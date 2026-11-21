Junto a Verónica Piñeiro, fueron designados como vicepresidentes Daniel Mariño y Estefanía Díaz; Cosse celebró la entrada de su sector a la orgánica frenteamplista y agradeció a “toda la militancia que lo hizo posible”.

Tal como estaba previsto, el Plenario Nacional del Frente Amplio (FA) aprobó este sábado el ingreso a la fuerza política del sector La Amplia, encabezado por la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse. “Quiero agradecer especialmente a los miles de frenteamplistas de todo el país que, con su firma, hicieron posible llegar a esta instancia para fortalecer al Frente Amplio y seguir creciendo. Gracias a toda la militancia que lo hizo posible. ¡Viva el Frente Amplio! ¡Hay que seguir!”, escribió en X la exintendenta de Montevideo.

Para formalizar su ingreso a la orgánica partidaria, La Amplia, que en las últimas elecciones nacionales compitió con la lista 1358 y, en alianza con otros grupos, obtuvo una banca en el Senado y otra en la Cámara de Diputados, debió recolectar unas 9.000 firmas, de las cuales logró validar alrededor de 6.900.

Además de Cosse, el sector tiene entre sus principales dirigentes al ministro de Turismo, Pablo Menoni, el senador Daniel Borbonet, la diputada María Inés Obaldía, la abogada Eugenia Villar -quien en este período se desempeñó como subsecretaria del Ministerio de Industria, Energía y Minería y actualmente forma parte de la Secretaría de Litigio Estratégico del Estado- y a la titular de la Comisión de Género, Feminismos y Diversidades, Florencia Astori.

En setiembre del año pasado, en tanto, el sector tuvo la salida de Silvia Nane, quien ya había dejado la banca a Borbonet para asumir la dirección de Desarrollo Sostenible e Inteligente de la Intendencia de Montevideo.

Plenario del Frente Amplio, el sábado 21 de noviembre, en la Huella de Seregni. Foto: Diego Vila

Tres vicepresidencias

Por otra parte, el Plenario Nacional del FA aprobó este sábado ampliar la representatividad de la vicepresidencia de la fuerza política. Por aclamación, fueron designados como vicepresidentes Verónica Piñeiro -quien ocupaba ese puesto en solitario-, Daniel Mariño y Estefanía Díaz.

Piñeiro, excandidata a la Intendencia de Montevideo y actual directora nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del Ministerio de Ambiente, es frenteamplista independiente. Mariño integra el Partido Comunista y hasta este sábado ocupaba el puesto de secretario político del FA. Díaz fue presidenta de la Junta Departamental de Canelones y forma parte del Movimiento de Participación Popular.

La decisión llega días después de que, en el marco del VIII Congreso Ordinario José Pepe Mujica, el FA aprobase por unanimidad la reelección de Fernando Pereira como presidente de la fuerza política.

Por otra parte, el Plenario Nacional, que se realizó en la Huella de Seregni, aprobó la redacción final del documento elaborado en el congreso -que incorporó las mociones aprobadas-, y también fijó las elecciones internas de la fuerza política -en las que, entre otras cosas, se renovará la integración del plenario- para el 12 de setiembre de 2027.

Ernesto Agazzi, durante el plenario del Frente Amplio, el 21 de noviembre. Foto: Diego Vila

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