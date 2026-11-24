La candidata electa por la lista 15 bajo el lema Hay Otro Camino en el orden de los trabajadores dijo que trabajará para alcanzar “una seguridad social que dignifique”, y apuntó que “hubo un voto castigo al PIT-CNT”

Este martes, en diálogo con La mañana de la diaria, la candidata electa en el orden de los trabajadores en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), Lorena Roqueta, se refirió a su victoria electoral, la derrota del PIT-CNT y los objetivos que se propone desarrollar durante su gestión en el directorio.

Roqueta explicó que su acercamiento al trabajo de los representantes sociales del BPS se dio a partir de una reunión en la ciudad de Colonia del Sacramento, a la que asistía un representante social en ese momento, y que a partir de allí se despertó su interés por trabajar en mejorar algunas cuestiones en materia de protección social.

La candidata electa aclaró que “no es fácil ser elegible” a la hora de postularse a las elecciones en tanto existen algunos requerimientos, por ejemplo, contar con el apoyo de un sindicato que te postule, ya que genera ciertos reparos porque “no se quiere tener problemas con el PIT-CNT” al apoyar una candidatura alternativa a la planteada por la central, y reparó en que, en su caso, “Adeom Soriano se la jugó” al apoyar su candidatura.

Sobre la campaña realizada, sostuvo que “se hizo un trabajo de hormiga” a través del compromiso de informar sobre el rol de los representantes sociales y la importancia de la elección, en tanto “había mucha desinformación” en varios de los departamentos recorridos, y señaló que incluso se desconocía la multa establecida por no votar en las elecciones.

Roqueta indicó que durante esas recorridas “la gente decía ‘yo no quiero más al PIT-CNT’” y que le consultaban si su lista era la correspondiente a la apoyada por la central, y cuando respondía que no, le decían: “Dame la tuya que te voy a votar”.

En ese sentido, dijo que su deseo es estar “en cercanía con la gente” y cumplir con todas las propuestas establecidas, para que, finalizado su período en el directorio, la gente pueda decidir si su gestión fue buena o no.

Consultada sobre la discusión en el debate público sobre una posible partidización de la elección, sostuvo que “es una elección social” y que trasciende lo político partidario. En esa línea, aclaró que comenzó a decir que era “militante blanca porque no quería perder minutos aclarando eso durante las entrevistas”, y apuntó: “Una candidata mujer y blanca parecía no poder defender a los trabajadores”.

Roqueta reconoció que es votante blanca y que a nivel departamental ha militado en el Partido Nacional, particularmente en la lista 40, con la que apoyó a María de Lima, quien fue candidata a la intendencia del departamento de Colonia durante la elección pasada.

Sobre el respaldo que recibió de dirigentes blancos durante la campaña, sostuvo que “ellos expresaron su apoyo”, pero consideró que la discusión se ha polarizado en torno a su enfrentamiento con el PIT-CNT, cuando, a su entender, entre quienes la votaron hubo personas que lo hicieron por distintas razones y no necesariamente por su identificación partidaria.

Sus objetivos en el directorio

En cuanto a las principales metas que se plantea desarrollar desde el directorio del BPS, señaló que uno de los ejes estará puesto en mejorar los tiempos de atención y la gestión de los trámites mediante herramientas informáticas. Como ejemplo, planteó la posibilidad de implementar un sistema digital que permita a los usuarios conocer cuánto tiempo debe insumir cada etapa de un trámite y realizar un seguimiento de los plazos en las distintas oficinas. De esa forma, explicó, se podría identificar dónde se producen las demoras y cuáles son los puntos que requieren mayor atención para mejorar el funcionamiento del organismo. Mencionó, entre otros casos, los trámites jubilatorios, en los que considera necesario detectar los “cuellos de botella”.

Otro de los aspectos que pretende abordar es el análisis de los recursos económicos del ente. “Desde el día uno vamos a empezar a estudiar los números”, afirmó, y aclaró que, al no haber pertenecido anteriormente al BPS, necesitará atravesar algunos meses de transición y estudio para conocer en profundidad su funcionamiento. En particular, planteó revisar en qué se gasta, cuáles son los gastos necesarios y de qué manera se puede mejorar la liquidez del organismo, con el objetivo de hacer un uso más eficiente de los recursos y “hacer foco en los trabajadores”.

En ese sentido, consideró necesario revisar las deudas que distintos organismos del Estado mantienen con el BPS y analizar si existen tareas que se están duplicando entre instituciones. “Entra mucho dinero y hay muchos ministerios que son deudores de lo que es el BPS actual”, señaló. Como ejemplo, mencionó al Ministerio de Desarrollo Social, al que identificó como “un deudor grande”, y al Ministerio de Turismo, en relación con las gestiones vinculadas al turismo social para jubilados. Sobre este último punto, cuestionó si es necesario que el BPS continúe realizando tareas que ya desarrolla otra cartera, aunque aclaró que su planteo no implica que los jubilados deban perder ese beneficio. “Hay que ver si realmente no estamos haciendo un doble gasto del Estado”, sostuvo.

En materia de prestaciones, la futura directora fue crítica con los montos actuales de las jubilaciones. “Hoy tenemos jubilaciones muy bajas; la gente no llega a fin de mes”, afirmó, y consideró que es necesario buscar mecanismos que permitan mejorar los ingresos de los pasivos. “Nadie vive con 25.000, nadie vive con 30.000”, expresó, en referencia a los montos jubilatorios, y agregó que su objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. “Necesitamos una seguridad social que nos dignifique”, resumió.

Por último, cuestionó también el proyecto de ley que habilita una causal de retiro anticipada a los 60 años, al entender que la posibilidad de jubilarse a esa edad puede implicar una reducción significativa de los ingresos. Además, indicó que puede llevar a que las personas deban continuar trabajando en la informalidad para complementar sus ingresos. “Hoy, con lo que está legalmente, no alcanza”, advirtió, y reclamó mayor empatía de los dirigentes políticos con quienes no llegan a fin de mes. Si bien valoró que exista la posibilidad de elegir cuándo retirarse, sostuvo que esa libertad debe estar acompañada de condiciones que permitan acceder a una jubilación digna y a ingresos superiores a los que se proyectan actualmente.