestos de trabajo formales y se redujeron 15.000 empleos informales, “lo que supone una creación neta de 10.000 puestos de trabajo”. “Así que para nosotros el dato de ayer fue muy auspicioso. Lo atribuimos a que el nivel de actividad, si bien no está creciendo a la tasa que nosotros esperamos, está creciendo a un ritmo suficiente para generar empleo”, evaluó Oddone.

El ministro también fue consultado sobre la depreciación del real en Brasil y su impacto en el tipo de cambio en Uruguay. Lo atribuyó a “un escenario de alta volatilidad a nivel global producto de un conjunto de eventos de naturaleza geopolítica y económica que están teniendo lugar” y que determinan que haya un fortalecimiento del dólar derivado del aumento de las tasas de interés. “En algunos países de la región ha tenido más significación. En Uruguay, como ustedes habrán visto, ni el riesgo país ha tenido escalamientos significativos ni el mercado cambiario hasta ahora ha tenido modificaciones sustantivas”, afirmó Oddone. Apuntó que sería “importante” que “la academia y los profesionales de la economía” investigaran “con rigurosidad” por qué hay depreciación en muchos lugares del mundo y “en Uruguay eso no está ocurriendo, y el riesgo país se mantiene estable”.

Sobre el proceso de adhesión a la OCDE

Oddone se refirió también al viaje que hará la semana próxima a la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en París, a participar en una reunión de ministros de Hacienda, Economía y Comercio de los países miembros de esa organización internacional, a la que Uruguay evalúa ingresar. Contó que se trabajará en el programa bilateral con ese organismo y también hará “algunas presentaciones que nos han pedido en materia de crecimiento económico y productividad”.

El ministro dijo que espera “poder avanzar el año que viene hacia una agenda de acercamiento a la OCDE”. Comentó que hay algunas objeciones que tienen que ver con “tratamientos especiales” que tiene Uruguay, pero consideró que las respuestas que se han brindado desde el gobierno uruguayo “han dado satisfacción a nivel técnico de la OCDE, por lo tanto van a dar satisfacción también a nivel político”.

Cumbre del Mercosur sin acuerdo sobre las cuotas

Finalmente, el ministro se refirió a la próxima cumbre del Mercosur, que se desarrollará en Montevideo el 4 de diciembre, y que será precedida por un encuentro de empresarios de la Unión Europea (UE) y del Mercosur el 2 de diciembre en Punta del Este. Oddone dijo que “seguramente” no va a haber resoluciones en esta cumbre sobre la distribución de las cuotas del acuerdo entre la UE y el Mercosur. Sobre el encuentro empresarial, indicó que “la idea es promover un intercambio para la búsqueda de oportunidades” a partir del acuerdo.