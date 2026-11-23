La senadora del Frente Amplio e integrante de El Abrazo defendió a la ministra y calificó de “absurdo” el pedido de renuncia por parte de la oposición.

La senadora del Frente Amplio Patricia Kramer conversó en entrevista con La Mañana de la diaria sobre la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, que se llevará a cabo este martes a cargo del diputado nacionalista Federico Casaretto. Kramer integra el sector El Abrazo, liderado por Lustemberg, y consideró que la interpelación y el pedido de renuncia por parte de la oposición es cuestionable, en tanto parece que “cualquier cosa que no gusta de un ministro termina generando un pedido de renuncia”.

Asimismo, sostuvo que se trata de un pedido de renuncia que es “en el fondo bastante absurdo” y que es razonable que haya cosas que no gustan de los ministros en la medida en que “hay una gran parte de la población que no votó al gobierno y discrepa”, por ello dijo que es relativamente fácil para la oposición hacer eco a través de formas sencillas y así consolidar la idea de una polarización marcada con el oficialismo.

En relación al respaldo que el Frente Amplio hace de la ministra, la senadora indicó que “no hay particularidades sin un contexto” y expresó que se trata de un asunto intrincado que debe explicarse detalladamente, en referencia al tema de fondo -la muerte de Soledad Barrera y la sanción a la anestesista Inés Miralles-. En esa línea, comenzó por puntualizar que el caso no guarda relación estrictamente con un tema médico, sino también con una decisión administrativa, y apuntó: “Creo que es parte de la falacia del caso”.

Kramer opinó que la actuación del ministerio fue de acuerdo a lo establecido en tanto actuó otorgando garantías de “cómo suceden los vínculos del ejercicio dentro de esa prestación privada” y que allí fue donde intercedió la ministra a través de un proceso administrativo que fue paralelo al judicial.

A su vez, sostuvo que fue a través del pedido de documentación que hizo el ministerio luego de la denuncia realizada sobre presuntas irregularidades en la intervención quirúrgica que se logró que el prestador privado iniciara una investigación interna, y valoró en ese sentido el accionar del Ministerio de Salud Pública en tanto garante de las obligaciones establecidas.

La senadora indicó que recién en febrero de 2024 hay una denuncia penal y ahí se identifican irregularidades y faltas, pero que “tampoco hay información fehaciente de ciertos rumores que hoy por hoy algunos actores políticos esgrimen como pruebas”, valoró, y que en ese momento es que se exhorta a que el asunto pase a la Comisión Honoraria de Salud Pública para que se pronuncie sobre el tema.

Sobre la resolución de la reducción a tres años de pena que fue tomada por la ministra de Salud Pública y que posteriormente fue restablecida por el presidente de la República, Yamandú Orsi, a los cinco años que habían sido definidos inicialmente, explicó que “en este tipo de pena no hay como en otros códigos penas establecidas” y que la diversidad de antecedentes terminó por generar la decisión de restablecer la sanción original.

A su vez, señaló que la asunción de la culpabilidad por parte de la anestesista fue un dato “para nada despreciable” a la hora de reevaluar la decisión tomada, en tanto implicó, a su entender, un nuevo recurso presentado en la investigación, y remarcó que finalmente la decisión quedaba supeditada a una revisión académica de “poder volver a ejercer o no la profesión”.

Por último, sostuvo que la oposición trata de poner sobre la mesa un asunto que no está en discusión, en tanto la continuidad de la ministra dependerá de una resolución del presidente de la República o “de la Asamblea General en un número que no tienen”, refiriéndose al empate entre los legisladores en caso de someter a votación la renuncia de la jerarca.