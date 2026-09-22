El gobierno presentará una propuesta de acercamiento con la intención de destrabar el conflicto en Terminal Cuenca del Plata

Juan Castillo dijo que el Poder Ejecutivo pretende “mantener el ámbito de discusión y negociación abierto” mediante el documento, que será enviado a las partes el miércoles.

El gobierno presentará este miércoles una “propuesta de acercamiento” que permita destrabar las negociaciones entre los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y la empresa en torno a la concreción de un nuevo convenio colectivo. Así lo informó este martes el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, luego de una reunión tripartita entre las partes.

En una rueda de prensa tras el encuentro, Castillo destacó el hecho de “volver a recuperar el ámbito tripartito” como un aspecto positivo, aunque reconoció que “persisten dos o tres diferencias que son sustanciales, a tal punto que eso ha agravado las medidas”, en alusión al paro nacional portuario del lunes.

El titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) explicó que fue con la intención de “flexibilizar las posturas iniciales” que el gobierno hizo la “valoración política” de volver a convocar a una instancia tripartita, ya que “hay preocupación de recibo de las contrapartes pero no coincidencias en cómo se podría estar resolviendo” la situación.

Precisó que, a dichos efectos, el MTSS efectúa las consultas correspondientes “con otros integrantes del Poder Ejecutivo”, de manera de “alcanzar una propuesta” que permita “mantener el ámbito de discusión y negociación abierto” y “dejar en suspenso las medidas” mencionadas. La intención es enviar ese insumo hacia el mediodía, para que las partes puedan analizarlo en las 48 horas que separan ese día de la próxima instancia tripartita, que será el viernes.

Consultado por los contenidos de la propuesta, el ministro explicó que si bien no puede proporcionar mayor información por el momento, el documento “hace referencia” a los principales “puntos de discordancia” del convenio colectivo, entre los que identificó los diferendos por el número de jornales asegurados y las partidas económicas.

De todos modos, matizó que el insumo no constituye una última propuesta, dado que “en las relaciones laborales nunca hay ultimátums”, y luego de que se le pidiera su opinión al respecto, cuestionó los reclamos que abogan por “mano dura”. “¿Qué significa tener mano dura en una negociación?”, se preguntó, y postuló que la tarea del Ministerio de Trabajo “es propiciar y generar ámbitos de consenso”, ya que en última instancia son los trabajadores “los que tienen que llevar adelante” las tareas “durante [los] cinco años que duraría el convenio”.

Así, y ante reclamos como los que hizo el lunes la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), remarcó que el gobierno se encuentra “trabajando” y que sus integrantes no son “jueces”, sino que deben entablar ámbitos de negociación y efectuar propuestas de acercamiento “para que se logre el consenso”. “No hay otra forma de resolver un conflicto que no sea negociando; no encontramos otra manera”, remarcó.

Por su parte, y también en una rueda de prensa, el secretario general del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), Álvaro Reinaldo, destacó que si bien aún no se ha alcanzado un acuerdo que permita rubricar un nuevo convenio colectivo, las partes involucradas manifestaron su interés en “tratar de resolver” el conflicto “lo antes posible”.

“Nadie es ajeno a toda la conflictividad que se genera”, evaluó Reinaldo. En ese sentido, consideró que como “cada uno está bastante cerrado en sus posiciones, la alternativa que hay es una obligación de moverse”, algo que sería posible a partir de la propuesta de acercamiento anunciada. “Es sí o no, no tiene matices”, sostuvo en referencia a esta última.

Reinaldo reiteró que el sindicato considera que “un convenio de cinco años” requiere “profundizar en los beneficios que va a tener” y que, en caso opuesto, es preferible “un convenio más corto en el tiempo”. Tal es el caso de la contraoferta que presentó el Supra semanas atrás y que, según Reinaldo, los trabajadores están dispuestos a firmar “hoy mismo”.

Sin embargo, también admitió que eso “no le sirve” a TCP y que los trabajadores pretenden “un esfuerzo más en tratar de mejorar los beneficios” que recibirán. Dijo que la empresa tampoco modificó su postura con respecto al último convenio presentado, por lo que reiteró que “la única manera” de poner punto final al diferendo “es moviéndose, tanto los trabajadores como la parte empresarial”.

Finalmente, y consultado al respecto, Reinaldo consideró que comunicados como el de la CCE “no colaboran”. “Todos sabemos que hay afectaciones, pero también hay que poner el enfoque en por qué es tan malo que los trabajadores quieran tener los jornales asegurados en un rubro de actividad que es tan importante y genera tanta repercusión”, planteó.