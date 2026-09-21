Paro del sindicato portuario: los servicios mínimos en el puerto no “terminan de resolver la situación de fondo”

Álvaro Reinaldo, secretario general del sindicato, aseguró que han puesto “muchísimas posibilidades sobre la mesa” para terminar el conflicto y señaló que existe “una guerra entre otros actores” que no permite “cerrar un acuerdo”.

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) resolvió un paro portuario nacional de 24 horas para este lunes, seguido por asambleas simultáneas en Montevideo y Nueva Palmira el jueves 24 a las 10.00, lo que implicará el cese de actividades desde las 8.00. La medida se enmarca en el conflicto entre la empresa y los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) por un nuevo convenio colectivo y en rechazo a la medida para garantizar servicios mínimos que impuso el Poder Ejecutivo.

Álvaro Reinaldo, secretario general del sindicato, dijo a Panorama informativo de la diaria Radio que están citados por el gobierno el martes a la mañana, con el objetivo de “destrabar” la negociación del convenio colectivo: “La resolución [para garantizar servicios mínimos], más allá de que nosotros entendemos que es excesiva, también sabemos que en la teoría es temporal hasta que se resuelva este problema. Entonces, hay que enfocarse en resolver el convenio colectivo, porque esta medida de servicios mínimos no resuelve el problema. Puede mitigar un poco la situación, pero no termina de resolver la situación de fondo”, aseveró.

El dirigente sindical recordó que lo que está “trancando” la negociación se vincula con la “estabilidad laboral” de los trabajadores de TCP. Explicó que hay unos 200 trabajadores que “tienen 20 jornales asegurados hace más de 15 o 20 años”, aunque la empresa atravesó cambios –como la extensión de la concesión hasta el 2081 y el hecho de que “mueve el 80% de los contenedores” del país, mencionó– y es “totalmente distinta a la de hace cuatro años”, fecha en la que se elaboró el último convenio colectivo. Ante la disparidad de jornales asegurados entre trabajadores, buscan “ir emparejando todo eso, obviamente, hacia arriba”.

En ese marco, aseguró que desde el gremio han puesto “muchísimas posibilidades sobre la mesa” e incluso propusieron “cerrar un convenio colectivo con lo que ya está en la mesa hoy”, que sea a tres años en lugar de cinco, como pretende la empresa, pero “tampoco quiere”. “Por eso a veces podemos estar diciendo por ahí que hay otros factores acá, que son externos a los nuestros, que están impidiendo acordar algo”, agregó, y mencionó la propuesta para construir una nueva terminal especializada en contenedores que presentó Neltume Ports, una iniciativa que fue cuestionada por jerarcas de TCP, y por eso identificó “una guerra entre otros actores” ajenos al sindicato que no permite “cerrar un acuerdo”.

Reinaldo dijo que, tras el paro del lunes, para el martes y el miércoles “no está previsto nada” por el momento, por lo que se trabajaría con normalidad hasta la realización de las asambleas simultáneas durante el jueves, aunque “no se descartan” eventuales nuevas medidas. Sobre el impacto que tendrá la medida, Reinaldo señaló que “es a nivel nacional” y “claramente va a generar una dificultad” en la operativa portuaria, aunque descartó que se vaya a producir una congestión de camiones en la rambla de Montevideo porque la medida se anunció antes del fin de semana.

En cuanto a las voces que reclaman la esencialidad, entre las que se incluye a la propia Katoen Natie, Reinaldo dijo que es algo que han escuchado “muchas veces”, pero la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) “establece que el puerto no es un servicio esencial” –en referencia a que este organismo define los servicios esenciales como aquellos que, si no se prestan, pueden poner en peligro la vida, salud o seguridad de toda o parte de la población–.

“Todos entendemos, y en eso no hay discusión, que el puerto es un lugar sensible para la economía, para lo que genera en la cadena logística de muchos rubros de la actividad, pero también hay que entender que los trabajadores tienen derecho a poder exigir sus condiciones de trabajo”, afirmó Reinaldo.

Por otro lado, dijo que se está ante una empresa “bastante complicada”, y lo justificó en que “en 2015 amenazó que se iba, en 2017 puso sus acciones a la venta y en 2019 amenazó con un juicio multimillonario” al Estado.