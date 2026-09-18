Terminal Cuenca del Plata restableció la operativa normal en el puerto

Esta semana, el sindicato mantuvo una reunión con varios jerarcas del Poder Ejecutivo para buscar salidas al conflicto con Katoen Natie y generar las condiciones necesarias para retomar las negociaciones.

Durante la tarde del jueves, la multinacional belga Katoen Natie –propietaria mayoritaria de Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el puerto de Montevideo– anunció el restablecimiento de la operativa normal a partir de las 23.00 de ese día. “TCP realizará las coordinaciones necesarias con su personal para retomar plenamente la atención de buques, camiones y demás servicios de la terminal”, indicó la empresa en el comunicado.

Katoen Natie planteó que continuará “monitoreando la situación” para comunicar eventuales modificaciones, en el marco de un conflicto con el sindicato por la elaboración de un nuevo convenio colectivo que se arrastra desde hace varios meses. El miércoles, los trabajadores habían resuelto un paro por tiempo indeterminado, la primera medida de este tipo desde que el gobierno resolvió garantizar los servicios mínimos en la terminal ante la falta de avances en la negociación entre las partes.

La resolución fue anunciada por la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, el viernes pasado y fue inmediatamente cuestionada por el PIT-CNT. En tanto, el gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, Fernando Correa, la catalogó como un símil de una “esencialidad lavada” en diálogo con El País.

“Cuando hacemos alguna medida es un poco para hacer un llamado de atención, para lograr que la empresa se arrime a negociar y creo que esa fue un poco la idea”, dijo a la diaria Álvaro Reinaldo, el secretario general del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra).

Reinaldo confirmó que este miércoles el sindicato mantuvo la reunión con los jerarcas del Poder Ejecutivo (PE) que había anunciado que solicitaría, en la que estuvieron presentes el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez y los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry. Aunque no aportó declaraciones al respecto, detalló que el encuentro fue simultáneo con los tres jerarcas.

Según supo la diaria a través de fuentes del gobierno, en la reunión se abordaron posibles salidas al conflicto y las características que tuvo la decisión de garantizar los servicios mínimos –el PE sostiene que la declaración fue “adecuada” y “mucho menos gravosa” de lo que podría haber representado optar por los servicios esenciales–, además de darle seguimiento a lo conversado en encuentros previos.

En suma, no hubo “nada extraordinario”, más allá de que “todo tipo de contacto es auspicioso“: el foco estuvo en la posibilidad de retomar propuestas que se manejaron con anterioridad y, precisamente, trabajar en torno a “avanzar en las condiciones para darle continuidad a la negociación en el MTSS o a las reuniones tripartitas”, señalaron las fuentes. Con todo, entienden que el cese del paro este jueves representa “un paso importante” para instaurar el diálogo en mejores condiciones y retomar las negociaciones para salir del conflicto.

Las “repercusiones” de la guardia mínima

Por otro lado, Reinaldo sostuvo que los trabajadores están aguardando las “repercusiones” del trabajo como guardia mínima, régimen que resultó “novedoso” tanto para el sindicato como para la compañía, pero adelantó que escuchó comentarios que apuntan a que la empresa “quedó bastante conforme con el servicio”. “Nosotros siempre dijimos que iba a ser excesivo. No se notó tanto la diferencia, pero bueno, es lo que tenemos que cumplir”, puntualizó.

Consultado respecto a nuevas instancias de negociación, señaló que por el momento no hay fechas y, respecto a si hubo gestos concretos por parte de la empresa, dijo que no cuentan con “ninguna comunicación”. No obstante, prevén “esperar algunas horas para ver si esto llega a mover algo” y los convocan a una reunión, al tiempo que este viernes desde las 11.00 el sindicato desarrollara un Ejecutivo Nacional Extraordinario únicamente por el tema, en el que se intentará “marcar los caminos a seguir”. En ese contexto, “no está descartado” que se puedan aplicar nuevas medidas.

Jorge Pozzi, director de la Administración Nacional de Puertos en TCP, dijo a la diaria que siguió el desarrollo de los servicios mínimos y “se estaban cumpliendo”. “Le pregunté varias veces a los responsables de la empresa y estaban cumpliendo con los servicios mínimos, capaz que un poco más atrasados de lo que podía ser, pero al menos fluían los camiones y el barco se descargaba. Se acató lo que el Poder Ejecutivo resolvió, de eso no hay duda”, indicó.