El PIT-CNT presentó una denuncia ante la Corte Electoral por la falta de la lista 11 en mesas de votación de las elecciones al directorio del Banco de Previsión Social (BPS). El presidente de la central sindical, Marcelo Abdala, informó en su cuenta de X que “lamentablemente” habían hecho el reclamo al constatar “graves irregularidades” en el proceso eleccionario.

En un comunicado, Abdala puntualizó que se enviaron 250 hojas de votación a cada uno de los circuitos del país, pero en muchos casos “se abrieron los circuitos sin sobres de lista 11 en el interior de las urnas y sin reporte por parte de los presidentes de mesa al representante correspondiente, por lo que muchos trabajadores no pudieron votar o lo hicieron en blanco”.

El presidente del PIT-CNT señaló que los primeros en reclamar fueron votantes del liceo La Espiga y la escuela Benjamín Franklin, en Montevideo, y del liceo Casarino y el club Artigas en Canelones. En total, en la denuncia presentada por el PIT-CNT se informa que hubo faltante de listas en diez locales de votación.

Asimismo, se indicó que “es condición previa para empezar el acto disponer las hogar en el cuarto secreto”, ya que, de lo contrario, “se vulneran directamente las garantías de sufragio e igualdad electoral”. En ese sentido, se añadió que los integrantes de las mesas debieron denunciar el faltante de listas y esperar a que la Corte Electoral reponga las hojas de votación.

En el comunicado, se señaló que la “falta grave” del organismo electoral “cuestiona la ecuanimidad básica de la organización del proceso electoral” y se solicitó que se tomen “todas las medidas para subsanar de manera inmediata” el problema.

La presidenta del BPS, Jimena Pardo, aseguró que se comunicó con la Corte Electoral y que le informaron que era “lo habitual” y que no había “ninguna cosa extra de lo que puede pasar en cualquier elección de este volumen de gente”. “Recordemos que, en realidad, las listas son responsabilidad de cada agrupación, pero ellos, obviamente, tienen contacto con la corte y la corte es la que los intima a llevar listas”, apuntó en diálogo con Telenoche.

También informó que la Corte Electoral dijo que se “estaba subsanando” el problema y “que todo se venía desarrollando con normalidad, con las observaciones del caso, de que siempre pasa algo de eso y que después sobre el pucho hay que reponer”. Asimismo, señaló que en este caso puede haber sucedido que algunos votantes hayan sacado hojas del circuito, “entonces, probablemente, ahí se genere algún faltante”, que seguramente se esté reponiendo.