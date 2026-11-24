El diputado colorado Conrado Rodríguez adelantó que no está de acuerdo con la iniciativa, porque “no es adecuado quitarle un margen en el que el juez se pueda mover según las circunstancias”.

El homicidio culpable, es decir, el que se comete sin intención, está tipificado en el artículo 314 del Código Penal, que establece un castigo de seis meses de prisión a ocho años de penitenciaría. El diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone acaba de presentar un proyecto de ley para modificar ese artículo y subir el mínimo de seis meses a dos años.

En la exposición de motivos de la iniciativa, Perrone señala que, con la normativa vigente, “al tener un mínimo tan bajo, los jueces y fiscales tienen un amplio margen para fijar penas inferiores a los dos años de prisión, especialmente cuando el imputado es primario o accede a un proceso abreviado”.

“Bajo el Código de Proceso Penal (Ley 19.293), cuando la pena impuesta no supera los dos años de prisión y no existen ciertos agravantes específicos, el condenado suele acceder al régimen de libertad a prueba”, es decir, una “sustitución de la prisión efectiva por medidas como presentación en seccional, trabajo comunitario o arresto domiciliario nocturno”, señala el diputado cabildante en la exposición de motivos.

Perrone sostiene que “la vida humana es el bien jurídico supremo” y “permitir que una conducta que termina con la vida de una persona (aunque sea sin intención, es decir, por imprudencia, impericia o negligencia) se salde sin prisión efectiva resulta desproporcionado frente a delitos contra la propiedad que sí conllevan cárcel”. Agrega que “muchos casos de homicidio culpable ocurren por conductas altamente temerarias, como conducir alcoholizado, bajo el efecto de drogas o a velocidades excesivas”.

En definitiva, con el proyecto “se busca que la certeza de enfrentar una pena de penitenciaría efectiva, elevando el mínimo legal por encima de los dos años, lo que técnicamente vuelve el delito inexcarcelable e impide la libertad a prueba, actúe como un freno real frente a conductas irresponsables, especialmente en el tránsito y en el ámbito laboral”.

En diálogo con la diaria, Perrone dijo que la iniciativa surgió a partir del caso de la anestesita Inés Miralles, quien fue condenada por homicidio culposo tras la muerte de la pediatra Soledad Barrera. Por este caso, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, será interpelada este martes en la Cámara de Diputados. La ministra había dispuesto una disminución de la inhabilitación que tenía Miralles para ejercer como profesional, pero días atrás el Poder Ejecutivo revirtió la decisión. A nivel judicial, Miralles fue condenada a dos años de prisión en régimen de libertad a prueba.

No obstante, Perrone destacó que el proyecto “también tiene que ver con los accidentes de tránsito”, como lo señaló en la exposición de motivos. Comentó que todavía no habló con los demás partidos sobre este proyecto, pero señaló que en la Coalición Republicana “están todos bukelizados” (en referencia al presidente de El Salvador, Nayib Bukele), entonces, “seguir a Bukele significa penas duras”.

“A no ser que no modificar esta pena le sirva al corporativismo médico, que funciona en todos los partidos. Los médicos se van a oponer a esto, pero que Miralles haya hecho un acuerdo abreviado por un homicidio culposo y no esté ni un día presa… No hay justicia. Muchas veces se da la misma situación en los accidentes de tránsito. Si no va preso, no hay justicia”, concluyó Perrone.

Consultado por la diaria, el diputado colorado Conrado Rodríguez adelantó que no está de acuerdo con la propuesta de Perrone. Subrayó que el Código Penal es un sistema y, por lo tanto, modificar una pena específica “nunca es lo más recomendable”, ya que debe estar “armonizada con el resto de las normas”. Aclaró que en el gobierno anterior sí se subieron penas, “pero de delitos dolosos”, es decir, aquellos en los que, por ejemplo, “hubo intención de cometer un homicidio”.

Con respecto a la modificación que propone Perrone, Rodríguez consideró que “quitarle un margen en el que el juez se pueda mover según las circunstancias no es adecuado”. “Porque hay circunstancias en las que efectivamente por imprudencia de la persona, por ejemplo, en el tránsito, termina cometiendo un homicidio culposo, pero no existió la intención de matar a alguien, entonces, el juez tiene que relevar cuáles son las circunstancias del caso para moverse dentro de una pena que tiene que empezar siendo no privativa de libertad”, señaló.

Por lo tanto, el cambio planteado llevaría a que cualquier persona involucrada en un accidente de tránsito que provoque una muerte termine en la cárcel, y para el diputado colorado eso la llevaría a convivir “dentro del sistema [penitenciario] con gente que efectivamente cometió delitos como homicidios dolosos, con intención de matar”. Lo cual “no es bueno, incluso desde el punto de vista de la rehabilitación”, resaltó. Para Rodríguez, con esto se está “igualando situaciones que no son iguales”.