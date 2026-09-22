Orsi participó en evento sobre inteligencia artificial: “Queremos una regulación que proteja derechos”, afirmó

En Estados Unidos, el presidente planteó la posibilidad de promover a Uruguay como “un hub regional confiable para desarrollar, probar y escalar soluciones de inteligencia artificial para América Latina y el mundo”.

En el marco de su visita oficial a Nueva York, para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente Yamandú Orsi participó en una instancia denominada “Diálogo presidencial sobre inteligencia artificial”, organizada por el Banco Interamericano de Desarrollo en colaboración con Americas Society/Council of the Americas y Bicycle Capital.

Según informó Presidencia de la República, el mandatario propuso en ese ámbito consolidar a Uruguay como “un hub regional confiable para desarrollar, probar y escalar soluciones de inteligencia artificial para América Latina y el mundo”.

Orsi sostuvo que para el gobierno uruguayo la inteligencia artificial no es solamente una discusión tecnológica, sino también una cuestión vinculada al desarrollo, la productividad, la democracia y la autonomía.

El mandatario destacó la “confianza institucional” de Uruguay, que “es también infraestructura para la innovación”. Apuntó, además, que ya existe un marco para tecnologías emergentes, y expresó: “No queremos elegir entre innovación y regulación. Queremos una regulación que proteja derechos y que, precisamente por ello, genere confianza para innovar e invertir”.

Orsi también sostuvo que el desarrollo tecnológico debe acompañarse con políticas específicas de forma tal que se creen oportunidades para el conjunto de la sociedad. “No alcanza con formar ingenieros especializados”, afirmó.

En el evento, además de otros jefes de Estado, participaron representantes de empresas tecnológicas internacionales. En ese sentido, el presidente hizo un llamado a invertir en América Latina, y puntualizó: “Si una inversión deja únicamente servidores, habrá dejado un depósito de hardware. Si además deja investigadores, emprendedores y trabajadores capacitados, habrá construido capacidad”.

La agenda de Orsi en Estados Unidos continuará este miércoles con una reunión con los presidentes Santiago Peña (Paraguay) y Rodrigo Paz (Bolivia), en el marco del espacio Urupabol; también tendrá un encuentro con el presidente de Chile, José Antonio Kast, a propósito de la iniciativa de este sobre seguridad y combate al crimen organizado en la región, denominada Compromiso Regional de Santiago. En la mañana del jueves, en tanto, Orsi dará su discurso ante la Asamblea General de la ONU.