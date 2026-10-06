Trabajadores de Terminal Cuenca del Plata aprobaron propuesta de convenio colectivo

El texto final fue convalidado en una asamblea por la “amplia mayoría” de los trabajadores y se espera que pueda ser ratificado en las próximas horas, según explicó el dirigente sindical Álvaro Reinaldo.

La asamblea del sindicato de trabajadores de Terminal Cuenca del Plata (TCP) aprobó este martes la propuesta de convenio colectivo acordada con la empresa a los efectos de poner fin al conflicto en la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo.

El convenio fue redactado a partir de una propuesta de preacuerdo que conformó el gobierno, y a la que ambas partes accedieron la semana pasada. Según informó este medio, la iniciativa acordada por el sindicato y por TCP incorporaba una serie de mejoras a la última propuesta que presentó la empresa, que se resumen en tres puntos derivados de la propuesta de acercamiento que el Poder Ejecutivo había efectuado anteriormente.

Es así que el convenio final, que tendrá una duración de cinco años e incorporará una cláusula de paz, establece el incremento del número de jornales asegurados –hasta un máximo de 21– a partir de enero del año próximo, uno de los reclamos del sindicato. También contempla el pago de un monto extraordinario al momento de la firma, algo que el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barretto, estimó en una entrevista en la diaria Radio que se aproxima a los 38.750 pesos uruguayos y es la “semisuma” de lo que pretendían ambas partes. Finalmente, también dispone de una partida compensatoria para algunos trabajadores que habían perdido beneficios luego de la caída del convenio anterior.

La redacción del convenio se dio en los últimos días y se espera que el texto final pueda ser firmado en las próximas horas. En ese sentido, existe una convocatoria para este miércoles en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y los trabajadores entienden que se estará “en condiciones de poder firmar”. Así lo explicó el presidente del sindicato de trabajadores de TCP-Nelsury, Álvaro Reinaldo, a la diaria, que dijo que el escrito contó con la aprobación de una “amplia mayoría” de los trabajadores que participaron en la asamblea.

Consultado sobre qué evaluación hace por la concreción del convenio tras varios meses de conflicto, Reinaldo consideró que resulta necesario, “con la cabeza un poco más fría” y luego de haber firmado el texto, repasar el porqué se instaló el conflicto. “Es algo que hay que conversar también, calculo yo, con el diario del lunes y en conjunto con la empresa”, evaluó, dado que TCP es la empresa que cuenta con la concesión de la terminal especializada hasta el año 2081 y “quedarán unos cuantos convenios para adelante”.

El presidente del sindicato de TCP-Nelsury apuntó a “lo extenso que se estaba haciendo” el conflicto, además de “lo mediático en que se había transformado” y “las presiones que había desde todo punto de vista” como elementos que caracterizaron al proceso. Por ello, valoró el “haber alcanzado ciertos beneficios para los trabajadores”, ya que no sería posible “lograr el 100% de las cosas”. “Esperemos un poco, con el diario del lunes, hacer una valoración de poder enfrentar de otra manera las negociaciones con la empresa, para no tener que terminar de esta manera”, evaluó.