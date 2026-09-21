Lula se reunió con Orsi y agradeció que Uruguay conceda a Brasil parte del “excedente” de la cuota de carne para vender a China

La vicecanciller, Valeria Csukasi, explicó que igualmente quedarían “bastantes toneladas para que puedan ser utilizadas en la industria uruguaya”, por lo que no se estarían agotando “las posibilidades de exportar”.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió este lunes en Nueva York con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Gracias, querido amigo”, escribió Orsi en su cuenta de X, luego del encuentro con el mandatario, y expresó: “Con Lula, como siempre, agenda concreta. En Nueva York hablamos de comercio, infraestructura compartida, desarrollo productivo, integración y regulación de las apuestas deportivas”.

En su cuenta de Instagram, Orsi agregó que es “un orgullo” encontrarse con el presidente brasileño, quien actualmente está en plena campaña electoral por la reelección. El mandatario uruguayo lo describió como “un referente en la construcción de una región con más integración, cooperación y voz propia en el mundo”.

Orsi detalló que en la reunión hablaron sobre los “grandes desafíos” que hay “por delante”, como “fortalecer el multilateralismo, profundizar la integración regional a través de la Celac [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños] y el Mercosur, ampliar la cooperación comercial y seguir trabajando juntos en nuestras fronteras y en el intercambio cultural”.

Lula, por su parte, contó en su cuenta de X que conversó con Orsi acerca de la integración latinoamericana y caribeña, así como sobre las amenazas del extremismo político y la desinformación en la región y en el mundo.

En cuanto a la agenda bilateral de ambos países, el mandatario brasileño dijo que intercambiaron sobre “infraestructura y comercio agrícola”. En particular, le agradeció a Orsi “la autorización concedida a Brasil para el uso del excedente de la cuota uruguaya de exportación de carne bovina a China”.

Por otro lado, comentó que le manifestó a Orsi su interés por “conocer la experiencia uruguaya de regulación de las apuestas en línea”. “El presidente Orsi y yo debemos encontrarnos nuevamente pronto, para avanzar en proyectos de integración transfronteriza, en especial en la construcción del puente binacional sobre el río Yaguarón”, concluyó.

Csukasi: “Es una decisión que toman las autoridades chinas”

Con respecto al anuncio de Lula sobre el excedente de la cuota uruguaya de carne bovina en el mercado chino, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, explicó a la diaria que Brasil utilizará “parte de la cuota que Uruguay no va a utilizar este año”. La cuota es de 324.000 toneladas.

En este contexto, Csukasi dijo que tanto Brasil como Australia “empezaron a hacer sondeos [sobre] si circunstancialmente, y teniendo en cuenta solo la realidad de este año, Uruguay estaría en condiciones de cederles una parte de la cuota que no se va a utilizar”. Detalló que el primer planteo que recibieron fue de Australia, y que luego se sumó Brasil.

La vicecanciller aclaró que no se trata de una cuestión cuya decisión puedan tomar Uruguay, Brasil o Australia, sino que “es una decisión que toman las autoridades chinas, en particular el Ministerio de Comercio”. “Lo único que estamos haciendo en estos días es comunicarles a esas autoridades que si estuvieran interesadas en poder cumplir este año con todas las toneladas dispuestas para importación de carne bovina, Uruguay estaría de acuerdo en ceder una parte de la cuota no utilizada a Brasil [y] otra parte a Australia”.

Csukasi prefirió no adelantar el número exacto de las toneladas que se podría ceder a cada país hasta no tener el visto bueno de China, que “es la dueña de la cuota”. Sin embargo, subrayó que, aunque se ceda una parte de la cuota, igualmente quedarían “de aquí a fin de año bastantes toneladas para que puedan ser utilizadas en la industria uruguaya”, por lo que “no estaríamos agotando para la industria uruguaya las posibilidades de exportar”.

Consultada sobre si hay antecedentes de una medida de este tipo, la vicecanciller dijo que este es el primer año en que se usa esta cuota para China, que “surge de un análisis de una salvaguardia que aplicó China, en la que determinó que estaban aumentando demasiado rápido las importaciones de carne bovina en el mundo y que eso tenía la potencialidad de afectar a su sector productor”. Por esa razón, “después de muchos años de estudio y de trabajo por parte de China”, el país asiático definió “cuotificar su mercado permitiendo a cada país una equis cantidad de toneladas que pueden exportar al año”.

Uruguay recibió 324.000 toneladas y Brasil, 1.100.000, mientras que Australia tiene una cuota estimada de 200.000 toneladas y Estados Unidos una de 164.000 toneladas. Según la subsecretaria de Relaciones Exteriores, la decisión que tomó Uruguay está vinculada a “una visión distinta de lo comercial”, que consiste en “tratar de colaborar ante el pedido de estos países”.

Lubetkin participó en reunión de cancilleres de la Celac

Por otra parte, también en el marco de la Asamblea General de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, concurrió este lunes a una reunión de cancilleres de la Celac, bloque que Uruguay preside actualmente. Al término del encuentro, los cancilleres emitieron una declaración conjunta sobre el proceso de selección de la próxima persona que ocupe la titularidad de la Secretaría General de la ONU.

Los ministros apuntaron que están “convencidos” de la importancia de “promover un sistema internacional más inclusivo y representativo”, por lo que afirmaron que “ha llegado el momento de que una persona nacional de América Latina y el Caribe asuma la responsabilidad de ocupar el cargo de secretario general, en coherencia con el principio de balance geográfico equitativo y con el fortalecimiento de la diversidad en la conducción de la organización”.

Consideraron que el nombramiento de una persona de la región “fortalecerá la capacidad de la ONU para afrontar los desafíos globales, promover la paz, el desarrollo y la justicia, y consolidar el multilateralismo y el derecho internacional y velar por que todas las regiones del mundo tengan voz en la orientación estratégica de la organización”.

En tal sentido, reiteraron el llamado “respetuoso” al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de la ONU para que la posición regional “sea debidamente considerada en el marco del proceso de consultas y decisiones relativas a la designación del próximo secretario general de la ONU”.

“Reafirmamos nuestra voluntad de seguir actuando de manera constructiva, en unidad y con visión de futuro, para revitalizar y fortalecer el sistema multilateral, con el fin de avanzar hacia un mundo más justo, equitativo, unido y sostenible”, concluyeron.