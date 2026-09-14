Sindicato portuario rechaza servicios mínimos en terminal especializada y solicitará una reunión con el gobierno

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) solicitará una reunión con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, así como con los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, para abordar la resolución de gobierno que dispone los servicios mínimos en la terminal especializada del puerto de Montevideo, en el marco del conflicto entre los trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) y la empresa.

La disposición entró en vigencia el sábado, vencido el plazo de tres días que el gobierno había dispuesto para que las partes llegaran a un acuerdo, después de meses de intercambios en torno a un nuevo convenio colectivo. El documento mandata a las partes a garantizar la prestación de servicios “que aseguren, al menos, el funcionamiento de las prestaciones portuarias indispensables”, de manera de “preservar un nivel básico de seguridad y continuidad operativa”, algo para lo que se disponen dotaciones mínimas en diferentes áreas.

La decisión fue recibida de diferentes maneras: el viernes, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT emitió un comunicado en el que califica la determinación del Poder Ejecutivo como “excesiva”, en el entendido de que los servicios establecidos “se acercan a una situación de normalidad en el trabajo”. Por su parte, y desde el lado de Katoen Natie –empresa que es accionista mayoritaria de TCP– el gerente de Relaciones Institucionales, Fernando Correa, evaluó en una entrevista con El País que la medida se asemeja a una declaración de “esencialidad lavada”.

En tanto, el Secretariado Ejecutivo del Supra emitió este lunes una resolución en la que sus integrantes manifiestan su rechazo a la medida tomada por el Poder Ejecutivo, “en el entendido de que limita el derecho sindical”. En ese sentido, el Supra anunció que resolvió convocar al equipo legal del PIT-CNT para obtener asesoramiento técnico y “definir las medidas a tomar”. Por otra parte, el Ejecutivo Nacional del sindicato se reunirá para “resolver las medidas” planteadas.

En diálogo con la diaria, el secretario general del Supra, Álvaro Reinaldo, aseveró que la resolución del gobierno dispone “el 50% del servicio de la empresa como guardia mínima”, y cuestionó que tal definición “no se contempla” con lo que establece el documento, “que es para atender las cosas básicas, indispensables, como servicio mínimo”.

Reinaldo puso como ejemplo el caso de “las barcazas o barcos menores que puedan tener hasta 500 movimientos, [que] la empresa habitualmente los hace con dos manos”, algo que es el caso también para la guardia mínima. En línea con el comunicado del PIT-CNT, evaluó que supone “un trabajo normal para ese tipo de actividad”, y denunció que eso limita cualquier posible medida para ese tipo de embarcaciones. “Es una medida, para nosotros, muy excesiva, que no contempla el concepto de guardia mínima”, sostuvo.

Es así que el Supra hará “las consultas pertinentes, tanto al [Instituto] Cuesta Duarte, como a algún otro estudio jurídico para que hagan las evaluaciones y las consultas pertinentes” con respecto a la medida del gobierno. Asimismo, consultado sobre la reunión que el sindicato solicitará a las autoridades de gobierno, dijo que la intención es “que escuchen de primera mano” la disconformidad del Supra “por lo sucedido”.

Reinaldo también apuntó a “otro tema”, ya que “ha salido a la opinión pública el gerente de la empresa [Correa] a decir que el problema no está tanto en el convenio colectivo, sino en que el gobierno no acepte otra terminal de contenedores”. “Nos estamos viendo en el medio de un lío que no es el nuestro: acá se trata de resolver el conflicto colectivo y trabajar lo más normal posible”, afirmó, y acusó de que “hay otros intereses que son más grandes”, que no guardan relación con el sindicato, pero “se están poniendo en el medio”.

Luego de que se le preguntara si el Supra tomará medidas en consecuencia a la resolución del Ejecutivo, Reinaldo dijo que si bien eso no es algo que esté descartado, resta esperar por una definición del Comité Ejecutivo del sindicato, a celebrarse este viernes.