Tatiana Antúnez reprochó el “discurso demagógico” que se instaló en torno al proyecto, que busca atender una problemática que se vincula a “un montón de inequidades que afectan desproporcionadamente a las mujeres”.

Este lunes, la diputada frenteamplista Tatiana Antúnez brindó una entrevista a Informativo de cierre, de la diaria Radio, en la que abordó las dificultades que debe afrontar el oficialismo para aprobar el proyecto de ley que dispone de cambios al artículo 74 de la ley de urgente consideración (LUC), para atender la alta proporción de mujeres encarceladas por delitos de microtráfico.

La iniciativa, que dispone que las penas mínimas para dichos delitos disminuyan de cuatro a dos años, se encuentra en tratamiento en la Comisión de Constitución de la cámara baja, pero no consiguió el apoyo de los legisladores del Partido Nacional ni el Partido Colorado. Antúnez lamentó que el primero “es mucho más reticente a la hora de poder plantear cambios a la LUC”, y la comparó con la postura del segundo, que ha estado dispuesto a hacerlo en el pasado, pero debió pagar “costos altos” dentro de la Coalición Republicana.

En ese sentido, acusó que, dentro de la Comisión “no se mostró ningún tipo de apertura”, aun cuando el anterior comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, había expresado reparos sobre el efecto que las penas vigentes tienen en la capacidad del sistema carcelario. También “un montón de organizaciones de derechos humanos”, que “se han manifestado en sintonía”.

Durante la entrevista, Antúnez también señaló que el fenómeno es “un tema constante” dentro de la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria, donde “lo que se ha planteado y ha parecido presuntamente unánime es que había que revertir la situación”, que catalogó como “crítica”. En esa línea, evaluó que el sistema político debe “dar una respuesta alineada a las convenciones vinculadas a los derechos humanos”.

Según valoró, tal como está, el artículo “va a contrapelo” de dicha intención y se opone a “la posibilidad de pensar en que la cárcel debería rehabilitar”. “Nos llamó mucho la atención el discurso demagógico al que tuvimos que asistir durante todo este tiempo, porque es un tema que se viene discutiendo hace bastante”, evaluó. Incluso recordó que “se ha visto hasta como un error”, y que hasta “se ha planteado una autocrítica de parte del sistema político y en particular de quienes impulsaron la LUC”, por lo que encuentra llamativo el hecho de que el tema “no se haya tomado en consideración”.

Además, reprochó los cuestionamientos que apuntan a la posibilidad de que la modificación también aplique para hombres que cometan el delito, ya que no dispone penas diferenciadas. Según retrucó, el artículo vigente ya “hace tabla rasa” y “no se plantea ni una posibilidad de proporcionalidad”, cuando eso “es algo que, habitualmente, a nivel de los delitos, aplica”.

Para la diputada frenteamplista esto resulta “llamativo”, ya que el delito implicado es uno que particularmente cometen las mujeres y que se vincula “a quienes visitan las cárceles”, así como a “la violencia de género, la extorsión” y el “cómo se las utiliza”. “Son un eslabón muy débil de la cadena”, caracterizó a la situación.

“No estamos diciendo que estamos a favor de ningún tipo de delito vinculado al tráfico; pero lo cierto es que se plantean un montón de inequidades que afectan desproporcionadamente a las mujeres”, contextualizó. Agregó que la pena vigente en la actualidad “no ha impactado en términos de cómo ha afectado en la situación del narcotráfico”, y que es necesario trabajar en “otros caminos” que “atacan el problema real”. “Lo real es que es posible poder pensar en una alternativa más humana y más justa en términos de la aplicación”, afirmó.

De esta forma, repudió los discursos que postulan que el proyecto favorece al delito, algo que “realmente está falto de argumentos” y “no es real”. “Nosotros no entendemos que todo deba ser rincón de luz y que todo tenga que resolverse de una forma no punitiva: entendemos que el punitivismo también es parte de las reglas que rigen hoy al sistema, pero no estamos pudiendo dar en la tecla”, matizó, y apuntó en su lugar a la necesidad de atacar los delitos de lavado de activos.

Consultada sobre cómo entiende que podrá ser aprobada la iniciativa ante la falta de consenso dentro de la Comisión, y si el diálogo con las legisladoras que integran la bancada bicameral femenina puede ser un camino para lograrlo, Antúnez evaluó que esa “podría ser una vía” que permita “establecer canales de diálogo”. “Esperemos que podamos contar con una mayor sintonía con las legisladoras mujeres, y que puedan ver con lentes violetas”, expresó, y dijo que ya habló “con algunas” sobre la realidad que se busca atender.