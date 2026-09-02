Frente Amplio definió aprobar la reelección de Fernando Pereira en el Congreso y fijar elecciones para setiembre de 2027

La fuerza política reunirá el próximo sábado al Plenario Nacional para confirmar el calendario electoral; se estima que en el Día del Comité de Base participaron 9.000 personas.

En la última reunión de la Mesa Política del Frente Amplio (FA) no solamente se resolvió emitir una declaración de respaldo al Partido Comunista, tras la reciente decisión del fiscal de Delitos Económicos y Complejos de tercer turno, Gilberto Rodríguez, de archivar la investigación sobre los desvíos del Fondo Social de Viviendas de Obreros de la Construcción; según supo la diaria, también se adoptaron varias resoluciones sobre el calendario electoral de la fuerza política, sobre todo respecto de la reelección de su presidente, Fernando Pereira.

La candidatura de Pereira, quien asumió la conducción del FA en febrero de 2022, luego de liderar desde la presidencia del PIT-CNT la campaña contra la ley de urgente consideración y de derrotar en los comicios internos a Gonzalo Civila e Ivonne Passada, reúne el apoyo de los principales sectores frenteamplistas. Ya se han pronunciado en ese sentido el Partido Comunista, Seregnistas, el Partido Socialista, la Vertiente Artiguista, El Abrazo y La Amplia, entre otros. El Movimiento de Participación Popular (MPP) todavía no lo ha hecho formalmente, pero se da por descontado que el sector acompañará la continuidad de Pereira.

En este escenario, en el que no se vislumbra ningún otro aspirante a la presidencia del FA –y mucho menos con posibilidades reales de competir con Pereira–, algunos sectores habían propuesto que Pereira sea proclamado en el próximo Congreso de la fuerza política, que se desarrollará entre el 16 y 18 de octubre, sin una instancia electoral específica. Esto último no ocurre desde 2008.

Según informó en su momento El Observador, el MPP es uno de los principales promotores de la iniciativa que, entre otras cosas, busca que Pereira no pague el costo –con una menor cantidad de votos en comparación a la elección anterior– del descontento frenteamplista que marcan las encuestas de opinión pública.

Así las cosas, la Mesa Política del FA decidió este lunes someter a votación en el próximo Plenario Nacional –previsto para el 5 de setiembre– una resolución para que Pereira sea efectivamente reelecto en el Congreso. Según supo la diaria, la resolución fue redactada por el Secretariado Ejecutivo y se aprobó por unanimidad en la Mesa Política.

“En función de los amplios acuerdos alcanzados en torno al nombre del compañero Fernando Pereira, se propone aprobar la presidencia y las vicepresidencias en el Congreso”, establece la resolución, que se pondrá a consideración del Plenario Nacional el próximo sábado. Con respecto a las vicepresidencias, se plantea “trabajar de cara a un próximo Plenario Nacional para acordar los nombres”.

La opción de la reelección en el Congreso había sido cuestionada desde Seregnistas. “No veo consistente que le digamos a la gente: ‘El FA te escucha, queremos que nos digas todo lo que pensás, queremos estar sintiendo y palpando los problemas en todos lados’, y después le digamos: ‘Queremos escucharte, pero no que votes directamente al presidente del Frente’”, había expresado semanas atrás el líder del sector, Mario Bergara. No obstante, en la Mesa Política la resolución fue aprobada por unanimidad.

La fecha de las elecciones para renovar la orgánica partidaria

Por otra parte, en la resolución se propone fijar como fecha para las elecciones en las que se definirá la renovación de la integración del Plenario Nacional y de las presidencias y plenarios departamentales el 12 de setiembre de 2027.

Asimismo, el FA se ha propuesto llegar al Congreso, que tendrá como nombre “José Pepe Mujica”, “con un proceso de movilización a lo largo y ancho del país, promoviendo asambleas participativas que incorporen al debate del Congreso la amplia participación del frenteamplismo en este rico proceso de elaboración colectiva”.

En la fuerza política estiman que el martes participaron en el Día del Comité de Base alrededor de 9.000 personas, lo cual supone un balance positivo. Para las autoridades partidarias, ya empiezan a percibirse los resultados de una mejor coordinación entre la orgánica partidaria, la militancia y el gobierno.