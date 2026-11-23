Lorena Roqueta, electa por la lista 15 de “Hay otro camino” afirmó que buscará ser “una voz activa” que escuche a los trabajadores de todo el país.

Luego de que el escrutinio de las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS) confirmara la derrota del PIT-CNT en el orden de los trabajadores, la central sindical emitió un comunicado público en el que reconoció y respetó el resultado electoral, aunque planteó cuestionamientos sobre los factores que, a su entender, incidieron en la votación. En paralelo, la candidata electa por la lista 15 de “Hay otro camino”, Lorena Roqueta, celebró el resultado y aseguró que buscará “reflejar propuestas para mejorar la realidad actual”.

El comunicado del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT señala que, en los próximos días, comenzará un proceso de análisis cualitativo de los resultados con el objetivo de “construir una síntesis que permita fortalecer la unidad y la lucha de la clase trabajadora organizada, así como la defensa de sus intereses y derechos”.

Asimismo, la central sindical indicó que seguirá de cerca el desempeño de la nueva representación en el directorio del BPS para evitar que el cargo se convierta en un beneficio para intereses ajenos a los trabajadores y trabajadoras.

En esa línea, señalan que el resultado no puede analizarse al margen de “la persistente campaña de deslegitimación del movimiento sindical, promovida por operadores mediáticos, y sectores importantes del sistema político” y se advirtió sobre “la inversión de importantes recursos económicos en operaciones de manipulación informativa y desinformación masiva”. Prácticas que, a su entender, terminan por erosionar las estructuras históricas de representación social y debilitan las bases democráticas.

El mensaje también incluyó un reconocimiento a quienes militaron la campaña de la lista 11, encabezada por Carlos Clavijo. La central destacó la dedicación de cientos de trabajadores que destinaron horas a impulsar la candidatura en todo el país, incluso en circunstancias que calificó como desfavorables. “Sea cual sea el resultado, la lucha continúa”, concluyó.

“Agradecer a estos más de 450.000 votantes que dijeron basta a lo que es el PIT-CNT y se animaron a cambiar”

Desde el otro lado del resultado electoral, Lorena Roqueta publicó un video en su cuenta de Instagram en el que agradeció a quienes participaron de la campaña de la lista 15 y reivindicó el resultado como una señal de cambio en la representación de los trabajadores dentro del BPS. Por lo que expresó: “Agradecer a estos más de 450.000 votantes que dijeron basta a lo que es el PIT-CNT y se animaron a cambiar”.

“La felicidad está en mi. Agradecer a todos los que militaron, a todos los que se la jugaron por esta lista que nació siendo perdedora y que logró 450.000 votos”, expresó la candidata electa.

Roqueta interpretó la votación como una manifestación de disconformidad con la representación que hasta ahora ejercía el movimiento sindical. “Esto es la voz de los trabajadores diciendo basta a esta representación que se ha olvidado de los trabajadores”, afirmó.

La futura directora del BPS aseguró que buscará tener una participación activa y representar a los trabajadores de todo el país. “Espero ser una voz activa y que la gente sienta que tiene una representante que escucha a los trabajadores de todo el país y puede reflejar propuestas para poder mejorar la realidad actual”, sostuvo.

Se trata de la primera vez que el PIT-CNT pierde una elección del BPS, tras los triunfos de Ariel Ferrari en 2006 y 2011 y de Ramón Ruiz en 2016 y 2021.

La victoria de Roqueta se sumó a la de Jorge Fernández, también de “Hay otro camino”, en el orden de las empresas, mientras que la representación de los jubilados quedó pendiente de la resolución de los votos observados, debido a la escasa diferencia entre las dos candidaturas más votadas.